Youtube, çocukların verilerini yasa dışı olarak topladığı gerekçesi ile şikayet edildi

Dünyanın en büyük video içerik platformu Youtube, çocuk haklarını savnunan 23 sivil toplum örgütü tarafından hedefe alındı. İçeriğinde çocuklara yönelik milyonlarca video içerik barındıran Youtube'un çocukların kişisel verilerini yasa dışı bir şekilde topladığı iddia ediliyor.

13 yaş altındaki çocuklar hedefte



Youtuber'ların ürettiği içeriklerin çocukları etkileyip etkilemediği tartışmaları henüz sıcaklığını korurken ABD'den gelen haberler Youtube'u bir hayli zora sokacağa benziyor. ABD'de çocuk haklarını koruyan 23 sivil toplum örgütü, Youtube'u yasalara aykırı bir şekilde çocukların verilerini toplayarak onlara yönelik reklam göstermekle suçluyor. Söz konusu sivil toplum örgütleri, konu ile ilgili 59 sayfalık yazılı şikayeti ABD Federal Ticaret Komisyonu'na iletmiş durumda.

Şikayetin içeriğinde Youtube'u 13 yaşından büyüklerin kullanması uygunken, 13 yaş altının da kullandığı belirtilerek; Google'ın Çocuklarının Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası'nı (Coppa) ihlal edip, çocukların konumları, cihaz bilgileri ve telefon numaraları gibi kişisel verilerini topladığı yer alıyor. Şikayet makamı ABD Federal Ticaret Komisyonu'nun ise iddia edilen ihlaller nedeniyle Google hakkında soruşturma başlattığı da gelen bilgiler arasında.

https://www.theguardian.com/technology/2018/apr/09/youtube-illegally-collects-data-on-children-say-child-protection-groups