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Facebook Messenger için Herkesten Sil özelliği planlanıyor

WhatsApp'tan tanıdığımız karşı tarafa gönderilen mesajı silen herkesten sil özelliği Facebook Messenger için de planlanıyor. Yalnız bu özellik WhatApp'a kıyasla biraz farkı çalışacak.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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sosyal medya
Burç Coşkunkan
Teknoloji Editörü
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Facebook Messenger için Herkesten Sil özelliği planlanıyor
Veri güvenliği skandallarına karışan Facebook, mesajlaşma uygulaması Messenger için yeni bir özellik üzerine çalışıyor. Gelen bilgilere göre, 2017'nin sonlarına doğru WhatsApp için duyurulan herkesten sil özelliği Messenger için de gelebilir.
techcrunch.com'un haberinde Mark Zuckerberg'de dahil olmak üzere pek çok Facebook yöneticisinin gönderdiği mesajların, arkasında iz bırakmadan silinmesi üzerine, bu özelliği herkes için kullanıma sokmayı planladığı aktarıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan ismi verilmeyen bir Facebook sözcüsünün ifadeleri de gelecek olan özelliği doğrular nitelikte.
“Unsend özelliğini birkaç kez tartıştık. Messenger'ın şifrelenmiş sürümünde gizli mesaj özelliğimizi kullanan kişiler, bir zamanlayıcı ayarlayabiliyor ve mesajlarının otomatik olarak silinmesine olanak tanıyor. Artık daha kapsamlı bir mesaj silme özelliği hazırlayacağız. Bu çalışmalar biraz zaman alabilir. Ve bu özellik hazır olana kadar, artık yöneticilerin mesajlarını silmeyeceğiz. Bunu daha erken yapmalıydık ve yapmadığımız için üzgünüz.” 

Özellik nasıl çalışacak 

Facebook Messenger için Herkesten Sil özelliği planlanıyor
 
Herkesin kullanımına açılacak olan özellik şu şekilde çalışacak. Uçtan uca şifrelenmiş bir mesaj gönderdiğinizde, bu mesajı zamanlayarak karşı tarafta belirlediğiniz süre sonunda mesajın silinmesini sağlayacaksınız. Şimdilik gelen bilgiler sistemin bu şekilde çalışacağı üzerine. Ancak zamanlanmamış mesajların WhatsApp'da ki gibi belli bir süre içerisinde silinip silinmeyeceği konusunda bir bilgi yok.

https://techcrunch.com/2018/04/06/facebook-unsend-messages/ Yorum Yaz
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mavizaman 1 yıl
googledan neden silinemiyor facebook app?
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zwanzig 1 yıl
İyice MR Robot'a döndürmüşler. Dünyayı hackliyoruz sanki kendini imha eden mesajlar falan. Bu saatten sonra Facebook'a güvenecek adam kalmadı ne yaparlarsa yapsınlar.Ben Messenger kullanmıyorum zaten.
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nehuse 1 yıl
Bende bu özelliklik uzun zamandan beri var :) Çünkü Messenger'i ve Facebook uygulamasını çoktan sildim.
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