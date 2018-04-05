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Facebook, Rusya ile ilişkili 273 hesap ve sayfayı kapattı

Sosyal ağların istendiği zaman nasıl bir manipülasyon aracı olarak kullanılabileceğini son dönemde net bir şekilde gördük. Devler halen daha tam olarak temizlenmiş değil.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Rus kaynaklı olduğu ve yanlış bilgilendirme yaptığı tespit edilen İnternet Araştırma Ajansı’na ait olan hesaplar ile sayfalar sosyal medya devleri tarafından birer birer kapatılıyor. Son olarak Facebook, Rusya ile ilişkili 273 hesap ve sayfayı kapattı.

Tamamı Rus etkisinde

Firmadan yapılan açıklamada İnternet Araştırma Ajansı tarafından yönetildiği tespit edilen 70 Facebook hesabı, 138 Facebook sayfası ve 65 Instagram hesabı kapatıldı. Buna yönelik olarak toplanan delil niteliğinde reklamlar ve gönderiler de paylaşıldı.

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Tespit edilen son hesapların oldukça etkili olduğu ifade ediliyor. Sayfalardan birisi 1 milyon civarında takipçiye sahip. Instagram hesaplarında da toplamda 493 bin civarında takipçi var. 2015 yılından bu yana bu hesaplar toplamda 167 bin dolarlık reklam harcaması yapmış.

Seçimlerde IAA kaynaklı bu hesapların Facebook iştirakleri üzerinde etkili reklamlar ve manipülasyonlar yaptığının ortaya çıkması sosyal ağ devini oldukça zora sokmuştu. Senatoda ifade de veren Facebook yoğun bir çalışma içerisine girerek hesapları tespite ve yasaklamaya başlamıştı.

Geçen yıl yaklaşık seçimlerle alakalı yaklaşık 3000 bin reklam kaldırıldı. Diğer taraftan Fransa’daki seçimleri etkilemeye yönelik açılan 30 bin civarında sahte hesap tespit edildi ve kapatıldı. Son kapatılan hesapların tespiti için Facebook’un aylardır çalıştığı ifade ediliyor.

 

https://www.theverge.com/2018/4/3/17194518/facebook-suspends-russian-internet-research-agency-pages-accounts-instagram Yorum Yaz
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porsoro 1 yıl
Facebook tamamen sosyal paylaşım sitesidir. Uluslararası sorunlarda taraf tutmaz. İnsan hakları ve bireysel özgürlükleri önemser. YERSEN
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sniper23 1 yıl
Her şeyi Trump'a nasıl bağlamayı beceriyorlar insan hayret ediyor doğrusu.
Birileri Trump'tan gerçekten nefret ediyor ama neden?
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Bukalemun 1 yıl
Yanlış bilgilendirme olduğuna kim karar veriyor !?? Facebook ' un sahibi kim ve nereye bağlı !? Kime hesap veriyor !?
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