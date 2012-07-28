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Facebook, güvenlik açıklarını bulana ödül vaad ediyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Güvenlik
Ekrem71
Haber Editörü
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900 milyon kullanıcı sayısına ulaşan devasa sosyal ağ Facebook, bununla birlikte hacker saldırısı ve şifre çalınma olaylarıyla hergün karşı karşıya geliyor. Firma düzenli olarak güvenlik açığını bulan yazılımcılara ödül vaad ettiği bir kampanya düzenliyor.

Bu haftaki Defcon hacker konferansında firma yeni güvenlik uzmanlarını işe aldığını duyururken yeni bir ödül kampanyasının da startını verdi.

Bu seferki kampanyada sadece sosyal ağda bulunan açıklar değil, sunucu ve altyapıda bulunan açıklar da ödüllendirilecek. Bulunan açığın önemine göre ödüller 500$'dan başlayarak 10 000$'a kadar çıkabiliyor.

Bulunan açıkları aynı gün gideren Facebook, bunu diğer pekçok firmanın yapamadığını belirtiyor. 

Facebook bugüne kadar 30 ülkede 150 kişiyi açıkları bulduğu için ödüllendirdi. Bunlardan 50'si ise ikinci veya üçüncü kez açık bularak ödül almaya hak kazandılar.

Rusya, Almanya, Türkiye, Hindistan en çok ödül kazanan ülkeler oldu.

Ödül kazanmak için açığın daha önce başka biri tarafından rapor edilmemiş olması gerekiyor. Facebook açıkları değerlendirerek uygun gördüklerini ödüllendiriyor.

https://www.facebook.com/whitehat/bounty Yorum Yaz
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strahd_von_zarovich 7 yıl en beğenilen
JohnLord
Amedra
JohnLord ben biliyorum Firefox üzerinden :) acaba söylesemmi en yapsam, şifreyle ilgili 5 bin dolarını alırım ama
Adam 5 bin doları bir arada görmemiş, 5 bine bile razı.
Nereden biliyorsunuz görmediğimi ? çok emin konuşmayın benceMarkette Bir Uygulamam 10+milyon kişi tarafından satın alınınca oluyo kardeşim

Ünlü birisiyle karşı karşıyayız , 12 yaşında varsın yoksun cin olmadan adam çarpmaya kalkıyorsun ," acaba söylesem mi ne yapsam " bu nedir ? 5 yaşında senden daha inandırıcı yazardım. Bunu yaşına da bağlayamayacağım , bir doktora görün balık ye bol bol.
JohnLordAmedraJohnLord ben biliyorum Firefox üzerinden :) acaba söylesemmi en yapsam, şifreyle ilgili 5 bin dolarını a...
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strahd_von_zarovich 7 yıl
JohnLord

strahd_von_zarovich
JohnLord
Amedra
JohnLord ben biliyorum Firefox üzerinden :) acaba söylesemmi en yapsam, şifreyle ilgili 5 bin dolarını alırım ama
Adam 5 bin doları bir arada görmemiş, 5 bine bile razı.
Nereden biliyorsunuz görmediğimi ? çok emin konuşmayın benceMarkette Bir Uygulamam 10+milyon kişi tarafından satın alınınca oluyo kardeşim
Ünlü birisiyle karşı karşıyayız , 12 yaşında varsın yoksun cin olmadan adam çarpmaya kalkıyorsun , acaba söylesem mi ne yapsam bu nedir ? 5 yaşında senden daha inandırıcı yazardım. Bunu yaşına da bağlayamayacağım , bir doktora görün balık ye bol bol.
Tamam mail adresini at özelden göndereyim 2-3 tane fotoğraf 12 mi 22 mi kararını verirsin hadi sen burda boş yorum yap biz ağ deşelim evlat



forum.donanimhaber.com/... var böyle ameleler. Kimse görmeden kaldır
. Öldürdün beni gülmekten.
JohnLordstrahd_von_zarovichJohnLordAmedraJohnLord ben biliyorum Firefox üzerinden :) acaba...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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THESTER 7 yıl
JohnLord
Amedra
JohnLord ben biliyorum Firefox üzerinden :) acaba söylesemmi en yapsam, şifreyle ilgili 5 bin dolarını alırım ama
Adam 5 bin doları bir arada görmemiş, 5 bine bile razı.
Nereden biliyorsunuz görmediğimi ? çok emin konuşmayın benceMarkette Bir Uygulamam 10+milyon kişi tarafından satın alınınca oluyo kardeşim

Evet sen milyonersin hatta para s..ıyon
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tatanga.1988 7 yıl
bulan varmı beyler :D
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aspirin_00 7 yıl
kimse kendisini deşifre ettirmez açığımı bul ödül verelim sana tam deşifre numaraları
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strahd_von_zarovich 7 yıl
JohnLord

strahd_von_zarovich
JohnLord
Amedra
JohnLord ben biliyorum Firefox üzerinden :) acaba söylesemmi en yapsam, şifreyle ilgili 5 bin dolarını alırım ama
Adam 5 bin doları bir arada görmemiş, 5 bine bile razı.
Nereden biliyorsunuz görmediğimi ? çok emin konuşmayın benceMarkette Bir Uygulamam 10+milyon kişi tarafından satın alınınca oluyo kardeşim
Ünlü birisiyle karşı karşıyayız , 12 yaşında varsın yoksun cin olmadan adam çarpmaya kalkıyorsun , acaba söylesem mi ne yapsam bu nedir ? 5 yaşında senden daha inandırıcı yazardım. Bunu yaşına da bağlayamayacağım , bir doktora görün balık ye bol bol.
Tamam mail adresini at özelden göndereyim 2-3 tane fotoğraf 12 mi 22 mi kararını verirsin hadi sen burda boş yorum yap biz ağ deşelim evlat



