Sony'den Daniel Craig'e "James Bond" rolü için çılgın teklif

Haber Editörü
Sinema dünyasının en ünlü serilerinden James Bond’un sekizinci 007 ajanı olan 48 yaşındaki İngiliz oyuncu Daniel Craig, 2015 yılında yayınlanan Spectre filminden sonra bir daha asla bu rolde oynamayacağını net şekilde dile getirmişti.
Sony Pictures ise performansı ve oyunculuğuyla sinemaseverlerin beğenisini toplayan, ayrıca 007 rolünün hakkını vermeyi başaran Craig’i ikna edebilmek için girişimlere başladı. Radar Online’da yer alan ve ismi açıklanmayan, güvenilik kaynaklara dayandırılan habere göre Sony’nin 2 yeni James Bond filmi için Daniel Craig’e 150 milyon dolar (450 milyon TL) teklifte bulunduğu iddia ediliyor.
Ünlü oyuncuyu tekrar beyazperdede görmek için kesenin ağzını iyice açan yapımcıların tahmin edebileceğiniz gibi bir B planı da mevcut. Eğer Craig teklifi kabul etmezse yeni 007 adayları arasında Michael Fassbender, James Norton, Idris Elba, Charlie Hunnam, Tom Hiddleston, Luke Evans, Jamie Bell ve Aidan Turner gibi isimler geçiyor. Bakalım 2018'de vizyona girmesi planlanan yeni filmde Sony başarılı oyuncuyu ikna edebilecek mi…
http://radaronline.com/celebrity-news/sony-offers-daniel-craig-millions-two-more-james-bond-films/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yanlış geldin burası film bölümü, mobil bölümü değil
SONY gibi bi efsaneyi LG, Samsung, HTC, Apple gibi dünkü g.tu b.klu firmalarla karıştırmayın lütfen.
Sony yahu bu.. telefonda üretir, televizyonda, müzik çalarda, konsolda, tablette, kamerada.. Yeri gelir CD, batarya üretir, üretmekle kalmaz bu alanlarda devrim yapar.
Tıp alanında kullanılacak cihazlara varana kadar.
Girin bakın dünyaya, Türkiyeye en meşhur popculara hepsi Sony ile calisiyor. Ona buna kalsa boş iş..
"Reklam için film yapmiyormu bu Sony?" derken bir şeyleri bilmediğin belli.. Gir araştır istersen Sony'nin film sektöründeki pozisyonunu.
Sony Pictures Entertainment
Columbia Pictures
TriStar Pictures
Bunları ve geçmişlerini bi araştır lutfen.