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Facebook, fotoğraf modülünde önemli bir güncelleme yaptı

6 yıl
2,4b
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook, fotoğrafların görüntülenmesi anlamında önemli bir güncellemeye gitti. 

Fotoğraflar sekmesine girdiğiniz zaman artık daha büyük resimler sizi karşılayacak. Etiketlendiğiniz, paylaştığınız fotoğraflar ve oluşturduğunuz albümler bu sekmedeki menü ile bulunabilecek. Önemli fotoğraflarınızı yıldız ile işaretlemeniz de mümkün.

Böylece fotoğraf modülünde ilk göreceğiniz daha büyük haldeki popüler resimleriniz olacak.

Google+ ağından esintiler taşıyan yenilik kısım kısım tüm kullanıcılara ulaşacak.

http://newsroom.fb.com/News/A-More-Beautiful-View-of-Photos-197.aspx Yorum Yaz
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Guest-F8946C419 6 yıl en beğenilen
"okuduysan beğen" vs.. yorumları gördükten sonra insanin facebook'a giresi gelmiyor vallahi ya.. Önce onları temizleseler keşke.
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DH Misafiri 6 yıl
Bitli Turist Mfczeleri yazarken Kunsthaus'u atmlmaaak lazım. Zfcrih'teki en iyi sanat mfczesi ve f6zellikle yılbaşına kadar olan f6zel bir sergi sebebiyle 20. yy.'ın en etkili tablolarından bazıları gee7ici olarak sergileniyor şu anda.
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doncaster 6 yıl
buna nasıl geçebilir ki ?
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SEO-Uzmanı 6 yıl
eski kız arkadaşımı, yıllar sonra facebookta buldum
kendine bir doktor bulmuş ve evlenmiş !
dost (facebook) açıları söyler (gösterir) !
kimin ne olduğunu artık daha bu foto sunumu özelliği ile daha simetrik bir şekilde göreceksiniz !
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Joe.Joe 6 yıl
Fotoğraf görüntüleme arayüzüne yenilik getirmek isteyen yetkililer adeta arayüzü tepeden tırnağa yeniledi. Resimlerden de anlaşıldığı gibi ekip bu sefer köklü bir yenilik peşinde. Yeni arayüzde eklediğiniz ve etiketlendiğiniz fotoğraflar tek sayfada ve farklı farklı boyutlarda görüntülenebiliyor böylece daha etkili bir gözatma söz konusu.

Alıntıdır.
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ozangul62 6 yıl
Aynen katılıyorum G+ dan fotoğraf konusunda baya şey aşırdılar :)
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Rajeesh 6 yıl
carnador
okuduysan beğen vs.. yorumları gördükten sonra insanin facebooka giresi gelmiyor vallahi ya.. Önce onları temizleseler keşke.

öyle kişilerle arkadaşlık yapma, öyle sayfalara girme. bu kadar basit. internetteki apaçiler facebookun suçu mu?
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| OMG! | 6 yıl
fotoğrafları görüntüleme açısından g+ dan çok şey aşırdılar.
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filteke 6 yıl
flickr sitesine benzemiş
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Guest-F8946C419 6 yıl
"okuduysan beğen" vs.. yorumları gördükten sonra insanin facebook'a giresi gelmiyor vallahi ya.. Önce onları temizleseler keşke.
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