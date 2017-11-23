Facebook, Rus propagandasından etkilenen kullanıcıları uyaracak

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ABD'deki başkanlık seçimi öncesinde ve sonrasında Rusya'nın; Google, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağları propaganda aracı olarak kullandığı düşünülüyor. Bu üç internet devi halihazırda ABD Kongresi tarafından inceleniyor. Facebook ise Rus kaynaklı bölücü ve siyasi nitelikli reklam ve içeriklere platformda yer verdiği için Rusya'nın, seçimlere olan müdahalesinin araştırılmasında büyük öneme sahip. Daha önce 2015-2017 yılları arasında platformda, Rus kaynaklı üç bin adet politik reklamın yayınlandığını duyuran Facebook, geçtiğimiz ayın sonunda yaptığı açıklama ile ise platformda Rus hükümetinin internet faaliyetlerini yürüten İnternet Araştırma Ajansı'nın, Facebook'ta toplam 80 bin politik içerik paylaştığını ve bu içerikleri 126 milyon ABD'linin gördüğünü açıklamıştı.





Rus Kaynaklı Sahte Hesapları Ortaya Çıkaracak

Sosyal medya devi şimdi ise kullanıcıların Rus propagandasından etkilenip etkilenmediklerini görebilmeleri için yeni bir aracı kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz ay reklam politikasını elden geçiren şirket Rus faaliyetlerine yönelik şeffaflık sürecinin ikinci adımı olarak kullanıcıların, beğendikleri ya da takip ettikleri Facebook ve Instagram hesaplarının Rus kaynaklı olup olmadığını belirleyecek. Bu yılın sonuna kadar Facebook Yardım Merkezi'nde yer alacak olan araç sayesinde kullanıcılar Ocak 2015 ile Ağustos 2017 arasında İnternet Araştırma Ajansı tarafından oluşturulan sahte(propaganda aracı olarak kullanılan) hesapları görebilecek.





Şirket açıklamasında, 2016 seçimlerinden önce ve sonra yabancı aktörlerin toplumu bölmeye ve toplumda güvensizlik yaratmaya yönelik çabalarını Facebook üzerinden nasıl yürütüldüğünün anlamanın çok önemli olduğunu dile getirdi. Şirket ayrıca araştırmaları sonucunda elde edilen her türlü verinin kamuoyu ve Kongre ile paylaşılacağını da ekledi.





https://newsroom.fb.com/news/2017/11/continuing-transparency-on-russian-activity/