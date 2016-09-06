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Facebook, arkadaşlarınızın ne hakkında konuştuğunu gösterecek

Kullanıcıların Haber Kaynağı’nda önemli paylaşımları kaçırmalarını önlemek isteyen Facebook, yeni özelliğiyle artık arkadaşlarınızın ne hakkında konuştuklarını bir pencere içerisinde yayınlayacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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sosyal medya
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Her geçen gün adeta paylaşım çöplüğüne dönen Facebook’ta önemli güncellemeler kolaylıkla gözden kaçabiliyor. Özellikle sürekli iletişim halinde olduğunuz arkadaşlarınızın paylaşımları ya da yayınladıkları mesajlar akış ekranında kaybolup gidebiliyor.
Bu kapsamda bir süredir Haber Kaynağı’nı yenileyen Facebook, hatırlayacağınız gibi iki ay önce yapılan düzenlemeyle yakın arkadaşların ve akrabaların paylaşımlarını en üst sırada göstermeye başlamıştı. Trafiğinin büyük bölümünü sosyal ağ üzerinden alan platformları olumsuz etkileyen gelişme sonrası bir yenilik haberi daha geldi.
Android uygulamasına eklenen "Arkadaşlarınız ne hakkında konuşuyor?" başlıklı alan içerisinde bundan böyle arkadaş bağlantılarınız arasından seçilen durum güncellemeleri listelenecek ve sürekli aktif olan akış ekranında sizin için önemli içeriklerden kolaylıkla haberdar olmanız sağlanacak. Şimdilik sınırlı kullanıcı grubuyla test edilen özelliğin ne zaman hayata geçirileceği ise bilinmiyor.

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BekirTemel 3 yıl en beğenilen
Tabikide ülke meseleleri ve atomu parçalama taktiklerini konuşuyor olacaklar canım arkadaşlarım.
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erzard 3 yıl
Facebook felan komple yasaklanmali. İnternet uzerinden sadece bilgi alisverisi, online kitap okuma gibi hizmetler veren siteler yayginlasmali. Birisinin fotografini begenince insanin ufku genislemez ama kitap okursa genisler
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Hubalahubhub 3 yıl erzard
Aynen hocam bakin feyste tivittr da vs. sosyal deney yapin insanlarin nasil sorgusuz sualsiz suru gibi davrandıklarını gorursunuz. Sapiklik, dolandiricilik, insanlari ideoljik yonlendirme hersey mevcut. Bos beles isler. Adam fotograf paylasmis ustunde silinik bir osmanli turkcesi yazi mevcut, bilgisiz biri oldugu tamamen ideolojik yonlendirmeler pesinde oldugu apacik ortada kimsede sorgulamiyor neymis efendim turkler ermenileri ac birakip onlara hayvan muamelesi yapiyormus. Halbuki ustunde ne yaziyor arap kiligindaki ingilizlerin araplara yaptigi iskencedir. Simdi bu bilgisiz bu cahil bu insan disi varlikalr feyste meyste yureklerj saf insanlari peslerine takip ideolojilerine alet ediyorlar. Ben cok uzun zaman once biraktim bu saçmalıkları inanin hayatimda hicbir eksilme yok.

Ben ogretmen olarak MEB in EBA ve FATİH sistemini cok begeniyorum. Sosyal mecra gibi ama tamamen bilgisel bir mecra yani feys, tivitr vs gibi sosyal ahır degil. Sosyal kutuphane tamamen keske yayginlasabilse.
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DH Misafiri 3 yıl
dedikoducu mu oldu şimdi :D
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kadirirdem 3 yıl
Resmen izleyecekler her adımı'mızı...
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Barni Moloztaş 3 yıl
Yakında galerimizi paylaşırlar çok güzel.
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OldGamers86 3 yıl
Çok önemliydi ya, ya havle.
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SEO-Uzmanı 3 yıl
işiniz gücünüz dedi-kodu A.. :)
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Hubalahubhub 3 yıl
Afedersin ama kimsenin ne yaptigi zerre umrumda degil zaten kullanmiyorum da sosyal ahiri.
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Das Boot 3 yıl
Dünyanın en boş ortamı. Çevremde ben dahil kimse kullanmiyor. Dunyada da populerligi gittikce azalsa da halen reklam gelirleri yukseliyor. Bende buna hayret ediyorum.
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MetalWave 3 yıl
facebook u telefonumdan sildim. lazım oldunda tarayıcıdan bakıyorum. facebook siyaset, içinde anlam ifade eden resimli yazılar, herşeyi dine yoran yazılar, komik video paylaşım yeri haline döndü. instagram daha anlamlı geliyor, facebook un ilk zamanları gibi insanlar resimlerini paylaşıyor ve yorum yapıyoruz gülüyoruz.
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yoksulseytan22 3 yıl
Çok bozdu bunlar.
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