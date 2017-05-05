Facebook aylık 2 milyar kullanıcı sayısına yaklaşıyor

Aylık aktif kullanıcı sayısının yanı sıra Facebook’un günlük aktif kullanıcı sayısı da bir hayli fazla. 1.28 milyara ulaşan sayı, günden güne artmaya devam ediyor.
Geliri ve kârı arttı
Kullanıcı sayısının artışıyla birlikte Facebook’un kazancı da çok yüksek seviyelere ulaştı. Gelen bilgilere göre şirket 3 ay içerisinde 8 milyar dolar gelir, yaklaşık 3 milyar dolar kâr elde etti. Bu sayılar, geçtiğimiz senenin aynı dönemine kıyasla Facebook’un gelirinin yüzde 49 yükseldiğini, kârının ise yüzde 76 yükseldiğini gösteriyor. Facebook, tüm gelirinin yüzde 85’ini Facebook reklamlarından elde ediyor. Bu bilgi, sitenin reklam engelleyicilere karşı “savaş açmasının” nedenini açık bir şekilde gösteriyor.
Snapchat’ten kopyalanan Stories özelliğinin de Facebook’un kullanıcı sayısını hızlı bir şekilde artırmasına katkı sağladığı düşünülüyor. Snapchat konuyla ilgili olarak herhangi bir şey yapmazken, Facebook’un bu özellikten faydalanmaya devam edeceği ve hatta üzerinde çalıştığı kamera merkezli artırılmış gerçeklik teknolojisiyle Snapchat’i bir kez daha taklit edeceği biliniyor.
https://www.engadget.com/2017/05/03/facebook-q1-2017/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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