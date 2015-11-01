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Facebook "Oy Veriyorum" butonunu yeniden etkinleştirdi

2015 Erken seçimine sayılı saatler kalırken Facebook'da seçimin nabzını tutmaya hazırlanıyor. Dev sosyal medya ağı "Oy veriyorum" butonunu ülkemiz için ikinci kez etkinleştirdi.
3 yıl
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Web Siteleri
Oğuz Avcı
Editör
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Facebook
 
Geçtiğimiz seçimlerde Facebook'un "Oy veriyorum" butonunu ülkemiz için ilk kez etkinleştirdiğini sizlere aktarmıştık. Türkiye'den yaklaşık 40 milyon kullanıcısı olan dev internet ağı butonu erken seçimler için yeniden etkinleştirdi.
Kısa süre önce kullanıcıların "Haber kaynağı" sayfasında görüntülenmeye başlanan  butona tıklandığında paylaşım seçenekleri ile karşılaşırken, herhangi bir siyasi parti seçimi veya işaretleme yapılmıyor. Paylaşımlar ise kullanıcıların yalnızca sandık başına gideceklerini duyurmasına yardım ediyor.
Daha önce ABD,Hindistan, Avrupa Birliği Parlamentosu seçimi, İskoçya referandumu, İngiltere gibi bir çok ülkede kullanılan sistemin oy vermeyi düşünmeyen kullanıcıları da sandık başına gitmeye teşvik ettiği belirtiliyor. Araştırmalara göre ABD başkanlık seçimlerinde Facebook üzerinden arkadaşlarının ve yakınlarının oy verdiğini gören 300.000 seçmen bu durumdan etkilenerek oy kullanmaya gitmiş.

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deoksiriboz1001 3 yıl en beğenilen
DownClock01
Oy kullanma, pisliğe bulaşma.

oyunuzu kullanın, bu adam gibi boyunuzu aşacak pislik çukurlarında çakılı kalmayın
1 Yanıt Yanıtla +25
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serafon 3 yıl
Kalasso
Milletten goruo oy kullanan tvde en cok gordugune atmistir pek hayir gelmez keske gormeseymis :)

TV seyretmediğim için kim görünüyor bilmem ama TV ve medyanın dünyada ve Türkiye'deki baskın sahiplerinin insanları ve insanımızı nasıl zombi haline getirdiğini çok iyi görüyorum. Onların da bizim lehimize bir propaganda yapma şansı yok. İnsanların TV den bu kadar etkilenip oradan aldıkları mesajı ilahi mesaj gibi kabul edip bunu da fark etmemeleri ileri seviyede garibime gidegelmiştir. Aksini söylediğinde de onu savunmak için canlarını siper ediyorlar neredeyse. Dünyanın bu hipnozdan kurtulup gerçek hayata dönmesi lazım!
KalassoMilletten goruo oy kullanan tvde en cok gordugune atmistir pek hayir gelmez keske gormeseymis :)TV seyretmediğim için kim görü...
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DH Misafiri 3 yıl
Adam yukarda pislige bulaşma oy kullanma diyor diğeri onu akp li olarak görüyor.
Şimdi burda bu kadar teknolojiye kafa yoranlar iki üç kelime ayet ve hadis öğrenmiş olsaydı "oy kullanma" diyen sahsiyetin akp li değilde selefi vahhabi yani şimdi ki işid olduğunu görürdü. Ama malesef akp her iki Şahsiyeti ve emsallerini kör ve sağır etmiştir.
Özet olarak mesele parti purtu meselesi değil perde arkası dinsizlik yani dine düşmanlık var. Ama her ikisi de ben doğruyum zannediyor.
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SEO-Uzmanı 3 yıl
AKP + HDP
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kadirirdem 3 yıl
Kullandik ulkemiz için hayırlısı olsun....
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Qonrul 3 yıl
Oyumuzu kullanalım
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Raznurk 3 yıl
Bu buton bende niye gözükmüyor
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klimatavsiye 3 yıl
Sandıkta oyumuzu verdik , umarım artık ülkemizde güzel gelişmeler görürüz.
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Patren 3 yıl
burda oy kullanmak yerine sandığa gidin oy kullanın
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deoksiriboz1001 3 yıl en beğenilen
DownClock01
Oy kullanma, pisliğe bulaşma.

oyunuzu kullanın, bu adam gibi boyunuzu aşacak pislik çukurlarında çakılı kalmayın
1 Yanıt Yanıtla +25
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DownClock01 3 yıl deoksiriboz1001
deoksiriboz1001

DownClock01

Oy kullanma, pisliğe bulaşma.


oyunuzu kullanın, bu adam gibi boyunuzu aşacak pislik çukurlarında çakılı kalmayın



Allah-u Teale'nın izniyle, Ahiret'te görürsün kim pislik çukurundaymış
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DownClock01 3 yıl
Oy kullanma, pisliğe bulaşma.
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serafon 3 yıl
Kalasso
Milletten goruo oy kullanan tvde en cok gordugune atmistir pek hayir gelmez keske gormeseymis :)

TV seyretmediğim için kim görünüyor bilmem ama TV ve medyanın dünyada ve Türkiye'deki baskın sahiplerinin insanları ve insanımızı nasıl zombi haline getirdiğini çok iyi görüyorum. Onların da bizim lehimize bir propaganda yapma şansı yok. İnsanların TV den bu kadar etkilenip oradan aldıkları mesajı ilahi mesaj gibi kabul edip bunu da fark etmemeleri ileri seviyede garibime gidegelmiştir. Aksini söylediğinde de onu savunmak için canlarını siper ediyorlar neredeyse. Dünyanın bu hipnozdan kurtulup gerçek hayata dönmesi lazım!
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