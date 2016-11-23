Facebook artık çevrenizdeki erişime açık Wi-Fi ağlarını da gösterecek

Facebook, diğer taraftan sosyal ağın mobil uygulamasına yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. İnternete sızdırılan son ekran görüntülerine bakılırsa platform bu kez ücretsiz Wi-Fi ağları üzerine yoğunlaşıyor. Son dönemde sahibi olduğu Instagram'daki yenilikleriyle gündeme gelen, diğer taraftan sosyal ağın mobil uygulamasına yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. İnternete sızdırılan son ekran görüntülerine bakılırsa platform bu kezüzerine yoğunlaşıyor.

Facebook arayüzüne gelen "Wi-Fi Bul" özelliği ile artık kullanıcılar çevrelerindeki açık kablosuz internet bağlantılarını harita üzerinde görebilecekler. İşaretlenen noktalara tıkladığınızda ise internetin hangi işletmeye ait olduğu ve çalışma saatleri gibi bilgilere kolaylıkla ulaşabilmeniz mümkün. Üstelik açık Wi-Fi ağları hakkında "8 adet Wi-Fi noktası bulundu." şeklinde bildirim de alabileceksiniz.

Mobil internet paketlerinin daha verimli kullanılmasını sağlayacak olan yenilik, ek uygulamalara olan ihtiyacı da ortadan kaldırıyor. Günümüzde akıllı cihaz kullanıcıları arasında hayli popüler hale gelen, çevredeki kablosuz internet bağlantılarının şifrelerini gösteren "Wi-Fi Map" gibi servislerin yanında sosyal ağın bu yeniliğinin biraz sönük kaldığını söyleyebilmek mümkün. Facebook cephesinden doğrulanan özelliğin ne zaman hayata geçirileceği ise şimdilik bilinmiyor.