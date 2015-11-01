Facebook "Oy Veriyorum" butonunu yeniden etkinleştirdi

Geçtiğimiz seçimlerde Facebook'un "Oy veriyorum" butonunu ülkemiz için ilk kez etkinleştirdiğini sizlere aktarmıştık. Türkiye'den yaklaşık 40 milyon kullanıcısı olan dev internet ağı butonu erken seçimler için yeniden etkinleştirdi.

Kısa süre önce kullanıcıların "Haber kaynağı" sayfasında görüntülenmeye başlanan butona tıklandığında paylaşım seçenekleri ile karşılaşırken, herhangi bir siyasi parti seçimi veya işaretleme yapılmıyor. Paylaşımlar ise kullanıcıların yalnızca sandık başına gideceklerini duyurmasına yardım ediyor.

Daha önce ABD,Hindistan, Avrupa Birliği Parlamentosu seçimi, İskoçya referandumu, İngiltere gibi bir çok ülkede kullanılan sistemin oy vermeyi düşünmeyen kullanıcıları da sandık başına gitmeye teşvik ettiği belirtiliyor. Araştırmalara göre ABD başkanlık seçimlerinde Facebook üzerinden arkadaşlarının ve yakınlarının oy verdiğini gören 300.000 seçmen bu durumdan etkilenerek oy kullanmaya gitmiş.