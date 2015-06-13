Facebook haber kaynağında nelere ilgi duyduğunuzu araştırıyor

Dünyanın en büyük sosyal ağı olmasına karşın Facebook, içeriklerin kişiye özel hale gelmesi ve ağ ile etkileşimin artması için sürekli yenilikler hayata geçiriyor. Haber kaynağında ilgi duyulan konular için sık sık kullanıcıların görüşlerine başvuran firma artık doğrudan izleme yolunu seçti.





Haber kaynağının kullanıcının ilgi duyduğu içerikler ve güncellemeler ile doldurulması amacıyla bir haber üzerinde ne kadar zaman harcadığını ve bu haber ile etkileşime girip girmediğini sürekli izleyecek.





Bu noktada bazı ayrıştırmalar olacak zira kullanıcı yavaş internet nedeniyle mi bir haber üzerinde çok vakit geçiriyor yoksa haber gerçekten ilgisini mi çekiyor, bunu anlamak oldukça önemli.





Örneğin kullanıcı arkadaşlarının fotoğraf veya içerik gibi genel paylaşımlarını hızlı bir şekilde geçerken seyahatinin her detayını paylaşan arkadaşının gönderisinde daha fazla oyalanıyorsa bu Facebook için dikkat çekici bir nokta haline geliyor.





Bu şekilde Facebook kullanıcının hangi içeriklere ilgi gösterdiğini ve daha fazla zaman harcadığını öğrenmeye çalışacak. Sonra bu verilere göre gönderiler değerlendirilecek ve daha fazla ön plana çıkmaya başlayacak. Haliyle kullanıcı da ağda daha fazla zaman geçirecek.





Facebook yeni özelliği önümüzdeki haftalarda tüm kullanıcılara dağıtacak. Şimdilik belirli bir kullanıcı grubu ile denemeler devam ediyor. Değişiklik Sayfalar kısmını ise çok fazla etkilemeyecek.

http://newsroom.fb.com/news/2015/06/news-feed-fyi-taking-into-account-time-spent-on-stories/