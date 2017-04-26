Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sosyal Medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Instagram artık 700 milyon kullanıcıya sahip

Instagram kullanıcı sayısını yalnızca 4 ay içerisinde 100 milyon artırmayı başardı ve 700 milyon kullanıcı sayısına ulaştığını duyurdu. Sene sonuna kadar 1 milyara ulaşabileceği tahmin ediliyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
1,3b
1
3
sosyal medya
Emre Karakullukçu
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

 

Facebook tarafından satın alınmasının ardından hızlı bir şekilde kullanıcı sayısını yükselten Instagram, artık 700 milyon kullanıcıya sahip. Son olarak geride bıraktığımız senenin Aralık ayında 600 milyon kullanıcıya ulaştığını duyuran sosyal paylaşım sitesi, yalnızca 4 ay içerisinde 100 milyon kullanıcı kazanmayı başardı. Instagram, 2016’nın Haziran ayında 500 milyon kullanıcıya ulaştığını duyurmasının ardından 6 ay içerisinde 100 milyon yeni kullanıcı edinmişti. Bu istatistik Instagram’ın yeni kullanıcı kazanma hızının önemli ölçüde yükseldiğini gösteriyor.

Instagram’ın kullanıcı sayısındaki hızlı artışın nedeni tam olarak bilinmiyor ancak bazı iddialara göre Instagram kullanıcıları Facebook’un Snapchat’ten kopyalayarak Messenger’a, Instagrama ve WhatsApp’a uyarladığı “Moments” özelliğini oldukça sevdi.

Sosyal paylaşım sitesinin yalnızca 4 ay içerisinde 100 milyon yeni kullanıcı edindiğini ve bunu önceki 100 milyon kullanıcısından 2 ay daha hızlı başardığını düşünürsek, bu hızla yıl sonuna kadar 1 milyar kullanıcıya ulaşması olası görünüyor. Instagram’ın yalnızca mobil cihazlardan kullanılabiliyor olması büyüme hızını da kötü yönde etkiliyor fakat buna rağmen 1 milyar kullanıcı sayısına ulaşan ikinci sosyal paylaşım sitesi olabilir. Tahmin edebileceğiniz gibi bu sayıya ilk olarak Facebook ulaşmıştı.


https://www.engadget.com/2017/04/26/700-million-people-are-using-instagram/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ed_1 2 yıl en beğenilen
Yarısı fake hesap diğer kısmıda bir kişinin 2 3 hesabı var. Boşa sevinme markk
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 2 yıl
İki gündür sunucusu çöküyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ed_1 2 yıl en beğenilen
Yarısı fake hesap diğer kısmıda bir kişinin 2 3 hesabı var. Boşa sevinme markk
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SilentHunterHD 2 yıl ed_1
ed_1

Yarısı fake hesap diğer kısmıda bir kişinin 2 3 hesabı var. Boşa sevinme markk

sadece türkiye de böyle malesef :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Facebook Messenger'da Albert Einsten ile sohbet edin 2 yıl Samsung holding şirketi olmayı reddetti 2 yıl EVGA GeForce GTX 1070 FTW2 inceleme videosu "Türünün en yakışıklısı" 2 yıl Çin ve Avrupa Uzay Ajansı, Ay'da üs kurmayı planlıyor 2 yıl Didi, dünyanın en büyüğü olma yolunda ilerliyor 2 yıl Türk Telekom 2017'ye büyüme ve gelir rekoruyla başladı 2 yıl Volkswagen motosiklet markası Ducati'yi satmaya hazırlanıyor 2 yıl Turkcell'den tüm zamanların rekoru: 4 Milyarın üstünde çeyrek geliri ve dahası 2 yıl Sony’den kulaklık tasarımlı su geçirmez Walkman 2 yıl LG son yılların en iyi çeyrek sonucuna ulaştı 2 yıl Nvidia GeForce GT 1030 söylentileri 2 yıl Samsung, çeyrek gelirlerinde rekor kırdı 2 yıl Şampiyonlar Ligi finalinde yüz tanıma teknolojisi kullanılacak 2 yıl 2018 Polo GTI eski Golf GTI motoru ile gelecek 2 yıl AMD'nin en güçlü işlemcisi Ryzen 1800X'de fiyat indirimi! 2 yıl Guardians of the Galaxy Vol. 2 ile ilgili ilk eleştiriler gelmeye başladı 2 yıl Samsung, yeni otomatik yanıt uygulaması In-Traffic Reply’ı tanıttı 2 yıl Call of Duty: WWII oyunundan ilk tanıtım videosu geldi 2 yıl Samsung Kablosuz Hızlı Şarj standı incelemesi "Hızlı, pratik ve bataryaya zararsız" 2 yıl Uber yolcuları artık puanlarını kolayca öğrenebilecek 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Instagram artık 700 milyon kullanıcıya sahip Sonraki Araçlarda cam filmi kullanımı yasal hale geldi 2 yıl Desteklenmeyen telefonlara da Windows 10 Creators Update yüklemek mümkün 2 yıl NASA, ISS’den ilk defa 4K canlı yayın gerçekleştiriyor 2 yıl Star Wars 9 ve Indiana Jones 5'in çıkış tarihi açıklandı 2 yıl E-Gameshow 2017 etkinliği başlıyor 2 yıl Araştırmacılar kendi kendini şarj eden telefon bataryası geliştirdi 2 yıl Twitter'ın birinci çeyrek sonuçları umut veriyor 2 yıl Google'ın kurucusu Sergey Brin'den gizli zeplin projesi 2 yıl Çift kamera ve Snapdragon 835'li OnePlus 5 sızdırıldı 2 yıl İstanbul Gençlik Festivali başlıyor 2 yıl Google Play Awards 2017 adayları belli oldu, Türkiye’den de bir uygulama var 2 yıl Asya’da 9000 civarında sunucu, zararlı yazılım barındırıyor 2 yıl Samsung Galaxy Note 7R çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu 2 yıl Galaxy S8+ vs iPhone 7 Plus "Hangisinin ekranı daha büyük?" ilk izlenim videosu 2 yıl Samsung Türkiye başkan yardımcısı Twitter hesabını kapattı 2 yıl Uygunsuz çalışma şartlarından dolayı Uber’ın başı derde girebilir 2 yıl AMD: "Vega, en hızlı Nvidia modellerine göre çok iyi görünüyor" 2 yıl BitTorrent'in mimarı, bitcoine rakip para birimi oluşturacak 2 yıl NASA'nın artırılmış gerçeklik uzmanı artık Apple için çalışacak 2 yıl DDoS saldırıları yapan hacker hapis cezası aldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim