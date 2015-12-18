Facebook Messenger'a "Photo Magic" özelliği

Facebook'un popüler anlık mesajlaşma uygulaması Messenger, geçtiğimiz dönemde sadece Avustralya'daki kullanıcılara sunulan fotoğraf odaklı ilginç bir özellik kazandı.

Dünya geneline açılan Photo Magic isimli bu özellik, Messenger'ın telefonunuzdaki fotoğrafları tarayarak Facebook arkadaşlarınızın bulunduğu fotoğrafları otomatik şekilde bulmasına dayanıyor. Bunu özel bir yüz tanıma teknolojisi ile yerine getiren Photo Magic, belirtildiği kadarıyla kişilere "bu arkadaşının fotoğraf çekmişsin göndermek ister misin ?" tarzında bildirimler verebiliyor. Bu tarz fotoğraf paylaşımlarında fotoğraftaki kişiler arasında gizli bir sohbet grubu oluşturuluyor.

Bir etkinlikte ya da eğlence içerisinde çok fazla fotoğraf çekildiği düşünüldüğünde hem etiketleme sürecini hem de paylaşımı hiç olmadığı kadar kolaylaştıran özellik, kişiler tarafından manuel olarak kapatılıp açılabiliyor. Messenger içerisinde her ay 9.5 milyar fotoğraf paylaşılıyor ve bu alanda yapılan yenilikler büyük önem arz ediyor.

Facebook Messenger'ın iOS ve Android sürümlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

http://thenextweb.com/facebook/2015/12/17/facebooks-photo-magic-feature-and-new-customization-options-arrive-for-messenger-users/