Facebook Messenger, Windows Phone tarafında grup desteğine kavuştu





Facebook’un arkadaşlarınızla metin tabanlı iletişim kurabileceğiniz ve ayrıca resim gönderme, grup sohbeti başlatabilme, konum paylaşabilme, Facebook mesajlarına ulaşma, arkadaşların aktiflik durumlarını görebilme gibi pek çok özellik taşıyan uygulaması Messenger, Windows Phone tarafında 5.0 sürümüne güncellendi.

Yayınlanan yeni sürümüyle Grup desteğine kavuşan ve böylece kişilerin grup halinde sohbet edebilmesine imkan tanıyan Facebook Messenger, aynı zamanda bu gruplara fotoğraf atayabiliyor, anlık fotoğraf paylaşma desteği kazanıyor ve söylendiği kadarıyla eskiye oranla daha az veri tüketiyor.

Ücretsiz olarak sunulan Facebook Meseenger uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.wpcentral.com/facebook-messenger-picks-group-support-latest-update