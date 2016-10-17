Netflix’e bu yıl bitmeden çevrim dışı izleme özelliği gelebilir

Türkiye'de yaklaşık bir ay önce, 22 Eylül tarihinde Türkçe içeriklerle ve Türkçe olarak yayın hayatına başlayan başlayan dünyaca ünlü online içerik platformu Netflix hakkında çıkan son haber kullanıcıları oldukça heyecanlandırdı.

Streaming Observer web sitesinde yer alan bilgiye göre platforma 2017 yılına geçmeden çevrim dışı izleme özelliğinin geleceği söyleniyor. Sadece Narcos, Stranger Things ve House of Cards gibi Netflix’in orijinal içeriklerinde uygulamaya geçirilecek özellik sayesinde internet bağlantısının olmadığı ya da yavaş olduğu durumlarda da film, dizi ve belgesel izlenebilecek.

Çevrim dışı içeriklere gün sınırlaması getirilebilir

Daha önceki açıklamalarında Netflix’e çevrim dışı fonksiyonunun gelmeyeceğini net bir şekilde dile getiren CEO Reed Hastings'in bu düşüncesinden taviz vermeye hazırlandığı ifade ediliyor. Kulislerde konuşulanlara göre ilgili fonksiyon için gün şartı olabilir. Yani "X gün içerisinde izlemelisiniz" tarzında bir şart konulabilir ancak bu durumda dahi korsan tehlikesi söz konusu olacaktır.

Çevrim dışı izleme özelliğine sahip Amazon ve Comcast gibi isimlerle rekabete ortak olmak istediği anlaşılan Netflix hakkındaki iddiaların doğruluğunu şüphesiz zaman gösterecek fakat gerçekleşmesi durumunda kullanıcılar için büyük bir kolaylık sunacağı aşikar.