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Youtube, çocukların verilerini yasa dışı olarak topladığı gerekçesi ile şikayet edildi

Milyonlarca çocuk içeriği barındıran Youtube, çocuk haklarını savunan 23 kuruluş tarafından ABD Federal Ticaret Komisyonu'na şikayet edildi. Konu ise çocukların verilerinin yasa dışı olarak toplanması
1 yıl
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Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Dünyanın en büyük video içerik platformu Youtube, çocuk haklarını savnunan 23 sivil toplum örgütü tarafından hedefe alındı. İçeriğinde çocuklara yönelik milyonlarca video içerik barındıran Youtube'un çocukların kişisel verilerini yasa dışı bir şekilde topladığı iddia ediliyor.

13 yaş altındaki çocuklar hedefte

Youtuber'ların ürettiği içeriklerin çocukları etkileyip etkilemediği tartışmaları henüz sıcaklığını korurken ABD'den gelen haberler Youtube'u bir hayli zora sokacağa benziyor. ABD'de çocuk haklarını koruyan 23 sivil toplum örgütü, Youtube'u yasalara aykırı bir şekilde çocukların verilerini toplayarak onlara yönelik reklam göstermekle suçluyor. Söz konusu sivil toplum örgütleri, konu ile ilgili 59 sayfalık yazılı şikayeti ABD Federal Ticaret Komisyonu'na iletmiş durumda.
Şikayetin içeriğinde Youtube'u 13 yaşından büyüklerin kullanması uygunken, 13 yaş altının da kullandığı belirtilerek; Google'ın Çocuklarının Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası'nı (Coppa) ihlal edip, çocukların konumları, cihaz bilgileri ve telefon numaraları gibi kişisel verilerini topladığı yer alıyor. Şikayet makamı ABD Federal Ticaret Komisyonu'nun ise iddia edilen ihlaller nedeniyle Google hakkında soruşturma başlattığı da gelen bilgiler arasında.

https://www.theguardian.com/technology/2018/apr/09/youtube-illegally-collects-data-on-children-say-child-protection-groups Yorum Yaz
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pspoor 1 yıl
Googlein mottosu "Don't be evil" idi eskiden, adamlar bildigin yaptiklarinin tam tersini yazmislar logoya. Aramalara mudahale ediyor, haberleri sansürlüyor, iyi kanallari kapatiyor. Simdide cocuklara bulasmis olabilirler...
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serafon 1 yıl pspoor
Cehennemin dibine götürse de savunacak adam çok!
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jimhendrix 1 yıl
Beleşin bi karşılığı olur elbet.
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ONY86 1 yıl
kuzenim toplamış bilgileri
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intel7mix 1 yıl
Hadi youtube çık bakalım işin içinden çıkabiliyorsan
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