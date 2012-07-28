Facebook, güvenlik açıklarını bulana ödül vaad ediyor

900 milyon kullanıcı sayısına ulaşan devasa sosyal ağ Facebook, bununla birlikte hacker saldırısı ve şifre çalınma olaylarıyla hergün karşı karşıya geliyor. Firma düzenli olarak güvenlik açığını bulan yazılımcılara ödül vaad ettiği bir kampanya düzenliyor.





Bu haftaki Defcon hacker konferansında firma yeni güvenlik uzmanlarını işe aldığını duyururken yeni bir ödül kampanyasının da startını verdi.





Bu seferki kampanyada sadece sosyal ağda bulunan açıklar değil, sunucu ve altyapıda bulunan açıklar da ödüllendirilecek. Bulunan açığın önemine göre ödüller 500$'dan başlayarak 10 000$'a kadar çıkabiliyor.





Bulunan açıkları aynı gün gideren Facebook, bunu diğer pekçok firmanın yapamadığını belirtiyor.





Facebook bugüne kadar 30 ülkede 150 kişiyi açıkları bulduğu için ödüllendirdi. Bunlardan 50'si ise ikinci veya üçüncü kez açık bularak ödül almaya hak kazandılar.





Rusya, Almanya, Türkiye, Hindistan en çok ödül kazanan ülkeler oldu.





Ödül kazanmak için açığın daha önce başka biri tarafından rapor edilmemiş olması gerekiyor. Facebook açıkları değerlendirerek uygun gördüklerini ödüllendiriyor.