Facebook "Oy Veriyorum" butonunu yeniden etkinleştirdi

Geçtiğimiz seçimlerde Facebook'un "Oy veriyorum" butonunu ülkemiz için ilk kez etkinleştirdiğini sizlere aktarmıştık. Türkiye'den yaklaşık 40 milyon kullanıcısı olan dev internet ağı butonu erken seçimler için yeniden etkinleştirdi.
Kısa süre önce kullanıcıların "Haber kaynağı" sayfasında görüntülenmeye başlanan butona tıklandığında paylaşım seçenekleri ile karşılaşırken, herhangi bir siyasi parti seçimi veya işaretleme yapılmıyor. Paylaşımlar ise kullanıcıların yalnızca sandık başına gideceklerini duyurmasına yardım ediyor.
Daha önce ABD,Hindistan, Avrupa Birliği Parlamentosu seçimi, İskoçya referandumu, İngiltere gibi bir çok ülkede kullanılan sistemin oy vermeyi düşünmeyen kullanıcıları da sandık başına gitmeye teşvik ettiği belirtiliyor. Araştırmalara göre ABD başkanlık seçimlerinde Facebook üzerinden arkadaşlarının ve yakınlarının oy verdiğini gören 300.000 seçmen bu durumdan etkilenerek oy kullanmaya gitmiş.
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oyunuzu kullanın, bu adam gibi boyunuzu aşacak pislik çukurlarında çakılı kalmayın
TV seyretmediğim için kim görünüyor bilmem ama TV ve medyanın dünyada ve Türkiye'deki baskın sahiplerinin insanları ve insanımızı nasıl zombi haline getirdiğini çok iyi görüyorum. Onların da bizim lehimize bir propaganda yapma şansı yok. İnsanların TV den bu kadar etkilenip oradan aldıkları mesajı ilahi mesaj gibi kabul edip bunu da fark etmemeleri ileri seviyede garibime gidegelmiştir. Aksini söylediğinde de onu savunmak için canlarını siper ediyorlar neredeyse. Dünyanın bu hipnozdan kurtulup gerçek hayata dönmesi lazım!