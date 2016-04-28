WhatsApp'a geri arama, sesli mesaj ve ZIP dosyası paylaşım desteği geliyor

WhatsApp geçtiğimiz ayın başında kullanıcıların belge göndermelerini sağlayan yeni bir özelliğe kavuşmuştu. Şirket şimdi ise ZIP dosyası gönderip alma yeteneğini tanıtarak bu özelliğin kapsamını biraz daha genişletecek gibi görünüyor. Böylece kullanıcılar sıkıştırılmış ZIP dosyalarıyla çok fazla mobil veri harcamadan büyük boyutta dosya gönderebilecekler.

Ayrıca Bkz.

"Gmail'in Android uygulamasına Exchange desteği geldi"

Whatsapp artık kullanıcıların 100MB doküman göndermek yerine bu belgeleri çok daha küçük alan kaplayan bir ZIP dosyasının içine sıkıştırarak göndermelerine izin vererek, sadece daha az veri tüketimi sağlamayacak aynı zamanda transfer işlemini daha kısa sürede tamamlanmasının da önünü açmış olacak. Popüler sohbet hizmetine yeni güncellemeyle birlikte mesajlarda ZIP dosyası gönderme kabiliyetinin yanında birçok ek özelliğin de eklenmesi planlanıyor.

Whatsapp'a aynı zamanda arkadaşlarından ya da ailesinden gelen çağrıyı kaçırmış olabilecekler için bir geri arama özelliğinin de ekleneceği söyleniyor. Uygulamaya bu tür durumlar için cevapsız çağrılara pratik olarak dönüş yapılabilmesini sağlayacak bir geri arama düğmesi de entegre edilecek. Son olarak WhatsApp'ın sesli mesaj kaydetmeyi ve diğer kullanıcılara sesli mesaj göndermeyi sağlayacak bir dizi seçenekle donatılacağı söyleniyor. Ancak rapora göre bu özelliğin şu an için sadece iOS'a gelmesi planlanıyor. Android kullanıcıları ilk etapta bu sesli mesaj fonksiyonlarından faydalanamayabilirler.

http://phoneradar.com/whatsapp-to-add-callback-voicemail-zip-file-sending-feature#axzz4775wRIRJ