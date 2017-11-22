Facebook Messenger'da artık 4K çözünürlüğe kadar fotoğraf göndermek mümkün

Facebook'un sahip olduğu uygulamalarından biri olan Messenger için yeni bir güncelleme yayınlandı. Şirket birçok kişinin uzun süredir beklediği bir özelliği nihayet etkinleştirdi. Uygulamayı kullanarak 4K'ya kadar yüksek çözünürlükte fotoğraf göndermek artık mümkün.

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Şimdiye kadar Facebook Messenger üzerinden birine fotoğraf gönderdiğinizde kalitesinin düştüğünü ve boyutunun daha da küçüldüğünü fark etmiş olmalısınız. Ayrıca çekim tarihi, ISO ve kamera bilgileri de dahil olmak üzere fotoğrafların tüm özellikleri de gidiyordu.

WhatsApp ve diğer bazı uygulamalarda da aynı şey geçerli. Buradaki temel amaç internet kullanımını azaltmak ve küçük boyutlu fotoğraflar çabuk yüklendiği için paylaşımı daha hızlı hale getirmek. Ancak fotoğrafları orijinal haliyle göndermek isteyen bazı kullanıcılar bu durumdan pek hoşnut değildi.

Fotoğraflar eskisi kadar hızlı gönderilecek

Bu durum artık Facebook Messenger'da 4.096 x 4.096 piksel çözünürlüğe kadar fotoğraf gönderilebildiğinden tarih oluyor. Facebook aynı zamanda Messenger'da ayda 17 milyardan fazla fotoğraf gönderdiğini ve bu özelliğin kullanıcılara fayda sağlayacağını belirtti. Şirket ayrıca fotoğrafların daha önce gönderildiği kadar hızlı gönderileceğini de söyledi.

4K kalitesinde fotoğraf gönderebilmek için uygulamanızı Google Play Store veya App Store üzerinden güncellemeniz gerekiyor. Facebook ayrıca yeni çözünürlüğün fotoğraf paylaşım kalitesini nasıl etkileyeceğini gösteren bazı örnek fotoğraflar yayınladı. Sol tarafta eski çözünürlük, sağ tarafta ise 4K çözünürlük gösteriliyor.

https://newsroom.fb.com/news/2017/11/making-visual-messaging-even-better-introducing-high-resolution-photos-in-messenger/