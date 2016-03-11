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Facebook Messenger Windows 10 uygulamasının ekran görüntüleri sızdı

Bir süredir belirli bir kullanıcı kitlesi ile kapalı beta süresine devam eden Facebook Messenger Windows 10 sürümünden, çeşitli ekran görüntüleri sızmaya devam ediyor.
3 yıl
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Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
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Facebook'un Windows 10 işletim sistemi için geliştirmeye devam ettiği Messenger uygulaması, henüz net bir yayın tarihine kavuşmuş değil ancak uygulamanın ekran görüntüleri sızmaya devam ediyor. Yeni görseller, uygulamanın son aşamaya geldiğini gösteriyor.

Web arayüzü ile benzerlik gösteren Windows 10 masaüstü uygulamasında; GIF desteği, yeni bir beğeni butonu, ses desteği gibi ekstra özellikler yer alıyor. Sadeliğin hakim olduğu tasarımda, daha çok kolay kullanıma odaklanılıyor.

Ayrıca Bkz. "Instagram nihayet Windows 10 mobilde"
Facebook Messenger Windows 10 uygulaması belirli bir bölgede pilot olarak kullanıma sunulmuş durumda ve bu, kapalı bir süreç. Bu bakımdan şimdilik sızıntılarla bilgi sahibi olabiliyoruz.
 

http://www.tweaktown.com/news/50967/facebook-messenger-windows-10-app-screenshots-leaked/index.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ovojemojzivot 3 yıl
İşte beklenen acımasız haber
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yoksulseytan22 3 yıl
Önce mobil tarafında final sürüm uygulama yapsın da ondan sonra masaüstüne çıkarsın. 4 yıl oldu, hâlâ İos ve Androiddeki facebook uygulamasının yanından geçemiyor Windows Phone daki sürüm.
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serkan78689 3 yıl
uygulamalarin boyle tek tek kablumbağa hızında gelmesi hiç gelmemesinden iyidir.
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