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Facebook artık çevrenizdeki erişime açık Wi-Fi ağlarını da gösterecek

Mobil uygulamasında bazı yenilikler yapmaya hazırlanan Facebook, bundan böyle çevrenizdeki açık kablosuz ağları da listeleyerek mobil internet paketinizi daha verimli kullanmanızı sağlayacak.
2 yıl
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sosyal medya
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Son dönemde sahibi olduğu Instagram'daki yenilikleriyle gündeme gelen Facebook, diğer taraftan sosyal ağın mobil uygulamasına yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. İnternete sızdırılan son ekran görüntülerine bakılırsa platform bu kez ücretsiz Wi-Fi ağları üzerine yoğunlaşıyor.
Facebook arayüzüne gelen "Wi-Fi Bul" özelliği ile artık kullanıcılar çevrelerindeki açık kablosuz internet bağlantılarını harita üzerinde görebilecekler. İşaretlenen noktalara tıkladığınızda ise internetin hangi işletmeye ait olduğu ve çalışma saatleri gibi bilgilere kolaylıkla ulaşabilmeniz mümkün. Üstelik açık Wi-Fi ağları hakkında "8 adet Wi-Fi noktası bulundu." şeklinde bildirim de alabileceksiniz.
Mobil internet paketlerinin daha verimli kullanılmasını sağlayacak olan yenilik, ek uygulamalara olan ihtiyacı da ortadan kaldırıyor. Günümüzde akıllı cihaz kullanıcıları arasında hayli popüler hale gelen, çevredeki kablosuz internet bağlantılarının şifrelerini gösteren "Wi-Fi Map" gibi servislerin yanında sosyal ağın bu yeniliğinin biraz sönük kaldığını söyleyebilmek mümkün. Facebook cephesinden doğrulanan özelliğin ne zaman hayata geçirileceği ise şimdilik bilinmiyor.

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kadirirdem 2 yıl
zaten şarjı emiyor iyice emsin.
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esmerbuyucu 2 yıl
Facebook evime gelip bana sıcak bir çorba yapsın lütfen. Mark bunu bir değerlendir
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alemburda34 2 yıl
Bizde bunu define bulur gibi takip ederler
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V4LKyR 2 yıl
Türkiye'de de olacak mı? Artık bazı noktalarda ayakta bekleşen bir sürü yancı görebiliriz. :D
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lawbreaker 2 yıl V4LKyR
ahahahah kesinlikle
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