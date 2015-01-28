Facebook, diğer platformlara erişimde en çok kullanılan giriş yöntemi oldu

Artık bir çok oyun ve internet sitesinde yeni üyelik sayfasının yanında "Facebook ile kaydol" şeklinde kullanıcılara herhangi bir mail adresi veya şifre sormadan kolayca erişim imkanı sunuluyor. Kimlik yönetim platformu Gigya ise diğer sitelere erişimde en çok kullanılan sosyal medya platformlarını açıkladı.

Raporda Facebook'un 2011 yılından beri ilk defa %60 seviyesini aşarak en çok giriş yöntemlerinde %61 ile birinci olması dikkat çekiyor. Bu rakam bir önceki çeyreğe göre %3 ve geçtiğimiz yıla göre ise %10'luk bir artışın göstergesi. İkinci Google ise 3. çeyrekte %24'lük bir orana sahipken son çeyrekte bu rakam %22'ye gerilemiş durumda. Yahoo ve Twitter'ın ise %6 seviyesinde kaldığı görülüyor.

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Sadece mobil durum incelendiğinde ise Facebook'un farkı daha da açtığı görülüyor. Sadece mobil kullanıcıların giriş seçenekleri incelendiğinde sosyal medya platformları ile diğer ağlara katılan kullanıcılardan %77'si Facebook ile kayıt olma seçeneğini seçiyor. Google'ı tercih edenler ise %28'den %16'ya gerilemiş durumda. Araştırma şirketi Touch ID özelliğinin bu seçeneklere eklenmesi durumunda Facebook'un oranının ciddi anlamda azalacağını tahmin ediyor.