Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Facebook Messenger'a "Photo Magic" özelliği

Sosyal medya devi Facebook'un anlık mesajlaşma servisi Messenger, Photo Magic isimli yeni bir özelliği hayata soktu. Fotoğraf paylaşımını kolaylaştıran özelliğin detayları haberimizde.
3 yıl
4,8b
1
4
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Facebook Messenger'a
Facebook'un popüler anlık mesajlaşma uygulaması Messenger, geçtiğimiz dönemde sadece Avustralya'daki kullanıcılara sunulan fotoğraf odaklı ilginç bir özellik kazandı.
Dünya geneline açılan Photo Magic isimli bu özellik, Messenger'ın telefonunuzdaki fotoğrafları tarayarak Facebook arkadaşlarınızın bulunduğu fotoğrafları otomatik şekilde bulmasına dayanıyor. Bunu özel bir yüz tanıma teknolojisi ile yerine getiren Photo Magic, belirtildiği kadarıyla kişilere "bu arkadaşının fotoğraf çekmişsin göndermek ister misin ?" tarzında bildirimler verebiliyor. Bu tarz fotoğraf paylaşımlarında fotoğraftaki kişiler arasında gizli bir sohbet grubu oluşturuluyor.
Bir etkinlikte ya da eğlence içerisinde çok fazla fotoğraf çekildiği düşünüldüğünde hem etiketleme sürecini hem de paylaşımı hiç olmadığı kadar kolaylaştıran özellik, kişiler tarafından manuel olarak kapatılıp açılabiliyor. Messenger içerisinde her ay 9.5 milyar fotoğraf paylaşılıyor ve bu alanda yapılan yenilikler büyük önem arz ediyor.
Facebook Messenger'ın iOS ve Android sürümlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
 

http://thenextweb.com/facebook/2015/12/17/facebooks-photo-magic-feature-and-new-customization-options-arrive-for-messenger-users/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
Cihazdaki bütün fotoğraflara erişimleri olduğunu daha açık ifade etmeleri iyi bir gelişme
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CooL_ROMEO 3 yıl
Ohh telefondaki bütün resimleri kullanmak için güzel bahane bulmuşlar... Sizin eğlenceniz umurlarında değil tek istedikleri bilgi.
2 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Seyrim 3 yıl CooL_ROMEO
CooL_ROMEO
Ohh telefondaki bütün resimleri kullanmak için güzel bahane bulmuşlar... Sizin eğlenceniz umurlarında değil tek istedikleri bilgi.

Katılıyorum.. Tek amaç bilgi.. Bilgi güçtür..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 3 yıl CooL_ROMEO
CooL_ROMEO

Ohh telefondaki bütün resimleri kullanmak için güzel bahane bulmuşlar... Sizin eğlenceniz umurlarında değil tek istedikleri bilgi.

Böylece suçluların yüzünü tarayıp kiminle ne ilişkisi olduğunu tespit edebilirler. Bence kullanıcıları bilemem ama devletler açısından iyi bir teknoloji. Özellikle de ABD için.
Benzeri sistem bazı mobese kamera sistemlerinde de kullanılıyor. Adamlar kendileri itiraf etti sosyal medyayı daha sıkı takip edeceğiz diye.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Yabancı Dilde En İyi Film Oscarı için yarışacak 9 film belli oldu 3 yıl BlackBerry: Sıradaki Android telefonumuz daha uygun fiyatlı olacak 3 yıl Turkcell'in 4.5G hız testine katıldık; İşte tüm detaylar! 3 yıl MSI anakartlarda, K serisi harici işlemcilere hız aşırtma desteği 3 yıl Microsoft Translator'a çift cihaz desteği 3 yıl 3D Touch destekli uygulamalar arasına Messenger da katıldı 3 yıl Slack'a "rahatsız etme" özelliği eklendi 3 yıl Facebook'dan HTML5 değişimi 3 yıl Apple Watch'a özel batarya takviyesi 3 yıl Asus ZenFone 3, parmak izi okuyucu trendine katılabilir 3 yıl Huawei'den yeni bir rekor: 100 milyon akıllı telefon satışı 3 yıl Samsung Galaxy Note 5, 128GB kapasiteye kavuştu 3 yıl Huawei, gelecek yıl iki yeni akıllı saat planlıyor 3 yıl Snapdragon 600 serisinde isim değişikliği 3 yıl 2si1 "Kojima Sever" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Google Play, Çin için gün sayıyor 3 yıl Breitling, akıllı saat pazarına en üst perdeden giriyor 3 yıl Badland fenomeni devam oyunuyla mobil platformlarda 3 yıl AOC'den FreeSync destekli 35 inçlik VA monitör 3 yıl Abartılı Star Wars reklamlarının arkasında ne var? 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Facebook Messenger'a "Photo Magic" özelliği Sonraki Yerli insansız hava aracı Bayraktar, yerli roket ile hedefleri başarıyla vurdu 3 yıl HTC Vive'ın yeni tasarımı göz dolduruyor 3 yıl Asus'un yeni çubuk bilgisayarı Chrome OS kullanıyor 3 yıl Sony'den akıllı telefonlar için yeni batarya teknolojisi 3 yıl Depreme dayanıklı yatak konsepti! 3 yıl Vine'a "senin için" bölümü 3 yıl Chrome OS için VLC duyuruldu 3 yıl Evernote, Skitch uygulamasına destek vermeyi kesiyor 3 yıl Görme engelli kişilerin hayatını kolaylaştıracak eldiven 3 yıl Windows'ta iOS cihazından medya içeriği nasıl aktarılır? 3 yıl Dünyanın ilk drone destekli insansız otomobiliyle tanışın: Rinspeed Σtos 3 yıl Spotify müzik zevkinize göre hangi Star Wars karakteri olduğunuzu belirliyor 3 yıl Swing Copters 2 yine sizi sinir edecek 3 yıl Thecus'dan 5 yuvalı NAS cihazı 40TB'a kadar depolama imkanı sunuyor 3 yıl TP Link, akıllı telefon pazarının yeni oyuncusu oldu 3 yıl Metal kasalı Moto X 2016 internete sızdırıldı 3 yıl Windspeed'ten manzaralı uçuş konsepti 3 yıl Apple'ın yeni COO'su belli oldu 3 yıl Qualcomm mobil dünyanın geleceğini şekillendirmeye talip 3 yıl MSI CPU Guard 1151 ile işlemci yamulmasına son Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim