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Instagram nihayet Windows 10 mobilde

Windows 10 mobil akıllı telefonları için daha gelişmiş bir Instagram uygulaması arayan kullanıcılar, mağazada yayına başlayan yeni beta sürümüne bir göz atabilirler.
3 yıl
2,2b
1
16
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows Phone kullanıcılarının uzun yıllar beklediği Instagram, 2 yıl önce beta olarak kullanıma sunulmuştu ve halen daha beta olarak yoluna devam ediyor. Şimdi ise Windows 10 mobil platformu için de Instagram uygulaması beta olarak kullanıma sunuldu. Tabii bu sürüm biraz daha farklı.

Mark Zuckerberg, Windows Bridge platformunu kullanarak daha fonksiyonel bir Instagram uygulamasını, Windows 10 mobile getirmek için çalıştıklarını ifade etmişti. Windows Brigde, bilindiği üzere iOS tarafındaki uygulamaların daha kolay bir şekilde Windows 10 tarafına port edilmesini sağlıyor.

Ayrıca Bkz. "Google Fotoğraflar'a Live Photos desteği"
Yeni Instagram uygulaması da, Windows Bridge temelinde Windows 10 mobil platformuna adımını atmış durumda. Şimdilik uygulama çöküyor, Facebook hesabı ile giriş yapma sıkıntıları var ve paylaşma özelliği zaman zaman kaybolabiliyor. Yine de gelecek olan özellikler oldukça iddialı.

Örneğin video ve fotoğrafların düzenlenebilmesi, özel tasarlanmış filtreler, yeni verimlilik araçları, renklerde ve canlılıkta oynama yapabilme bunlar arasında sayılabilir.

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Guest-5E274E432 3 yıl en beğenilen
Adamlar hala instagram diyo ya.
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tracygrady 2 yıl
L925 kullanıyorum. Acaba canlı video desteği gelmeyecek mi?
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e-Militarist 2 yıl
Boomerang ve eller serbest modu da geldi sonunda.

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Instagram microsoft.com/...



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e-Militarist 2 yıl
Canlı yayın geldi de.
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e-Militarist 3 yıl
Android ve ios sürümlerinden daha güvenli, işlevsel ve akıcı bu haliyle. Android ve iosun bir cazibesi de kalmadı artık.
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sn0m 2 yıl e-Militarist
e-Militarist
Android ve ios sürümlerinden daha güvenli, işlevsel ve akıcı bu haliyle. Android ve iosun bir cazibesi de kalmadı artık.

sen windowsçusun?
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rash.87 3 yıl
Gelse neyıme calısmıyorkı.calıssaydı barı
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rash.87 3 yıl
Ã‡alÄ±ÅŸmÄ±yor ki gelse neyime.Ã§alÄ±ÅŸsaydÄ± bari
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crazy585858 3 yıl
ulan çokmu zor şu windowsphone a uygulama yapmak..
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yoksulseytan22 3 yıl crazy585858
crazy585858
ulan çokmu zor şu windowsphone a uygulama yapmak..

Yahu geliştiricileri geçtik, Android e on numara beş yıldız uygulama yapan Microsoft, kendi işletim sistemine uygulama yapamıyor.


Bak facebook uygulamasını, Zuckerberg ile birlikte uğraşıyorlar hâlâ daha Androiddeki gibi stabil değil. Bildirim gelmiyor hahahahahahaha
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Biyturs_OnSr 3 yıl
Instagram zaten vardı, Windows 10 Mobile'de de kullanılabiliyordu. Şimdi API desteği artırıldı, bilmiyorsunuz boş yorum yapmayın bari. Ha, beta takısını görünce ben de kahkaha attım ama "aa yeni mi geldi" gibi yorumlar boş.
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j&j 3 yıl
3d touch akar
ayrÄ±ca haberdeki hatalarÄ±n hiÃ§biri olmadÄ± bende,akÄ±yor gidiyor mÃ¼barek..

AyrÄ±ca duyan da windowsa daha yeni gelmiÅŸ sanÄ±r,zaten vardÄ± ve biz zaten ondan daha kullanÄ±ÅŸlÄ± olan 6tagÄ± kullanÄ±yorduk.. DÄ±ÅŸardan bilmeden gelenler ahahaha instagram yok muymuÅŸ muhabbetlerine girmesin
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dobrasam 3 yıl
yazık ya bu Windowsphone kullanıcıları na düşünsenize yıl olmuş 2016 instagram geldi diye mutlu olan akıllı telefon sahibi olmak
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uygulama haber, windows 10 mobile instagram ve
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