Facebook Messenger Windows 10 uygulamasının ekran görüntüleri sızdı

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Facebook'un Windows 10 işletim sistemi için geliştirmeye devam ettiği Messenger uygulaması, henüz net bir yayın tarihine kavuşmuş değil ancak uygulamanın ekran görüntüleri sızmaya devam ediyor. Yeni görseller, uygulamanın son aşamaya geldiğini gösteriyor.
Web arayüzü ile benzerlik gösteren Windows 10 masaüstü uygulamasında; GIF desteği, yeni bir beğeni butonu, ses desteği gibi ekstra özellikler yer alıyor. Sadeliğin hakim olduğu tasarımda, daha çok kolay kullanıma odaklanılıyor.
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Facebook Messenger Windows 10 uygulaması belirli bir bölgede pilot olarak kullanıma sunulmuş durumda ve bu, kapalı bir süreç. Bu bakımdan şimdilik sızıntılarla bilgi sahibi olabiliyoruz.
http://www.tweaktown.com/news/50967/facebook-messenger-windows-10-app-screenshots-leaked/index.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle