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Facebook, Rus propagandasından etkilenen kullanıcıları uyaracak

Sosyal medya devi Facebook; Facebook veya Instagram'da Rus hükümetiyle ilişkilendirilen hesapları beğenen ya da takip eden kullanıcıları uyaracak yeni bir araç geliştiriyor.
1 yıl
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sosyal medya
Furkan Babur
Yazar
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Facebook, Rus propagandasından etkilenen kullanıcıları uyaracak
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ABD'deki başkanlık seçimi öncesinde ve sonrasında Rusya'nın; Google, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağları propaganda aracı olarak kullandığı düşünülüyor. Bu üç internet devi halihazırda ABD Kongresi tarafından inceleniyor. Facebook ise Rus kaynaklı bölücü ve siyasi nitelikli reklam ve içeriklere platformda yer verdiği için Rusya'nın, seçimlere olan müdahalesinin araştırılmasında büyük öneme sahip. Daha önce 2015-2017 yılları arasında platformda, Rus kaynaklı üç bin adet politik reklamın yayınlandığını duyuran Facebook, geçtiğimiz ayın sonunda yaptığı açıklama ile ise platformda Rus hükümetinin internet faaliyetlerini yürüten İnternet Araştırma Ajansı'nın, Facebook'ta toplam 80 bin politik içerik paylaştığını ve bu içerikleri 126 milyon ABD'linin gördüğünü açıklamıştı.


Rus Kaynaklı Sahte Hesapları Ortaya Çıkaracak 

Sosyal medya devi şimdi ise kullanıcıların Rus propagandasından etkilenip etkilenmediklerini görebilmeleri için yeni bir aracı kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz ay reklam politikasını elden geçiren şirket Rus faaliyetlerine yönelik şeffaflık sürecinin ikinci adımı olarak kullanıcıların, beğendikleri ya da takip ettikleri Facebook ve Instagram hesaplarının Rus kaynaklı olup olmadığını belirleyecek. Bu yılın sonuna kadar Facebook Yardım Merkezi'nde yer alacak olan araç sayesinde kullanıcılar Ocak 2015 ile Ağustos 2017 arasında İnternet Araştırma Ajansı tarafından oluşturulan sahte(propaganda aracı olarak kullanılan) hesapları görebilecek.


Şirket açıklamasında, 2016 seçimlerinden önce ve sonra yabancı aktörlerin toplumu bölmeye ve toplumda güvensizlik yaratmaya yönelik çabalarını Facebook üzerinden nasıl yürütüldüğünün anlamanın çok önemli olduğunu dile getirdi. Şirket ayrıca araştırmaları sonucunda elde edilen her türlü verinin kamuoyu ve Kongre ile paylaşılacağını da ekledi.  



https://newsroom.fb.com/news/2017/11/continuing-transparency-on-russian-activity/ Yorum Yaz
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hector_1990 1 yıl en beğenilen
dünyada ki terörün merkezi siyasal yada etnik çatışmaları çıkaran ülke aynı ama ruslar şeytan
romalılar kendileri hariç birçok milleti barbar görürlerdi asıl barbar romaydı
dünyada ki terörün merkezi siyasal yada etnik çatışmaları çıkaran ülke aynı ama ruslar şeytanromalılar kendileri hariç birçok milleti barbar görürlerdi ası...
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hector_1990 1 yıl en beğenilen
dünyada ki terörün merkezi siyasal yada etnik çatışmaları çıkaran ülke aynı ama ruslar şeytan
romalılar kendileri hariç birçok milleti barbar görürlerdi asıl barbar romaydı
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Kenan Memedov 1 yıl
Buradan karlı çıkan yine sosyal ağ sahipleri.
Rusya'nın yaptığı şey oradaki ajanslara yatırım yapmaktı sadece.
Oturup yeni Türkiye merkez ofisi gibi bir ofis açıp içini de kıdemli aktrollerle doldurmadı.

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