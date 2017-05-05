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Facebook aylık 2 milyar kullanıcı sayısına yaklaşıyor

2017’nin ilk çeyreğini kapsayan verilere göre Facebook, dönemi 1.94 milyar aylık aktif kullanıcıyla geride bıraktı. Sosyal paylaşım platformunu her gün 1.28 milyar kişi kullanıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
1,6b
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10
sosyal medya
Emre Karakullukçu
Yazar
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Facebook, içerisinde bulunduğumuz senenin ilk çeyreğini kapsayan kullanıcı sayılarına ilişkin verilerini paylaştı. Veriler, dünyanın en büyük sosyal paylaşım platformunun çok kısa bir süre sonra 2 milyar aylık aktif kullanıcı sayısına erişeceğini gösteriyor. Dönemin son günü olan 31 Mart tarihinde Facebook’un aylık aktif kullanıcı sayısının 1.94 milyara ulaştığı paylaşılanlar arasında yer alıyor. Facebook, 2016 senesinin aynı dönemine kıyasla aylık aktif kullanıcı sayısını neredeyse 300 milyon artırmayı başarmış.

Aylık aktif kullanıcı sayısının yanı sıra Facebook’un günlük aktif kullanıcı sayısı da bir hayli fazla. 1.28 milyara ulaşan sayı, günden güne artmaya devam ediyor.

Geliri ve kârı arttı

Kullanıcı sayısının artışıyla birlikte Facebook’un kazancı da çok yüksek seviyelere ulaştı. Gelen bilgilere göre şirket 3 ay içerisinde 8 milyar dolar gelir, yaklaşık 3 milyar dolar kâr elde etti. Bu sayılar, geçtiğimiz senenin aynı dönemine kıyasla Facebook’un gelirinin yüzde 49 yükseldiğini, kârının ise yüzde 76 yükseldiğini gösteriyor. Facebook, tüm gelirinin yüzde 85’ini Facebook reklamlarından elde ediyor. Bu bilgi, sitenin reklam engelleyicilere karşı “savaş açmasının” nedenini açık bir şekilde gösteriyor.

Snapchat’ten kopyalanan Stories özelliğinin de Facebook’un kullanıcı sayısını hızlı bir şekilde artırmasına katkı sağladığı düşünülüyor. Snapchat konuyla ilgili olarak herhangi bir şey yapmazken, Facebook’un bu özellikten faydalanmaya devam edeceği ve hatta üzerinde çalıştığı kamera merkezli artırılmış gerçeklik teknolojisiyle Snapchat’i bir kez daha taklit edeceği biliniyor.


https://www.engadget.com/2017/05/03/facebook-q1-2017/ Yorum Yaz
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Curimo 2 yıl en beğenilen
"Facebook mu kaldı yeaaaa!"cılar gelir birazdan...
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BekirARSLAN 2 yıl
Hala kullananlar var şaka gibi
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Kerem0559 2 yıl
facebbok 2009-2014 arası popüleritesi vardı artık pek bir önemi yok bence
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berkayjan 2 yıl
Facebook kullanılır mı diyen var. Bunu diyenler kesin kızlar için Instagram ve Snapchat kullananlardır.
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axaxa 2 yıl
Bir kişinin otuz tane farklı hesabı ve sahte hesaplar dolu her platformda var bunlar ama yine de kullanıcısı çok olduğu kesin.
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Krone 2 yıl
Ulan herif bir internet sitesi açtı yedi sülalesine yetecek kadar zengin oldu. Gelecek kuşaktan torunları çalışmasa bile zengin yaşarlar.
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MrSAVIOR 2 yıl
bu ne ya fb kullanılır mı
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ozmenakif 2 yıl
"Bu mesajı 10 kişiye yolla, yoksa çarpılırsın", "Bu yiğidimizi kaç kişi beğenecek", "Coca cola başkanı türkiyede bizi almazlarsa bittik dedi" vb. paylaşımların sayısı gün geçtikçe artıyor(en azından benim çevremde). Bakıyorum hep 50+ yaş akrabalar. Gördüğüm kadarıyla bu kesimde bayağı arttı bu facebook kullanımı. Arada giriyorum ama dayanamıyorum artık, hesabı dondurmam yakındır. 2 milyarı görene kadar duramayabilirim
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Kadın Doğum Uzmanı 2 yıl
Kullanıcıların çoğu Tinder gibi uygulamaların facebook ile zorunlu girişe tabii tutması. Genç arkadaşlar için üzülüyorum. Amcalarımın okey davetleri üzerine hesabımı kapattığım günler geldi aklıma.
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BekirARSLAN 2 yıl
Hala kullananlar var şaka gibi
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Curimo 2 yıl en beğenilen
"Facebook mu kaldı yeaaaa!"cılar gelir birazdan...
1 Yanıt Yanıtla +9
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sniper23 2 yıl Curimo
Curimo

"Facebook mu kaldı yeaaaa!"cılar gelir birazdan...

Geldi bile
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