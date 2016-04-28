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WhatsApp'a geri arama, sesli mesaj ve ZIP dosyası paylaşım desteği geliyor

Yeni bir rapora göre WhatsApp kısa bir süre sonra kapsamlı bir güncellemeyle geri arama, seli mesaj gönderme ve ZIP dosyası paylaşabilme gibi bir dizi yeni özelliğe kavuşacak.
3 yıl
4,2b
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19
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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WhatsApp geçtiğimiz ayın başında kullanıcıların belge göndermelerini sağlayan yeni bir özelliğe kavuşmuştu. Şirket şimdi ise ZIP dosyası gönderip alma yeteneğini tanıtarak bu özelliğin kapsamını biraz daha genişletecek gibi görünüyor. Böylece kullanıcılar sıkıştırılmış ZIP dosyalarıyla çok fazla mobil veri harcamadan büyük boyutta dosya gönderebilecekler.
Ayrıca Bkz. "Gmail'in Android uygulamasına Exchange desteği geldi"
Whatsapp artık kullanıcıların 100MB doküman göndermek yerine bu belgeleri çok daha küçük alan kaplayan bir ZIP dosyasının içine sıkıştırarak göndermelerine izin vererek, sadece daha az veri tüketimi sağlamayacak aynı zamanda transfer işlemini daha kısa sürede tamamlanmasının da önünü açmış olacak. Popüler sohbet hizmetine yeni güncellemeyle birlikte mesajlarda ZIP dosyası gönderme kabiliyetinin yanında birçok ek özelliğin de eklenmesi planlanıyor.
Whatsapp'a aynı zamanda arkadaşlarından ya da ailesinden gelen çağrıyı kaçırmış olabilecekler için bir geri arama özelliğinin de ekleneceği söyleniyor. Uygulamaya bu tür durumlar için cevapsız çağrılara pratik olarak dönüş yapılabilmesini sağlayacak bir geri arama düğmesi de entegre edilecek. Son olarak WhatsApp'ın sesli mesaj kaydetmeyi ve diğer kullanıcılara sesli mesaj göndermeyi sağlayacak bir dizi seçenekle donatılacağı söyleniyor. Ancak rapora göre bu özelliğin şu an için sadece iOS'a gelmesi planlanıyor. Android kullanıcıları ilk etapta bu sesli mesaj fonksiyonlarından faydalanamayabilirler.
WhatsApp'a geri arama, sesli mesaj ve ZIP dosyası paylaşım desteği geliyor
 

http://phoneradar.com/whatsapp-to-add-callback-voicemail-zip-file-sending-feature#axzz4775wRIRJ Yorum Yaz
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myhotyro 3 yıl en beğenilen
quad4core
Önce şu fotoğraf göndermeyi düzeltsinler. 10 dan fazla fotoğraf atılmıyor.

Facebook yada Flickr değil bu Whatsapp. Mesajlaşma ptogramı, fotoraf albümü paylaşım platformu değil. Otomobilin var bagajına konteyner koyamıyorum diyorsun.
quad4coreÖnce şu fotoğraf göndermeyi düzeltsinler. 10 dan fazla fotoğraf atılmıyor.Facebook yada Flickr değil bu Whatsapp. Mesajlaşma...
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wolfestein 3 yıl
Görüntülü görüşme desteği istiyoruz.
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PaTRaiN1 3 yıl
Pdf olayı hayat kurtardı. Kendi adıma söylüyorum. Gruplarda dosya alıp vermek için iyi oldu. MAİL den daha işlevsel şu an. Zip için çok gerek yoktu ama. Doc formatı gönderme daha önemli. Galiba bu nokta da lisans sorunu falan var.
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arel.gr 3 yıl
eh aidati odeyen kullanicinin aceleci talepleri israrla surecektir.
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SEO 3 yıl
Belge olayı çok iyi
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Pi 3 yıl
Bunlari bosver de görüntülü gorusme ne zaman gelecek. En lazimi bu
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UML 3 yıl
Sesli arama kabul etmeme opsiyonu da olmalı, en azından sadece belli kişilere açık olsa süper olur.
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Angel of the Lord 3 yıl
Sesli mesaj derken? Şu an yok mu o özellik? Yoksa farklı bir şey mi?
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myhotyro 3 yıl
Haftanın Hitleri Adolf..
Yorumsuz...

Şimdi sırf mesajı artsın diye "yorumsuz" yazana gerizekalı dersek hakaret olur mu? Arkadaşın "yorumsuz" diye mesajlar yazması forum üyelerine ve foruma hakeret değilse bence gerizekalı demekte hakaret olmaz.
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V4LKyR 3 yıl
Tensi
Haftanın Hitleri Adolf..Yorumsuz...
Birkac baslikta daha dikkatimi cekti de. Adam sirf mesaj sayisi artsin diye 33 tane mesaja yorumsuz yazip yanitlamis. Sen de gereksizsin birader.

Kesinlikle. Bence aktif olarak konuları gezen idari personelin olması gerekir, böyle kişileri tespit edip temizlemeliler.
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Tensi 3 yıl
Iyi de zaten gonderecegin dosyanin uzantisini jpg yaptiginda whatsup kontrol etmeden gonderiyor zaten. alana da mesaj atiyorsun iste zip, docx, pdf, mp3 neyse adam duzeltiyor.
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myhotyro 3 yıl en beğenilen
quad4core
Önce şu fotoğraf göndermeyi düzeltsinler. 10 dan fazla fotoğraf atılmıyor.

Facebook yada Flickr değil bu Whatsapp. Mesajlaşma ptogramı, fotoraf albümü paylaşım platformu değil. Otomobilin var bagajına konteyner koyamıyorum diyorsun.
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Mr. Jingles 3 yıl
iOS'te dosyalama sistemi yok nasıl zip dosyası gönderilecek acaba?
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