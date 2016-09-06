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Sony'den Daniel Craig'e "James Bond" rolü için çılgın teklif

James Bond serisinin son filmi Spectre’nin ardından bir daha 007 olmak istemediğini açıklayan Daniel Craig’in geri dönmesini isteyen Sony, ünlü oyuncuya oldukça astronomik bir teklifte bulundu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
13,4b
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58
Sinema ve Dizi
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Sinema dünyasının en ünlü serilerinden James Bond’un sekizinci 007 ajanı olan 48 yaşındaki İngiliz oyuncu Daniel Craig, 2015 yılında yayınlanan Spectre filminden sonra bir daha asla bu rolde oynamayacağını net şekilde dile getirmişti.
Sony Pictures ise performansı ve oyunculuğuyla sinemaseverlerin beğenisini toplayan, ayrıca 007 rolünün hakkını vermeyi başaran Craig’i ikna edebilmek için girişimlere başladı. Radar Online’da yer alan ve ismi açıklanmayan, güvenilik kaynaklara dayandırılan habere göre Sony’nin 2 yeni James Bond filmi için Daniel Craig’e 150 milyon dolar (450 milyon TL) teklifte bulunduğu iddia ediliyor.
Ünlü oyuncuyu tekrar beyazperdede görmek için kesenin ağzını iyice açan yapımcıların tahmin edebileceğiniz gibi bir B planı da mevcut. Eğer Craig teklifi kabul etmezse yeni 007 adayları arasında Michael Fassbender, James Norton, Idris Elba, Charlie Hunnam, Tom Hiddleston, Luke Evans, Jamie Bell ve Aidan Turner gibi isimler geçiyor. Bakalım 2018'de vizyona girmesi planlanan yeni filmde Sony başarılı oyuncuyu ikna edebilecek mi…

http://radaronline.com/celebrity-news/sony-offers-daniel-craig-millions-two-more-james-bond-films/ Yorum Yaz
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Escapetolife 3 yıl en beğenilen
Alternatif olarak Gürkan Uygun bu rölün hakkını verir.
1 Yanıt Yanıtla +46
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0MG90 3 yıl Hubalahubhub
Hubalahubhub

Sony anca para yedirsin, sonra da neden satmiyo yerimizde sayiyoz arkadas once o dikdortgen gozluklerinizi bir degisitirin artik yenileyin kendinizi fiyat politikanizi degistrin rekabete ortak olun sonra halk kendi kendine reklam yapar paran cebinde kaldigi gibi parani da katlarsin ama nerdeeee..

Yanlış geldin burası film bölümü, mobil bölümü değil
HubalahubhubSony anca para yedirsin, sonra da neden satmiyo yerimizde sayiyoz arkadas once o dikdortgen gozluklerinizi bir degisitirin a...
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1 Yanıt Yanıtla +20
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Road.Runner 3 yıl Hubalahubhub
Hubalahubhub

Sony ne sirketi? Ne uretiyor? Bu kadar reklami ne icin yapiyor?

SONY gibi bi efsaneyi LG, Samsung, HTC, Apple gibi dünkü g.tu b.klu firmalarla karıştırmayın lütfen.

Sony yahu bu.. telefonda üretir, televizyonda, müzik çalarda, konsolda, tablette, kamerada.. Yeri gelir CD, batarya üretir, üretmekle kalmaz bu alanlarda devrim yapar.

Tıp alanında kullanılacak cihazlara varana kadar.

Girin bakın dünyaya, Türkiyeye en meşhur popculara hepsi Sony ile calisiyor. Ona buna kalsa boş iş..

"Reklam için film yapmiyormu bu Sony?" derken bir şeyleri bilmediğin belli.. Gir araştır istersen Sony'nin film sektöründeki pozisyonunu.

Sony Pictures Entertainment
Columbia Pictures
TriStar Pictures

Bunları ve geçmişlerini bi araştır lutfen.
HubalahubhubSony ne sirketi? Ne uretiyor? Bu kadar reklami ne icin yapiyor?SONY gibi bi efsaneyi LG, Samsung, HTC, Ap...
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4 Yanıt Yanıtla +16
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kloveangel 3 yıl
Sony ayranın yok içmeye atla gidiyon s.cmay. sen bu adamlara harcayacağın parayı tv reklamlarına harcasan köşeydin. bu firmanın telefon bölümünde köklü bir değişime ihtiyacı var.
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zingfth 3 yıl
Sony battı diyenler fatal error . Efsane destan yazmaya devam ediyor.
To be continue ..
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Stand Alone 3 yıl
Neyini kabul etmiyormuş anlamıyorum. Burada 450 dolara çalışıyorlar aylık.
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Akone 3 yıl
Hiddleston yakışır bence
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canguler917 3 yıl
o kafar yetenekli oyuncu varken daniel craig'e bu kadar para dökmek saçma. koy charlie hunnam'ı babalar gibi oynasın. ve lütfen ama lütfen fassbender bond olmasın. o ve matt damon'daki iticilik kimsede yok
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23jason 3 yıl
Bence Henry Cavill olmalı yeni james bond The Man from U.N.C.L.E. adlı filminde ajan rolünün altından rahatlıkla kalktığını gördük yakışır bence vücutta yerinde!
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esTFyz 3 yıl
Tom Hardy der susarım. Craig olmayacaksa eğer...
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Redunay 3 yıl
Sarışından sonra zenciyi bond yaparlar sonra cüceyi sonra kadını maksat değişiklik olsun
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strathmorea 3 yıl
Kendisi diğer projelerde pek yer bulamadığı için muhtemelen öyle bir rakam varsa kabul edecektir. Son film çok kötüydü fakat bir önceki skyfall en beğendiğim james bond filmi oldu (İstanbul çekimlerinde ülkemizi İran gibi göstermeleri haricince)
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Mr. Jingles 3 yıl
Michael Fassbender'I James Bond olarak görmeyi çok isterim. Harika bir Bond olacağına inanıyorum.
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