Facebook Messenger, Windows Phone platformuna geliyor

Microsoft tarafından İspanya'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi basın toplantısında, Windows Phone ekosistemine yönelik devam eden uygulama geliştirme planlarından da bahsedildi. Microsoft'un mobil çalışmalarının başındaki isim olan Joe Belfiore yaptığı açıklama ile, 1.2 milyar abonesi ile dünyanın en büyük sosyal ağı konumundaki Facebook'un Messenger uygulamasının çok yakında Windows Phone için mağazadaki yerini alacağını duyurdu.

Windows Phone'a özel bir arayüz ile gelecek olan uygulama, Facebook ana uygulamasından ayrı ve bağımsız olarak ta çalışabiliyor. Kullanıcıların, Facebook arkadaşları ile tek bir uygulama üzerinden sohbet etmesini sağlayan Messenger, iletişim uygulamaları anlamında Windows Phone ekosistemine katma değer katarak, mevcut zenginliği arttıracak önemli bir adım. Joe Belfiore aynı zamanda kullanıcılara fayda sağlayacak çok sayıda yeni uygulamanın Windows Phone için yolda olduğunu ve kademeli olarak mağazaya giriş yapacaklarını belirtti.