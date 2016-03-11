Facebook Messenger Windows 10 uygulamasının ekran görüntüleri sızdı

Ayrıca Bkz.

"Instagram nihayet Windows 10 mobilde"

Facebook'un Windows 10 işletim sistemi için geliştirmeye devam ettiğiuygulaması, henüz net bir yayın tarihine kavuşmuş değil ancak uygulamanın ekran görüntüleri sızmaya devam ediyor. Yeni görseller, uygulamanın son aşamaya geldiğini gösteriyor.Web arayüzü ile benzerlik gösterenmasaüstü uygulamasında; GIF desteği, yeni bir beğeni butonu, ses desteği gibi ekstra özellikler yer alıyor. Sadeliğin hakim olduğu tasarımda, daha çok kolay kullanıma odaklanılıyor.uygulaması belirli bir bölgede pilot olarak kullanıma sunulmuş durumda ve bu, kapalı bir süreç. Bu bakımdan şimdilik sızıntılarla bilgi sahibi olabiliyoruz.