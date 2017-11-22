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Facebook Messenger'da artık 4K çözünürlüğe kadar fotoğraf göndermek mümkün

Facebook Messenger'dan birine fotoğraf gönderdiğinizde kalitesinin düştüğünü fark etmişsinizdir. Artık 4K çözünürlüğe kadar fotoğraflar herhangi bir kalite kaybı olmadan gönderilebilecek.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Facebook'un sahip olduğu uygulamalarından biri olan Messenger için yeni bir güncelleme yayınlandı. Şirket birçok kişinin uzun süredir beklediği bir özelliği nihayet etkinleştirdi. Uygulamayı kullanarak 4K'ya kadar yüksek çözünürlükte fotoğraf göndermek artık mümkün.
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Şimdiye kadar Facebook Messenger üzerinden birine fotoğraf gönderdiğinizde kalitesinin düştüğünü ve boyutunun daha da küçüldüğünü fark etmiş olmalısınız. Ayrıca çekim tarihi, ISO ve kamera bilgileri de dahil olmak üzere fotoğrafların tüm özellikleri de gidiyordu.
WhatsApp ve diğer bazı uygulamalarda da aynı şey geçerli. Buradaki temel amaç internet kullanımını azaltmak ve küçük boyutlu fotoğraflar çabuk yüklendiği için paylaşımı daha hızlı hale getirmek. Ancak fotoğrafları orijinal haliyle göndermek isteyen bazı kullanıcılar bu durumdan pek hoşnut değildi.

Fotoğraflar eskisi kadar hızlı gönderilecek

Bu durum artık Facebook Messenger'da 4.096 x 4.096 piksel çözünürlüğe kadar fotoğraf gönderilebildiğinden tarih oluyor. Facebook aynı zamanda Messenger'da ayda 17 milyardan fazla fotoğraf gönderdiğini ve bu özelliğin kullanıcılara fayda sağlayacağını belirtti. Şirket ayrıca fotoğrafların daha önce gönderildiği kadar hızlı gönderileceğini de söyledi.
4K kalitesinde fotoğraf gönderebilmek için uygulamanızı Google Play Store veya App Store üzerinden güncellemeniz gerekiyor. Facebook ayrıca yeni çözünürlüğün fotoğraf paylaşım kalitesini nasıl etkileyeceğini gösteren bazı örnek fotoğraflar yayınladı. Sol tarafta eski çözünürlük, sağ tarafta ise 4K çözünürlük gösteriliyor.

https://newsroom.fb.com/news/2017/11/making-visual-messaging-even-better-introducing-high-resolution-photos-in-messenger/ Yorum Yaz
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zwanzig 1 yıl
İki saattir bir sağa bir sola bakıp farkı anlamaya çalışıyorum. Meğer fotoğrafları küçültmüşsünüz. Detaylar falan da kaybolmuş tabi.
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OverClocK1ng 1 yıl
Valla ben Facebook Messenger kullanmıyorum. Zira beni kendi oyuncağı yapamaz. Gün içerisinde bakıyorum. Facebook'ta 1 mesaj yazıyor. Giriyorum. Messenger açınca o 1 kayboluyor. Üstelik sadece bende değil herkeste oluyormuş. Böyle böyle günde 2-3 kere o okunmamış mesaj sayısını düşürttürmek için insanı zorla messenger a sokuyor ki, "Şu kadar milyar kişi aktif Messenger kullanan kullanıcımız var" diyebilmek için. Zira günde 2-3 kere girilmese AKTİF kullanıcı sayısı düşer. Onu diyebilmek için insanları zorla Messenger a sokuyorlar. Hatta normalde Face in içinden mesaj okunabilir yapmıyorlar, ayrı bir programa mecbur bırakıyorlar. İsteseler Face'in içinden okunabilir. Google Playstore da başka Face programları var. Onlarda okunabiliyor.
Demek ki oluyor ama yapmıyorlar...
1 Yanıt Yanıtla +1
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St Batuhan 1 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Valla ben Facebook Messenger kullanmıyorum. Zira beni kendi oyuncağı yapamaz. Gün içerisinde bakıyorum. Facebook'ta 1 mesaj yazıyor. Giriyorum. Messenger açınca o 1 kayboluyor. Üstelik sadece bende değil herkeste oluyormuş. Böyle böyle günde 2-3 kere o okunmamış mesaj sayısını düşürttürmek için insanı zorla messenger a sokuyor ki, "Şu kadar milyar kişi aktif Messenger kullanan kullanıcımız var" diyebilmek için. Zira günde 2-3 kere girilmese AKTİF kullanıcı sayısı düşer. Onu diyebilmek için insanları zorla Messenger a sokuyorlar. Hatta normalde Face in içinden mesaj okunabilir yapmıyorlar, ayrı bir programa mecbur bırakıyorlar. İsteseler Face'in içinden okunabilir. Google Playstore da başka Face programları var. Onlarda okunabiliyor.
Demek ki oluyor ama yapmıyorlar...

Hikayeler kısmı olmasın?
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tahir40 1 yıl
Uygulama kapalıyken bile telefonun dinleme yaptığı uygulamalı ıspat edilen Facebook Messenger? Yok almayayım.
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kar98-k 1 yıl
Çok güzel bir haber.
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ONY86 1 yıl
Fotolarımiz 4k yi geceler çok oluyor ama ne hikmetse büyük bi gelişmeymiş gibi lanse ediliyor.acaba facebuk depolama alanını mı artırdı
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strathmorea 1 yıl
Güzel bir gelişme. Aynı güncellemeyi Whatsapp da yapmalı. Videolar için de bu yapılmalı ayrıca.
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suslu76 1 yıl
Bakmak isteyenler icin resimlerin buyuk halleri referans linkteki haberde en altta
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