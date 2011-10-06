Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Facebook Sayfalardaki kullanıcı adları için beğeni sınırını kaldırdı

7 yıl
4,7b
1
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Eğer bir Facebook sayfası açmayı denediyseniz sayfanızın adının yerine bir link kullanıldığı ve herhangi bir isimlendirme yapılamadığını fark etmişsinizdir. 

Facebook'un uyguladığı bir kısıtlamaya bağlı olan bu durum sayfa toplam 25 beğeniyi geçmeden sahibinin atanmış bir isim kullanamamasına neden oluyordu. 

Facebook dün yaptığı bir duyuruyla sayfa kullanıcı adı kısıtlamasının kaldırıldığını açıkladı. Bundan böyle sayfaların isimlendirilmesi beğeni sayısına bağlı olmayacak. 

Özellikle yeni sayfa açanlar veya sayfasına yeteri kadar beğeni toplayamayanlar için büyük bir kolaylık sağlayan yenilik aslında birkaç hafta önce ortaya çıkmıştı. Ancak resmi duyuru henüz yapıldı. 

Facebook sayfaları sık sorulan sorular kısmında ise kısıtlama maddesi aynen duruyor. Burada henüz bir değişiklik yapılmadı. 

Facebook bu hamleyle markaların ve organizasyonların kısa sürede atanmış isimlerle sayfa açmalarını ve sosyal ağa daha fazla katılım göstermelerini hedefliyor. 

Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Pentax'ın yeni nesil fotoğraf makinelerini konuştuk 7 yıl Logitech'in yeni ürünlerine yakından bakış! 7 yıl Steve Jobs anlatıyor: "Ölüm hayatın en güzel icatlarından birisidir" 7 yıl Logitech ile tablet odaklı yeni ürünleri hakkında konuştuk! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim