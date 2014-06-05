Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Facebook Messenger, Windows Phone tarafında grup desteğine kavuştu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
339
1
10
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Facebook’un arkadaşlarınızla metin tabanlı iletişim kurabileceğiniz ve ayrıca resim gönderme, grup sohbeti başlatabilme, konum paylaşabilme, Facebook mesajlarına ulaşma, arkadaşların aktiflik durumlarını görebilme gibi pek çok özellik taşıyan uygulaması Messenger, Windows Phone tarafında 5.0 sürümüne güncellendi.
Yayınlanan yeni sürümüyle Grup desteğine kavuşan ve böylece kişilerin grup halinde sohbet edebilmesine imkan tanıyan Facebook Messenger, aynı zamanda bu gruplara fotoğraf atayabiliyor, anlık fotoğraf paylaşma desteği kazanıyor ve söylendiği kadarıyla eskiye oranla daha az veri tüketiyor.
Ücretsiz olarak sunulan Facebook Meseenger uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.wpcentral.com/facebook-messenger-picks-group-support-latest-update Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
MrtAltg 5 yıl en beğenilen
Konu ile alakalı değil ama mesela instagram iosda çıktıktan 2 yıl sonra androide geldi bir ios cunun da aa daha yenimi size geldiğini ne gördüm ne duydum ama android kullancısısı kendi forumunda yetmediği gibi devamlı diğer forumlarda ios olsun wp platformu olsun sataştığı tartışma çıkardığına çoğu kez şahit oldum tamam ios yapı olarak kaliteli kullanısıda öyle wp de aynı şekilde ama neden bir android kullanıcısı da bu kadar kaliteli değil ?
Konu ile alakalı değil ama mesela instagram iosda çıktıktan 2 yıl sonra androide geldi bir ios cunun da aa daha yenimi size geldiğini ne gördüm ne duydum ama a...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
metebyr 5 yıl
benim tek isteyeceğim messenger kullanırken telefon ısınmasın. yahu sadece messenger açık alev gibi oluyor ve hemen şarjı bitiyor. umarım bu problem güncellemeyle birlikte kaybolmuştur. telefon l925, sanırım tek ben değilimdir bu sorunu yaşayan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmedaltair 5 yıl
Kendimi çok çaresiz hissediyorum yeni mi geldi yazsam fanboy oluyorum
3 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BARIŞ55 5 yıl mehmedaltair
mehmedaltair

Kendimi çok çaresiz hissediyorum yeni mi geldi yazsam fanboy oluyorum


Her okuduğun habere yorum yazmak zorunda değilsin. Egona hakim ol biraz. Forumda görüyorum seni, sert dilli bir tavrın var benim gibi.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jumuu 5 yıl mehmedaltair
mehmedaltair
Kendimi çok çaresiz hissediyorum yeni mi geldi yazsam fanboy oluyorum


Çaresizsen çare'sen'sin. Daha önce sen yazsaydın da wp8'e yeni gelmeseydi.Malum rom-root olaylarından anlayan birisin.



Grup desteği iyi olmuş. Lazımdı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elsa 5 yıl mehmedaltair
mehmedaltair
Kendimi çok çaresiz hissediyorum yeni mi geldi yazsam fanboy oluyorum


2 yıllık sistemden şak diye yazılmasını mı bekliyorsun bre adam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DemirKipi 5 yıl
Hala yeterince iyi değil. Biraz hızlansa etse ne güzel olurdu. Uygulama açıldıktan sonra bir de mesajların yüklenmesini bekliyoruz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
GoldPunch +61 Bay Robot +49 sepulturgay +47 frostburn +29 Askaparta +26 Mutlak.Sıfır +24 Johan Elmander +24 Wi Fi +23 oly1786 +20 deoks +18
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
339 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mobil Uygulamalar, facebook messenger ve uygulama haber
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl LG G3, Sony Xperia Z2 ve Samsung Galaxy S5 karşı karşıya 5 yıl HTC Desire 610 video inceleme 5 yıl Computex 2014: ASUS ROG GX500 Dizüstü Bilgisayar 5 yıl Computex 2014: Corsair'den Yeni Kasalar ve Ekran Kartları İçin Sıvı Soğutma Aksesuarı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Death Stranding 8 Kasım'da Çıkacak,
Bölüm Sonu Canavarı
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Haftaya A101 marketlerde çok uygun
DonanımHaber
Apple WWDC 2019 etkinliğinde iTunes'u
DonanımHaber
Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, Tesla'yı
DonanımHaber
(Ss’li) Tembel Türk Gençliği Dünyanın
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim