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Facebook, Messenger Kids için uyku modu ekliyor

Facebook tarafından 12 yaş ve altı çocuklar için tasarlanmış sohbet uygulaması Messenger Kids'e uyku modu geliyor. Bu sayede çocuklar yalnızca ebeveynlerinin belirttiği saatte uygulamayı kullanacak.
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Mobil Uygulamalar
Burç Coşkunkan
Teknoloji Editörü
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Aralık ayında Facebook tarafından tanıtımı yapılan çocuklar için özel olarak geliştirilmiş Messenger Kids uygulamasına, belli saat aralıklarında kullanılmasını sağlayan uyku modu özelliği ekleniyor. Uyku modu; ebeveynlerin çocuklarının uygulamayı kullanabileceği ve kullanamayacağı zaman için parametreleri ayarlamasına olanak sağlıyor. Bu sayede de çocuklar uygulamayı yalnızca ebeveynlerinin belirlediği saatler aralığında kullanabilmiş oluyor.
Yeni eklenecek olan uyku modu'nu kısaca özetlersek. Ebeveynler, çocuğunun uygulamayı ödev saatlerinde veya uyku saatlerinde kullanmasını istemedikleri zaman, o saat dilimlerini ve günleri uygulamada belirtip kullanılmasını engellemiş oluyor. Uyku modu açık olduğu taktirde uygulamayı kullanan çocuklar, ekranın üst kısmında uygulamanın uyku moduna geçmesi için 10 dakikalık bir geri sayımın olduğuna dair bir bildirim alacaklar. Bu sayede de çocuklar mevcut sohbetlerini yarıda kesmemiş olabilecekler.
Herkesin aklına gelen "bizim çocuklar uyku modunu kapatır" sorusuna da şöyle cevap verelim. Uyku modu ayarları ebeveynlerin ana Facebook hesapları üzerinden çocuklarının ismine dokunarak açılan kontrol paneli ile yapılabiliyor. Bu kontrol paneli ayrıca, ebeveynlerin çocuklarının listesinde olan kişileri ekleyip kaldırabilme, çocuğun hesabını silebilme veya yeni bir hesap oluşturabilme olanağı da tanıyor.
Messenger Kids: App Store II Google Play Store  

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sniper23 1 yıl
Çocukları sosyal medyadan uzak tutmak en iyisi bence.
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The Balance 1 yıl sniper23
Ne mümkün . Eskiden okullarda pirelerin yayıldığı gibi yayılıyor. Kullanmayan kendini eksik hissediyor o da başlıyor.
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