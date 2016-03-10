Instagram nihayet Windows 10 mobilde

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Windows Phone kullanıcılarının uzun yıllar beklediği Instagram, 2 yıl önce beta olarak kullanıma sunulmuştu ve halen daha beta olarak yoluna devam ediyor. Şimdi ise Windows 10 mobil platformu için de Instagram uygulaması beta olarak kullanıma sunuldu. Tabii bu sürüm biraz daha farklı.
Mark Zuckerberg, Windows Bridge platformunu kullanarak daha fonksiyonel bir Instagram uygulamasını, Windows 10 mobile getirmek için çalıştıklarını ifade etmişti. Windows Brigde, bilindiği üzere iOS tarafındaki uygulamaların daha kolay bir şekilde Windows 10 tarafına port edilmesini sağlıyor.
Ayrıca Bkz. "Google Fotoğraflar'a Live Photos desteği"
Yeni Instagram uygulaması da, Windows Bridge temelinde Windows 10 mobil platformuna adımını atmış durumda. Şimdilik uygulama çöküyor, Facebook hesabı ile giriş yapma sıkıntıları var ve paylaşma özelliği zaman zaman kaybolabiliyor. Yine de gelecek olan özellikler oldukça iddialı.
Örneğin video ve fotoğrafların düzenlenebilmesi, özel tasarlanmış filtreler, yeni verimlilik araçları, renklerde ve canlılıkta oynama yapabilme bunlar arasında sayılabilir.
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Instagram microsoft.com/...
sen windowsçusun?
Yahu geliştiricileri geçtik, Android e on numara beş yıldız uygulama yapan Microsoft, kendi işletim sistemine uygulama yapamıyor.
Bak facebook uygulamasını, Zuckerberg ile birlikte uğraşıyorlar hâlâ daha Androiddeki gibi stabil değil. Bildirim gelmiyor hahahahahahaha
AyrÄ±ca duyan da windowsa daha yeni gelmiÅŸ sanÄ±r,zaten vardÄ± ve biz zaten ondan daha kullanÄ±ÅŸlÄ± olan 6tagÄ± kullanÄ±yorduk.. DÄ±ÅŸardan bilmeden gelenler ahahaha instagram yok muymuÅŸ muhabbetlerine girmesin
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uygulama haber, windows 10 mobile instagram ve