Facebook Sayfalardaki kullanıcı adları için beğeni sınırını kaldırdı

Eğer bir Facebook sayfası açmayı denediyseniz sayfanızın adının yerine bir link kullanıldığı ve herhangi bir isimlendirme yapılamadığını fark etmişsinizdir.





Facebook'un uyguladığı bir kısıtlamaya bağlı olan bu durum sayfa toplam 25 beğeniyi geçmeden sahibinin atanmış bir isim kullanamamasına neden oluyordu.





Facebook dün yaptığı bir duyuruyla sayfa kullanıcı adı kısıtlamasının kaldırıldığını açıkladı. Bundan böyle sayfaların isimlendirilmesi beğeni sayısına bağlı olmayacak.





Özellikle yeni sayfa açanlar veya sayfasına yeteri kadar beğeni toplayamayanlar için büyük bir kolaylık sağlayan yenilik aslında birkaç hafta önce ortaya çıkmıştı. Ancak resmi duyuru henüz yapıldı.





Facebook sayfaları sık sorulan sorular kısmında ise kısıtlama maddesi aynen duruyor. Burada henüz bir değişiklik yapılmadı.





Facebook bu hamleyle markaların ve organizasyonların kısa sürede atanmış isimlerle sayfa açmalarını ve sosyal ağa daha fazla katılım göstermelerini hedefliyor.