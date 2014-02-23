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Facebook Messenger, Windows Phone platformuna geliyor

5 yıl
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Mobil Uygulamalar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Facebook Messenger, Windows Phone platformuna geliyor
Microsoft tarafından İspanya'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi basın toplantısında, Windows Phone ekosistemine yönelik devam eden uygulama geliştirme planlarından da bahsedildi. Microsoft'un mobil çalışmalarının başındaki isim olan Joe Belfiore yaptığı açıklama ile, 1.2 milyar abonesi ile dünyanın en büyük sosyal ağı konumundaki Facebook'un Messenger uygulamasının çok yakında Windows Phone için mağazadaki yerini alacağını duyurdu.
Windows Phone'a özel bir arayüz ile gelecek olan uygulama, Facebook ana uygulamasından ayrı ve bağımsız olarak ta çalışabiliyor. Kullanıcıların, Facebook arkadaşları ile tek bir uygulama üzerinden sohbet etmesini sağlayan Messenger, iletişim uygulamaları anlamında Windows Phone ekosistemine katma değer katarak, mevcut zenginliği arttıracak önemli bir adım. Joe Belfiore aynı zamanda kullanıcılara fayda sağlayacak çok sayıda yeni uygulamanın Windows Phone için yolda olduğunu ve kademeli olarak mağazaya giriş yapacaklarını belirtti.

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Biggest Star 5 yıl en beğenilen
Windows Phone'un gelişmesi için bu adımlar gerekliydi..
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kpln04 5 yıl

kötü haberim var facebook whatsapp ı aldıktan sonra bu servisi bitirmeyi düşünüyormuş
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gcb1903 5 yıl
Uygulama alternatifleriyle olur zamanla önce arayüz değiştirilmeli.
Bu ne " kutu kutu pense "
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Konungariket Sverige 5 yıl
facebook ulaştığı kitleyi arttırmak için cidden uğraşıyor ilk adım whatsapp'ti sonra bu acaba sonraki adımı ne olucak...
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E_Aydin35 5 yıl
Microsoft mağazaya daha fazla önem vermesi gerektiğinin farkında, bu yüzden yaptığı tam zamanlı atılımlar başarılı..
Marketi dolduracak daha fazla uygulamanın geleceği dileğiyle.. :)
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carter 5 yıl
Güzel gelişme, bu tarz uygulamaların gelmesi kullanıcıların wp platformuna geçmesini kolaylaştıracaktır.
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sertacaygun 5 yıl
8.1 güncellemesiyle iyice oturacak WP için eksik olduğunu düşündüğüm uygulamardan birisiydi.
Note 2 'de 4.1 sürümünü kullanan arkadaşımın yeni Facebook uygulamasını kullanırken 4.3'lü S3'ü kullanan bende eski sürüm var hâla. WP için geçiş aşamaları başlamalı artık.
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mesona 5 yıl
Normal Facebook uygulaması diğer platformlara göre çok kötü. Önce onu bir adam etseler
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matmuhendisi 5 yıl
Gelecek hepsi gelecek :) zamanında ios a cıkıyo bize niye androidde yok derdim niye geç cıkıyo derdim artık çoğu uygulama aynı anda yada bir hafta arayla geliyor :) aralarına simdi 3. Bi sistem geliyor rekabet çeşitlilik herkese yarar :)
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DH Misafiri 5 yıl
anlık mesajlaşabiliyorsunuz,görüldü uyarısı var,ses efektleri olsun animasyonlar olsun süper.
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kaan2614 5 yıl
Sonunda be Faceyedee Bi güncelleme gelirse iyi olur
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thinkwithbrain 5 yıl
Gel gel gümüle gel böğrüme dom dom kurşunu
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