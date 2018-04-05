Rus kaynaklı olduğu ve yanlış bilgilendirme yaptığı tespit edilen İnternet Araştırma Ajansı’na ait olan hesaplar ile sayfalar sosyal medya devleri tarafından birer birer kapatılıyor. Son olarak Facebook, Rusya ile ilişkili 273 hesap ve sayfayı kapattı.

Tamamı Rus etkisinde

Firmadan yapılan açıklamada İnternet Araştırma Ajansı tarafından yönetildiği tespit edilen 70 Facebook hesabı, 138 Facebook sayfası ve 65 Instagram hesabı kapatıldı. Buna yönelik olarak toplanan delil niteliğinde reklamlar ve gönderiler de paylaşıldı.

Ayrıca Bkz.

"DonanımHaber iOS uygulaması AppStore’da yayında!"

Tespit edilen son hesapların oldukça etkili olduğu ifade ediliyor. Sayfalardan birisi 1 milyon civarında takipçiye sahip. Instagram hesaplarında da toplamda 493 bin civarında takipçi var. 2015 yılından bu yana bu hesaplar toplamda 167 bin dolarlık reklam harcaması yapmış.

Seçimlerde IAA kaynaklı bu hesapların Facebook iştirakleri üzerinde etkili reklamlar ve manipülasyonlar yaptığının ortaya çıkması sosyal ağ devini oldukça zora sokmuştu. Senatoda ifade de veren Facebook yoğun bir çalışma içerisine girerek hesapları tespite ve yasaklamaya başlamıştı.

Geçen yıl yaklaşık seçimlerle alakalı yaklaşık 3000 bin reklam kaldırıldı. Diğer taraftan Fransa’daki seçimleri etkilemeye yönelik açılan 30 bin civarında sahte hesap tespit edildi ve kapatıldı. Son kapatılan hesapların tespiti için Facebook’un aylardır çalıştığı ifade ediliyor.