Facebook haberleri, videoları ve müzikleri Open Graph ile profilinize getirmek için büyük firmalarla anlaştı

Facebook'un San Fransisco'da düzenlediği etkinlikte yeni bombaları da birbiri ardına patlıyor.





Mark Zuckerberg sosyal ağı için en önemli planını da katılımcılarla paylaştı. Facebook Spotify, Rhapsody,IMDB, Ina, Rdio ve MOG gibi firmalar tarafından haber ve müzik hizmetini, Vevo, Netflix, Blockbuster, Daily Motion, Flixter ve Hulu gibi firmalarla da video hizmetini kullanıcılara sunacak.





Bu hizmetler özel uygulamalarla kişilerin profilinde veya sayfasında paylaşılabilecek veya takip edilebilecek. Türkiye'den de İzlesene çevrimiçi video izleme portalının Facebook ile anlaşma imzaladığını görmek mutluluk verici.





Yeni uygulamaların kullanıcılara sunulması Open Graph protokolü ile olacak. Open Graph protokolü herhangi bir web sayfasının sosyal grafik olarak Facebook'ta kullanılmasını tanımlıyor. Örneğin bir web sayfası aynı fonksiyonlarıyla bir Facebook hayran sayfası haline gelebiliyor.





Geçtiğimiz yıl devreye alınan protokol ile pek çok site ve uygulama kullanıcının tarzına göre bilgiler ve içerikler paylaşabiliyor ve Facebook'ta bu şekilde temsil ediliyor.





Yeni hizmetlerin tamamı ne yazık ki tüm dünyada aktif olamayacak. Bazı hizmetler sadece ABD'de kullanılabilirken bazıları sadece Kanada, Latin Amerika gibi bölgelerde erişime açık. Sadece hali hazırda kullanımı ücretli olan hizmetlere abone olan kullanıcıların bu hizmetlere ait paylaşımları yapabileceğini hatırlatmakta fayda var.





Facebook'un bu yeniliği pilot kullanıma sunuldu ve kısa süre içerisinde yaygın kullanıma geçecek. Aşağıda sistemin çalışması ile ilgili iki adet video bulunuyor.