Facebook doğrudan oyun yayınlarına başlıyor

Canlı veya kayıtlı oyun yayınları bugün önemli bir sektör haline gelmiş durumda ve 1 milyar dolar civarında gelir üretmesi bekleniyor. Pek çok internet devi bu pastadan en fazla payı almanın peşinde.

Facebook iddialı geliyor

YouTube ve Twitch gibi sektörün iki devinin yanına Facebook da eklendi. Bu hafta yapılan duyuruda PC oyun yayınlarının artık doğrudan Facebook hesaplarına sunulabileceği ayrıca takipçilere ödüller de verilebileceği açıklandı.

Daha önce Blizzard ile bir ortaklık yapan Facebook, Facebook Live entegrasyonu ile stüdyonun oyunlarının canlı olarak hesaplarda yayınlanabilmesini sağlamıştı. Yeni özellik ise artık tüm oyunların bir araç entegrasyonu sonrasında canlı yayın yapabilmesini sağlıyor.

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Facebook bu amaçla yeni bir yazılım geliştirme aracını geliştiricilerin beğenisine sundu. Araç oyuna entegre edildikten sonra hızlı bir şekilde canlı yayına geçilebiliyor. Yayıncılar katılım sağlayan Facebook kullanıcılarına yine bu araç üzerinden çeşitli oyun içi ödüller de dağıtabiliyor.

Paladins: Champions of the Realm oyunu 24 Mart tarihinde Facebook üzerinden canlı yayın gerçekleştirecek ve katılımcılara farklı ödüller dağıtılacak. Bu bir nevi pilot deneme olarak yapılacak.

Aylık 800 milyondan fazla kişinin Facebook bağlantılı bir oyun oynadığını ifade eden sosyal ağ devi, hem geliştiricilere daha etkileşim hem de oyun yayıncılığı konusunda daha fazla pazar payı amaçlıyor. Yakın zamanda canlı yayınların kaydedilmesi ve paylaşılması imkanı da sunulacak.