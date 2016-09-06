Sony'den Daniel Craig'e "James Bond" rolü için çılgın teklif

Sinema dünyasının en ünlü serilerinden James Bond’un sekizinci 007 ajanı olan 48 yaşındaki İngiliz oyuncu Daniel Craig, 2015 yılında yayınlanan Spectre filminden sonra bir daha asla bu rolde oynamayacağını net şekilde dile getirmişti.

Sony Pictures ise performansı ve oyunculuğuyla sinemaseverlerin beğenisini toplayan, ayrıca 007 rolünün hakkını vermeyi başaran Craig’i ikna edebilmek için girişimlere başladı. Radar Online’da yer alan ve ismi açıklanmayan, güvenilik kaynaklara dayandırılan habere göre Sony’nin 2 yeni James Bond filmi için Daniel Craig’e 150 milyon dolar (450 milyon TL) teklifte bulunduğu iddia ediliyor.

Ünlü oyuncuyu tekrar beyazperdede görmek için kesenin ağzını iyice açan yapımcıların tahmin edebileceğiniz gibi bir B planı da mevcut. Eğer Craig teklifi kabul etmezse yeni 007 adayları arasında Michael Fassbender, James Norton, Idris Elba, Charlie Hunnam, Tom Hiddleston, Luke Evans, Jamie Bell ve Aidan Turner gibi isimler geçiyor. Bakalım 2018'de vizyona girmesi planlanan yeni filmde Sony başarılı oyuncuyu ikna edebilecek mi…

http://radaronline.com/celebrity-news/sony-offers-daniel-craig-millions-two-more-james-bond-films/