Facebook, Rus propagandasından etkilenen kullanıcıları uyaracak

Rus Kaynaklı Sahte Hesapları Ortaya Çıkaracak
Sosyal medya devi şimdi ise kullanıcıların Rus propagandasından etkilenip etkilenmediklerini görebilmeleri için yeni bir aracı kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz ay reklam politikasını elden geçiren şirket Rus faaliyetlerine yönelik şeffaflık sürecinin ikinci adımı olarak kullanıcıların, beğendikleri ya da takip ettikleri Facebook ve Instagram hesaplarının Rus kaynaklı olup olmadığını belirleyecek. Bu yılın sonuna kadar Facebook Yardım Merkezi'nde yer alacak olan araç sayesinde kullanıcılar Ocak 2015 ile Ağustos 2017 arasında İnternet Araştırma Ajansı tarafından oluşturulan sahte(propaganda aracı olarak kullanılan) hesapları görebilecek.
Şirket açıklamasında, 2016 seçimlerinden önce ve sonra yabancı aktörlerin toplumu bölmeye ve toplumda güvensizlik yaratmaya yönelik çabalarını Facebook üzerinden nasıl yürütüldüğünün anlamanın çok önemli olduğunu dile getirdi. Şirket ayrıca araştırmaları sonucunda elde edilen her türlü verinin kamuoyu ve Kongre ile paylaşılacağını da ekledi.
https://newsroom.fb.com/news/2017/11/continuing-transparency-on-russian-activity/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
romalılar kendileri hariç birçok milleti barbar görürlerdi asıl barbar romaydı