Facebook, fotoğraf modülünde önemli bir güncelleme yaptı

Haber Editörü
Dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook, fotoğrafların görüntülenmesi anlamında önemli bir güncellemeye gitti.
Fotoğraflar sekmesine girdiğiniz zaman artık daha büyük resimler sizi karşılayacak. Etiketlendiğiniz, paylaştığınız fotoğraflar ve oluşturduğunuz albümler bu sekmedeki menü ile bulunabilecek. Önemli fotoğraflarınızı yıldız ile işaretlemeniz de mümkün.
Böylece fotoğraf modülünde ilk göreceğiniz daha büyük haldeki popüler resimleriniz olacak.
Google+ ağından esintiler taşıyan yenilik kısım kısım tüm kullanıcılara ulaşacak.
http://newsroom.fb.com/News/A-More-Beautiful-View-of-Photos-197.aspx Yorum Yaz Paylaş Tweetle
kendine bir doktor bulmuş ve evlenmiş !
dost (facebook) açıları söyler (gösterir) !
kimin ne olduğunu artık daha bu foto sunumu özelliği ile daha simetrik bir şekilde göreceksiniz !
Alıntıdır.
öyle kişilerle arkadaşlık yapma, öyle sayfalara girme. bu kadar basit. internetteki apaçiler facebookun suçu mu?