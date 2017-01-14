Kanada başbakanı Snapchat ile gençlerin sorularını yanıtlayarak bir ilke imza attı

Ülkesinin 23. başbakanı olan Justin Trudeau, sıra dışı karakteri, bilgi birikimi ve savunduğu düşüncelerle seçim kampanyasından bu yana en dikkat çeken isimlerin başında geliyor. Aynı zamanda profesyonel bir boksör olan Trudeau, özgürlükçü hamleleriyle Libreal Parti’den tek başına iktidar olarak babası Pierre Trudeau'nun izini takip ediyor.

Kanada’daki genç kesimle her fırsatta yakın iletişim kuran 46 yaşındaki başbakan, aktif şekilde kullandığı Snapchat'te soru-cevap etkinliği düzenleyerek bir ilke imza attı. Üniversite ve lise öğrencilerinin yönelttiği gerek kişisel gerek ülke politikaları hakkındaki soruları samimi üslupla yanıtlayan Trudeau’nun eleştirilere de -görmezden gelmeyerek- uygun bir dille cevap vermesi büyük takdir topladı.

Saç kesiminden kadınlara yönelik şiddet için uygulanacak yaptırımlara, dış politikadan üniversite eğitimlerinin iyileştirilmesine kadar oldukça geniş yelpazedeki mesajlara dönüş yapan lider, Snapchat’i bu amaçla kullanan ilk politikacı oldu. Gençlerle diyalog kurmayı seven başbakan görünüşe bakılırsa politikacılar arasında yeni bir akım başlatacak gibi duruyor.