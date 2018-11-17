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Facebook Messenger, arkadaşlarınızla video izleyebileceğiniz özelliği test ediyor

Facebook’un üzerinde çalıştığı yeni özellik sayesinde arkadaşlarınız ile videoları senkronize bir şekilde seyredebileceksiniz. Kaynak dosyalarından sızdırılan bu yeni özelliğe birlikte bakalım.
6 ay
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Mobil Uygulamalar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Facebook Messenger, arkadaşlarınızla video izleyebileceğiniz özelliği test ediyor
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Facebook popüler mesajlaşma uygulaması Messenger’a yeni özellikler eklenmeye devam ediyor. Kaynak dosyalarındaki metin paketlerinden sızdırılan yeni özellik sayesinde arkadaşlarınız ile istediğiniz videoları aynı anda izleyebileceksiniz. “Watch Party” adı altında sunulacak özelliğin çok yakında yayınlanması bekleniyor.

Senkronize videolar

Kuracağınız gruplarda, arkadaşlarınız ile videoları senkronize bir şekilde izlerken bir yandan da sohbet edebileceksiniz. Sızdırılan metin dosyalarında bulunan “birlikte izlemek için tıklayın”, “video hakkında aynı anda sohbet edin" gibi terimler bu özelliğin öğrenilmesine sebep oldu. Bir Facebook çalışanı şu an için bunun bir iç test olduğunu belirtse de benzeri sızıntının daha öncesinde Instagram’da da yaşandığı ve Instagram’a o özelliğin eklenildiği düşünülünce Messenger içinde aynısının olacağını beklemek yanlış olmaz.

Facebook Messenger, arkadaşlarınızla video izleyebileceğiniz özelliği test ediyor

Özellik hakkında detaylar tam olarak belli olmasa da sadece Facebook üzerinde bulunan videoların birlikte izleme özelliği için kullanılabilmesi mümkün. Diğer video içerik kaynakları (YouTube, Netflix vb.) için birlikte izleme özelliğini kullanmak mümkün olacak mı şuan için bilinmiyor.

Ayrıca Bkz. "Google'dan arkadaşlarınızla YouTube videoları izleyebileceğiniz iOS uygulaması"

Daha öncesinde YouTube Uptime ve Facebook’un ilk başkanı Sean Parker’a ait Airtime ile denenen senkronize video izleme özelliği başarısızlığa uğramış ve iki sisteminde kapanmasına sebep olmuştu. Bakalım Facebook Messenger birlikte video izleme özelliğini kullanıcıların beğenisini kazanacak hale getirebilecek mi?


https://techcrunch.com/2018/11/16/facebook-messenger-watch-videos-tegoether/ Yorum Yaz
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Holy-Ghost 6 ay
beraber korsan film izleme keyfi, benim vizyonum yetmedi başka fikri olan?
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