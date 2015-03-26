Facebook Messenger artık bağımsız bir platform

Facebook'un devam eden F8 konferansında pek çok önemli yeniliğe imza atılırken, bunlardan en önemlisi şüphesiz Messenger uygulamasıydı. Kategorisinde rekabeti artırmak isteyen Messenger artık bağımsız bir platform haline geliyor.





Mobil kullanıcıların Facebook sohbetlerini Messenger üzerinden yapma zorunluluğu nedeniyle uygulama 500 milyondan fazla kullanıcıya sahip. Ancak rakipleri kadar etkileşim gerçekleşmiyor. Bu bakımdan Facebook rakibi Line gibi bazı genişlemelere gidiyor.





Bunlardan ilki üçüncü taraf uygulama entegrasyonu. Bundan böyle geliştiriciler Messenger için eklenti geliştirerek bu entegrasyonu sağlayabilecek. Örneğin GIF için Giphy eklentisini kuruyorsunuz ve ilgili içeriği Messenger üzerinden gönderebiliyorsunuz.





Eğer karşı taraftan size bir GIF gelirse ve Giphy uygulaması yoksa yine Messenger içerisinde ayrı bir mağaza sayfası açılıyor içerisinden kurulum yapabiliyorsunuz. Bu şekilde yaklaşık 40 uygulama entegrasyon için hazır durumda.





Bir diğer yenilik ise işletmeler için geliyor. İşletmeler için Messenger adını taşıyan bu yenilikte işletmeler Messenger üzerinde sohbet odası açarak müşterilerinin sıkıntılarını dinleyebilecek. Görsel içerik paylaşımının da yapılabileceği özellik için Everlane, Zendesk ve Zulily gibi firmalar sıraya girmiş durumda. Özellik yayına alındığında daha da fazla mağaza programa katılmış olacak. Yeni Messenger'ın önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulması bekleniyor.



