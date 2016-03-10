Instagram nihayet Windows 10 mobilde

Ayrıca Bkz.

"Google Fotoğraflar'a Live Photos desteği"

Windows Phone kullanıcılarının uzun yıllar beklediği Instagram, 2 yıl önce beta olarak kullanıma sunulmuştu ve halen daha beta olarak yoluna devam ediyor. Şimdi iseplatformu için de Instagram uygulaması beta olarak kullanıma sunuldu. Tabii bu sürüm biraz daha farklı.platformunu kullanarak daha fonksiyonel bir Instagram uygulamasını,mobile getirmek için çalıştıklarını ifade etmişti. Windows Brigde, bilindiği üzere iOS tarafındaki uygulamaların daha kolay bir şekilde Windows 10 tarafına port edilmesini sağlıyor.Yeniuygulaması da, Windows Bridge temelinde Windows 10 mobil platformuna adımını atmış durumda. Şimdilik uygulama çöküyor, Facebook hesabı ile giriş yapma sıkıntıları var ve paylaşma özelliği zaman zaman kaybolabiliyor. Yine de gelecek olan özellikler oldukça iddialı.Örneğin video ve fotoğrafların düzenlenebilmesi, özel tasarlanmış filtreler, yeni verimlilik araçları, renklerde ve canlılıkta oynama yapabilme bunlar arasında sayılabilir.