Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Facebook Messenger artık bağımsız bir platform

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,8b
1
7
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Facebook Messenger artık bağımsız bir platform

Facebook'un devam eden F8 konferansında pek çok önemli yeniliğe imza atılırken, bunlardan en önemlisi şüphesiz Messenger uygulamasıydı. Kategorisinde rekabeti artırmak isteyen Messenger artık bağımsız bir platform haline geliyor. 

Mobil kullanıcıların Facebook sohbetlerini Messenger üzerinden yapma zorunluluğu nedeniyle uygulama 500 milyondan fazla kullanıcıya sahip. Ancak rakipleri kadar etkileşim gerçekleşmiyor. Bu bakımdan Facebook rakibi Line gibi bazı genişlemelere gidiyor. 

Bunlardan ilki üçüncü taraf uygulama entegrasyonu. Bundan böyle geliştiriciler Messenger için eklenti geliştirerek bu entegrasyonu sağlayabilecek. Örneğin GIF için Giphy eklentisini kuruyorsunuz ve ilgili içeriği Messenger üzerinden gönderebiliyorsunuz. 

Eğer karşı taraftan size bir GIF gelirse ve Giphy uygulaması yoksa yine Messenger içerisinde ayrı bir mağaza sayfası açılıyor içerisinden kurulum yapabiliyorsunuz. Bu şekilde yaklaşık 40 uygulama entegrasyon için hazır durumda.

Bir diğer yenilik ise işletmeler için geliyor. İşletmeler için Messenger adını taşıyan bu yenilikte işletmeler Messenger üzerinde sohbet odası açarak müşterilerinin sıkıntılarını dinleyebilecek. Görsel içerik paylaşımının da yapılabileceği özellik için Everlane, Zendesk ve Zulily gibi firmalar sıraya girmiş durumda. Özellik yayına alındığında daha da fazla mağaza programa katılmış olacak. Yeni Messenger'ın önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulması bekleniyor.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
yokbeolumbe 4 yıl en beğenilen
Tarayıcıdan girmek çok daha güzel geliyor bana. Ne kendi uygulaması nede Messenger uygulamasını kullanmadım.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Parallel Killer 4 yıl
facebook niye dayatıyon millete şu saçma uygulamayı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
willian02 4 yıl
kesinlikle kullanılmaması gereken bir uygulaama... o 500 milyon kullanıcıya dayatarak sahip oldular. şimdi de böyle gelişim ile güya cazip hale getirdiklerini sanıyorlar ama akıllı birisi hiç kurmaz, özellikle gizlilik endişesi taşıyan birisi....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
prydzsnare 4 yıl
Uygulamayi ve mesajlari ayirmalariyla antipatiklesmisti. Tarayici varken gereksiz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RaptorFX 4 yıl
Telefonu ciddi yoran bir uygulama. Görüntülü görüşme olmaması da cabası.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
silver0021 4 yıl
Kendi uygulaması habire kasar donar 2gb ram var s4de ona rağmen şişer kendini kapatır. Yillardir kullandım lakin bu aralar tarayıcıdan açtığım facebookun kalitesi daha iyi ve daha akıcı çalıştığını gördüm. Telefon hafifledimi hafifledi. Dahada kullanmam hic bir sekilde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mert1907 4 yıl
Messenger ek ozellikler getirebilir de sirf mesajlasma icin ayri uygulama kurmak bana sacma geliyor. Facebook uygylamasinin eski surumunu kullaniyorum her isimi hallediyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yokbeolumbe 4 yıl en beğenilen
Tarayıcıdan girmek çok daha güzel geliyor bana. Ne kendi uygulaması nede Messenger uygulamasını kullanmadım.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Akkuyu Nükleer Enerji 4 yıl Neutron IP Güvenlik Kameraları video inceleme "22x Zum, 500m Gece görüş ve fazlası" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
iOS - iPadOS 13 [ANA KONU] - Beta 1
DH Forum
Death Stranding 8 Kasım'da Çıkacak,
Bölüm Sonu Canavarı
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Haftaya A101 marketlerde çok uygun
DonanımHaber
Apple WWDC 2019 etkinliğinde iTunes'u
DonanımHaber
Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, Tesla'yı
DonanımHaber
|
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim