Facebook, fotoğraf modülünde önemli bir güncelleme yaptı

Dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook, fotoğrafların görüntülenmesi anlamında önemli bir güncellemeye gitti.





Fotoğraflar sekmesine girdiğiniz zaman artık daha büyük resimler sizi karşılayacak. Etiketlendiğiniz, paylaştığınız fotoğraflar ve oluşturduğunuz albümler bu sekmedeki menü ile bulunabilecek. Önemli fotoğraflarınızı yıldız ile işaretlemeniz de mümkün.





Böylece fotoğraf modülünde ilk göreceğiniz daha büyük haldeki popüler resimleriniz olacak.





Google+ ağından esintiler taşıyan yenilik kısım kısım tüm kullanıcılara ulaşacak.