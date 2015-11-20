Facebook Work Chat kurumları birbirine yakınlaştıracak





Facebook'un sadece son kullanıcıya yönelik değil, kurumsal kullanıcılara yönelik de önemli iletişim araçları mevcut. Bunları Facebook at Work çatısı altında toplayan Facebook şimdi de sohbet imkanı getiriyor.





Facebook at Work şirketlerin kendi hesaplarını oluşturmalarına imkan veriyor. Bu hesaba dahil olan çalışanlar iş arkadaşlarıyla bağlantı kurarak işbirliği yapabiliyor, ekiple veya projelerle ilgili gruplara katılabiliyor, şirketin haber ve gelişmelerini görebiliyor.





Facebook at Work yalnızca çalışanlar tarafından görülebiliyor ve kişisel hesaplardan ayrı tutuluyor. Facebook at Work hesaplarını şirket yöneticileri dağıtıyor ve gizlilik ayarlarını da onlar yapıyor.





Yeni indirmeye sunulan Work Chat uygulaması Facebook at Work kullanıcılarının birbirleri ile sohbet edebilmesini sağlıyor. Facebook Messenger ile benzer bir şekilde fotoğraf ve video gönderme, sesli arama yapma, anlık uyarı alma, etiket paylaşma gibi pek çok özellik mevcut. Uygulama şimdilik sadece Android platformunda.



