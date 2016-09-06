Facebook, arkadaşlarınızın ne hakkında konuştuğunu gösterecek

Her geçen gün adeta paylaşım çöplüğüne dönen Facebook’ta önemli güncellemeler kolaylıkla gözden kaçabiliyor. Özellikle sürekli iletişim halinde olduğunuz arkadaşlarınızın paylaşımları ya da yayınladıkları mesajlar akış ekranında kaybolup gidebiliyor.

Haber Kaynağı’nı yenileyen Facebook, hatırlayacağınız gibi iki ay önce yapılan düzenlemeyle yakın arkadaşların ve akrabaların paylaşımlarını Bu kapsamda bir süredir’nı yenileyen Facebook, hatırlayacağınız gibi iki ay önce yapılan düzenlemeyle yakın arkadaşların ve akrabaların paylaşımlarını en üst sırada göstermeye başlamıştı. Trafiğinin büyük bölümünü sosyal ağ üzerinden alan platformları olumsuz etkileyen gelişme sonrası bir yenilik haberi daha geldi.

Android uygulamasına eklenen "Arkadaşlarınız ne hakkında konuşuyor?" başlıklı alan içerisinde bundan böyle arkadaş bağlantılarınız arasından seçilen durum güncellemeleri listelenecek ve sürekli aktif olan akış ekranında sizin için önemli içeriklerden kolaylıkla haberdar olmanız sağlanacak. Şimdilik sınırlı kullanıcı grubuyla test edilen özelliğin ne zaman hayata geçirileceği ise bilinmiyor.