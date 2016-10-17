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Netflix’e bu yıl bitmeden çevrim dışı izleme özelliği gelebilir

Yakın zamanda ülkemizde de hizmet vermeye başlayan Netflix’e çevrim dışı video izleme özelliğinin geleceği belirtiliyor. Böylelikle dünyaca ünlü yapımları izlemek için artık internet şartı olmayacak.
2 yıl
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12
Web Siteleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Türkiye'de yaklaşık bir ay önce, 22 Eylül tarihinde Türkçe içeriklerle ve Türkçe olarak yayın hayatına başlayan başlayan dünyaca ünlü online içerik platformu Netflix hakkında çıkan son haber kullanıcıları oldukça heyecanlandırdı.
Streaming Observer web sitesinde yer alan bilgiye göre platforma 2017 yılına geçmeden çevrim dışı izleme özelliğinin geleceği söyleniyor. Sadece Narcos, Stranger Things ve House of Cards gibi Netflix’in orijinal içeriklerinde uygulamaya geçirilecek özellik sayesinde internet bağlantısının olmadığı ya da yavaş olduğu durumlarda da film, dizi ve belgesel izlenebilecek.

Çevrim dışı içeriklere gün sınırlaması getirilebilir 

Daha önceki açıklamalarında Netflix’e çevrim dışı fonksiyonunun gelmeyeceğini net bir şekilde dile getiren CEO Reed Hastings'in bu düşüncesinden taviz vermeye hazırlandığı ifade ediliyor. Kulislerde konuşulanlara göre ilgili fonksiyon için gün şartı olabilir. Yani "X gün içerisinde izlemelisiniz" tarzında bir şart konulabilir ancak bu durumda dahi korsan tehlikesi söz konusu olacaktır.
Çevrim dışı izleme özelliğine sahip Amazon ve Comcast gibi isimlerle rekabete ortak olmak istediği anlaşılan Netflix hakkındaki iddiaların doğruluğunu şüphesiz zaman gösterecek fakat gerçekleşmesi durumunda kullanıcılar için büyük bir kolaylık sunacağı aşikar.

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smart1978 2 yıl en beğenilen
Stream izleme sarti olmayacak desenize :D .
Internetsiz demis Editor arkadas ama mantik hatasini da idrak edememis.
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halken 2 yıl
Çevrimdışı şu tahminimce veri cihaza iniyor. Örneğin bir videoyu açtınız o videoyu otomatikman download etmiş olacağız. Ama sadece belli şartlar altında (korumalı olarak) o video izlenebilecek. İyi birşey. Bence gerekli. Ayrıca belki (umuyorum) hız düşükse bile daha kaliteli video izlememizi sağlayabilir. Mesela 4K versiyonu sırf internet hızım yetmediği için izleyemiyorum belki bu sayede olabilir.
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DH Misafiri 2 yıl
Streamsiz dese ben o ne dek derdim valla. Bilmeyenin (benim gibi) de anlayaci gibi yazması iyi
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lotraranel 2 yıl
O sifreleme her turlu kirilir, hakiki kalitede ripleri goruruz o zaman.
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kadirirdem 2 yıl
gelmesi lazım yoksa tr de bir hiç.
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mehmetoguzderin 2 yıl
ChromeCast Ultra Türkiye'ye gelse aslında cidden abone olunabilecek bir servis.
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TearsForFears 2 yıl
Ben abone olurken türkçe altyazı yeter diyordum adamlar daredevil, narcos vb önemli dizilere çok kaliteli türkçe dublaj yapmışlar. 3 paket sigara parasına 1 ay yapımcılarıda destekleyerek ve uygulaması sayesinde kaliteli şekilde dizi film izliyorum. Tek eksiği bazı diziler sanırım türkiye ye kapalı ve yeni sezonları yok. Dizileri korumalı olarak indirmemize internetsiz ortamda izlememizi sağlarlarsa çok güzel olur. Telefon uygulamasından direk 1 sezon dizi indirir her yerde izleyebilirim.

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a_y_k_u_t 2 yıl
İnternet varken indirip internet yokken izleyebileceğiz doğru mu anlamışım ? Haberi yapan lee sin galiba :/
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KaleyDeskop 2 yıl
şu sıralar diziler telif yüzünden sitelerden kaldırılıyor, yakında altyazılarada telif yollanırsa iş zor.
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smart1978 2 yıl en beğenilen
Stream izleme sarti olmayacak desenize :D .
Internetsiz demis Editor arkadas ama mantik hatasini da idrak edememis.
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DH Misafiri 2 yıl
Streamsiz dese ben o ne dek derdim valla. Bilmeyenin (benim gibi) de anlayaci gibi yazması iyi
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senjido 2 yıl
"Çevrimdışı" değil mi o ya? Kart oyunu da en son "masaüstü" olmuştu :)
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1WAUXHALL 2 yıl
sanal gerçeklik ile film izleme özelliği gelsin!
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