Instagram artık 700 milyon kullanıcıya sahip

Instagram’ın kullanıcı sayısındaki hızlı artışın nedeni tam olarak bilinmiyor ancak bazı iddialara göre Instagram kullanıcıları Facebook’un Snapchat’ten kopyalayarak Messenger’a, Instagrama ve WhatsApp’a uyarladığı “Moments” özelliğini oldukça sevdi.
Sosyal paylaşım sitesinin yalnızca 4 ay içerisinde 100 milyon yeni kullanıcı edindiğini ve bunu önceki 100 milyon kullanıcısından 2 ay daha hızlı başardığını düşünürsek, bu hızla yıl sonuna kadar 1 milyar kullanıcıya ulaşması olası görünüyor. Instagram’ın yalnızca mobil cihazlardan kullanılabiliyor olması büyüme hızını da kötü yönde etkiliyor fakat buna rağmen 1 milyar kullanıcı sayısına ulaşan ikinci sosyal paylaşım sitesi olabilir. Tahmin edebileceğiniz gibi bu sayıya ilk olarak Facebook ulaşmıştı.
https://www.engadget.com/2017/04/26/700-million-people-are-using-instagram/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
sadece türkiye de böyle malesef :)