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Kanada başbakanı Snapchat ile gençlerin sorularını yanıtlayarak bir ilke imza attı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Snapchat'te düzenlediği soru-cevap etkinliğiyle özellikle lise ve üniversite öğrencilerinden gelen tüm soruları yanıtlayarak bu konuda dünyada bir ilke imza attı.
2 yıl
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63
Mobil Uygulamalar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Ülkesinin 23. başbakanı olan Justin Trudeau, sıra dışı karakteri, bilgi birikimi ve savunduğu düşüncelerle seçim kampanyasından bu yana en dikkat çeken isimlerin başında geliyor. Aynı zamanda profesyonel bir boksör olan Trudeau, özgürlükçü hamleleriyle Libreal Parti’den tek başına iktidar olarak babası Pierre Trudeau'nun izini takip ediyor.
Kanada’daki genç kesimle her fırsatta yakın iletişim kuran 46 yaşındaki başbakan, aktif şekilde kullandığı Snapchat'te soru-cevap etkinliği düzenleyerek bir ilke imza attı. Üniversite ve lise öğrencilerinin yönelttiği gerek kişisel gerek ülke politikaları hakkındaki soruları samimi üslupla yanıtlayan Trudeau’nun eleştirilere de -görmezden gelmeyerek- uygun bir dille cevap vermesi büyük takdir topladı.
Saç kesiminden kadınlara yönelik şiddet için uygulanacak yaptırımlara, dış politikadan üniversite eğitimlerinin iyileştirilmesine kadar oldukça geniş yelpazedeki mesajlara dönüş yapan lider, Snapchat’i bu amaçla kullanan ilk politikacı oldu. Gençlerle diyalog kurmayı seven başbakan görünüşe bakılırsa politikacılar arasında yeni bir akım başlatacak gibi duruyor.

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mezunus61 2 yıl en beğenilen

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Areyouradyo 2 yıl
Bizimki facetimeden ülkeyi kurtarıyor bu biseymi
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CrystalCacik 2 yıl kadirirdem
kadirirdem
Konu ne olursa olsun hemen devletimize vuruyorsunuz ya lafı Helal Olsun...

kardeş adamların ulaştırma bakanı eski astronot bizde ulaştırma bakanı en son Binalı Yıldırım idi,yani bakanlıkları kendi aralarında değiştiriyorlar,insan hatırlamıyor bile kim ne bakanıydı diye..
kadirirdemKonu ne olursa olsun hemen devletimize vuruyorsunuz ya lafı Helal Olsun...kardeş adamların ulaştırma bakanı eski astr...
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pop-up 2 ay
güzel bir etkileşim olmuş bizde hayal bile edilemez maalesef plansız hiçbir şeyi sevmeyiz malum :)
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61gün 2 ay
peki facetime ile darbe durdurdu mu

tamam şaka yaptık herşeye siyaset karıştırmayın
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ali.kose 2 ay 61gün
o sadece bize özel
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deniz006 2 ay
bizimkide otobüsten millete çay atıyor
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ali.kose 2 ay deniz006
o levele gelmekte kalay değil
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scorpion20 2 ay
snapchat
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MHEC 2 ay
Snapchat'i hiç sevemedim nasıl zevkle kullanıyolar şunu yav.
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Olgi 2 ay
Ortadoğudan savaşlardan uzak amerikam vari bir hayat yaşıyor renkli ilginç çorapları ile fenomene düştü ulan gotun yiyorsa mülteci al bütün iyi eğitimlileri toplayıp çöpleri türkiyeye itelediler.
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kerimcem 2 ay
adam siyasetçiden çok sexy aktrist gibi bir hayatı var ayrıca son geçmişteki kaddafinin oğluyla sex partileriyle anılıyor kanadada gidici yani....
hakkında ciddi bisex dedikodularıda var... kandada en açok eşcinsellerle anılan başbakanı olmuştur gay lerin gözdesi olmuştur ülkede,nerde lbgt yürüyüşü orda biter..
yöneticiden çok yakışıklılığınıda kullanarak hollywood yıldızı gibi caka satıyor....çok metehdilcek bir olayı yok...
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x2yk 2 ay kerimcem
Bu gerçekse durum şok vahim. :)
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unforgiven1127 2 ay
Onumuzdeki secimlerde byby Castin. Adamin adi snc-lavalin le kaddafinin oglunun sex partileriyle cikti bakalim ne olacak. Istifa diye yukleniyor muhalifler.
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evandevan5a1 2 ay
aynı biz .;:)
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ABSOLUT. 2 yıl
Kasette teknolojiden sayılıyor dimi?
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