forum.donanimhaber.com/... var böyle ameleler. Kimse görmeden kaldır
. Öldürdün beni gülmekten.
1 Yanıt Yanıtla +4
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fat304h 7 yıl strahd_von_zarovich
strahd_von_zarovich
JohnLord

strahd_von_zarovich
JohnLord
Amedra
JohnLord ben biliyorum Firefox üzerinden :) acaba söylesemmi en yapsam, şifreyle ilgili 5 bin dolarını alırım ama
Adam 5 bin doları bir arada görmemiş, 5 bine bile razı.
Nereden biliyorsunuz görmediğimi ? çok emin konuşmayın benceMarkette Bir Uygulamam 10+milyon kişi tarafından satın alınınca oluyo kardeşim
Ünlü birisiyle karşı karşıyayız , 12 yaşında varsın yoksun cin olmadan adam çarpmaya kalkıyorsun , acaba söylesem mi ne yapsam bu nedir ? 5 yaşında senden daha inandırıcı yazardım. Bunu yaşına da bağlayamayacağım , bir doktora görün balık ye bol bol.
Tamam mail adresini at özelden göndereyim 2-3 tane fotoğraf 12 mi 22 mi kararını verirsin hadi sen burda boş yorum yap biz ağ deşelim evlat



forum.donanimhaber.com/... var böyle ameleler. Kimse görmeden kaldır
. Öldürdün beni gülmekten.

idolümsün başkan
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JohnLord 7 yıl
strahd_von_zarovich
JohnLord
Amedra
JohnLord ben biliyorum Firefox üzerinden :) acaba söylesemmi en yapsam, şifreyle ilgili 5 bin dolarını alırım ama
Adam 5 bin doları bir arada görmemiş, 5 bine bile razı.
Nereden biliyorsunuz görmediğimi ? çok emin konuşmayın benceMarkette Bir Uygulamam 10+milyon kişi tarafından satın alınınca oluyo kardeşim
Ünlü birisiyle karşı karşıyayız , 12 yaşında varsın yoksun cin olmadan adam çarpmaya kalkıyorsun , acaba söylesem mi ne yapsam bu nedir ? 5 yaşında senden daha inandırıcı yazardım. Bunu yaşına da bağlayamayacağım , bir doktora görün balık ye bol bol.

Tamam mail adresini at özelden göndereyim 2-3 tane fotoğraf 12 mi 22 mi kararını verirsin hadi sen burda boş yorum yap biz ağ deşelim evlat
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E_Aydin35 7 yıl
"...düzenli olarak güvenlik açığını bulan..." :) Demekki iyi bir tehlike zinciri var.. :) Bu önlemler ve teşvikler güzel, Google'da genelde bu yöntem ile tarayıcısı Google Chrome'da ki açıkları yardımsever arkadaşlar ile karşılıklı olarak güvenliğini sağlıyor.
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strahd_von_zarovich 7 yıl en beğenilen
JohnLord
Amedra
JohnLord ben biliyorum Firefox üzerinden :) acaba söylesemmi en yapsam, şifreyle ilgili 5 bin dolarını alırım ama
Adam 5 bin doları bir arada görmemiş, 5 bine bile razı.
Nereden biliyorsunuz görmediğimi ? çok emin konuşmayın benceMarkette Bir Uygulamam 10+milyon kişi tarafından satın alınınca oluyo kardeşim

Ünlü birisiyle karşı karşıyayız , 12 yaşında varsın yoksun cin olmadan adam çarpmaya kalkıyorsun ," acaba söylesem mi ne yapsam " bu nedir ? 5 yaşında senden daha inandırıcı yazardım. Bunu yaşına da bağlayamayacağım , bir doktora görün balık ye bol bol.
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Virinom 7 yıl
JohnLord
ben biliyorum Firefox üzerinden :)acaba söylesemmi en yapsam, şifreyle ilgili 5 bin dolarını alırım ama

Şimdi Allah bilir kayıtlı şifreler cookielerde saklanıyor falan diyecektr sen bırak 5000 almayı Facebook yetkililerinin vaktini çaldın diye 5000 dolarını almasınlar :D
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bersgurs 7 yıl
ozan387
JohnLord
Amedra
JohnLord ben biliyorum Firefox üzerinden :) acaba söylesemmi en yapsam, şifreyle ilgili 5 bin dolarını alırım ama
Adam 5 bin doları bir arada görmemiş, 5 bine bile razı.
Nereden biliyorsunuz görmediğimi ? çok emin konuşmayın benceMarkette Bir Uygulamam 10+milyon kişi tarafından satın alınınca oluyo kardeşim
Markette 1 uygulamayı 0.0005 dolara mı satıyorsun? :S

reklamlar'dan alıyordur belki?
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Sam.Fisher 7 yıl
İlk 4de Türkiye olmasına hiç şaşırmadım :D
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Recharged 7 yıl
Facebook akıllıca bir iş yapıyor.Böylece kendi göremedikleri açıkları buluyorlar.Onlar için bu bahsedilen ücretler hiç bir şey.
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