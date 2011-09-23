Facebook haberleri, videoları ve müzikleri Open Graph ile profilinize getirmek için büyük firmalarla anlaştı

Haber Editörü
Facebook'un San Fransisco'da düzenlediği etkinlikte yeni bombaları da birbiri ardına patlıyor.
Mark Zuckerberg sosyal ağı için en önemli planını da katılımcılarla paylaştı. Facebook Spotify, Rhapsody,IMDB, Ina, Rdio ve MOG gibi firmalar tarafından haber ve müzik hizmetini, Vevo, Netflix, Blockbuster, Daily Motion, Flixter ve Hulu gibi firmalarla da video hizmetini kullanıcılara sunacak.
Bu hizmetler özel uygulamalarla kişilerin profilinde veya sayfasında paylaşılabilecek veya takip edilebilecek. Türkiye'den de İzlesene çevrimiçi video izleme portalının Facebook ile anlaşma imzaladığını görmek mutluluk verici.
Yeni uygulamaların kullanıcılara sunulması Open Graph protokolü ile olacak. Open Graph protokolü herhangi bir web sayfasının sosyal grafik olarak Facebook'ta kullanılmasını tanımlıyor. Örneğin bir web sayfası aynı fonksiyonlarıyla bir Facebook hayran sayfası haline gelebiliyor.
Geçtiğimiz yıl devreye alınan protokol ile pek çok site ve uygulama kullanıcının tarzına göre bilgiler ve içerikler paylaşabiliyor ve Facebook'ta bu şekilde temsil ediliyor.
Yeni hizmetlerin tamamı ne yazık ki tüm dünyada aktif olamayacak. Bazı hizmetler sadece ABD'de kullanılabilirken bazıları sadece Kanada, Latin Amerika gibi bölgelerde erişime açık. Sadece hali hazırda kullanımı ücretli olan hizmetlere abone olan kullanıcıların bu hizmetlere ait paylaşımları yapabileceğini hatırlatmakta fayda var.
Facebook'un bu yeniliği pilot kullanıma sunuldu ve kısa süre içerisinde yaygın kullanıma geçecek. Aşağıda sistemin çalışması ile ilgili iki adet video bulunuyor.
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Tarih kendini tekerrür etmek zorunda değil. Facebook insanların artık büyük bir alışkanlığı oldu ve kimseninde bırakmaya niyati yok.
Sen eksikliğini hissetmeyebilirsin ama yıllar önce bıraktığın bir lise arkadaşını belki hayatta hiç göremeyecek iken onun evlendiğini ve çocuk sahibi olduğunu görmek çok önemli bir şey benim açımdan.
Yıllar boyunca Google'a bir sürü rakip geldi ama hiç birisi Google alışkanlığımızdan vazgeçiremedi.
F8'de tanıtılan yenilikler Facebook'un Teenager kitlesinin eksikliğini hissettiği iki önemli şeyi içeriyor:
1-Müzik
2-Ne yapıyor, ne ediyor durumları.
Bu açıdan Facebook bu sene çok iş yapacağa benziyor. G+ çok yanlış bir proje ve yine tutmayacak. Google asla anlayamıyor ki her şey feedback'ten ibaret değil. Önce karşımıza adam gibi bir şey çıkaracaksın sonra biz feedback yapacağız ki bunlar olsun bunlar olmasın şeklinde ama sen G+'ı bu şekilde boş çıkarırsan herkesin karşısına -ki Facebook artık oturdu denilebilir- bu iş sorunlu çıkar.
Neyse Google'ın sağlam gelmesi lazım o kadar.
Öte yandan İzlesene.com belki çoğumuza hitap eden bir site değil ama Türkiye'deki adam gibi tek video izleme sitesi olduğunu düşünürsek ve bu siteyi kullanan çok fazla kişi olduğunu düşünürsek doğal tabii ki.
Onu orda görmek oldukça gurur verici.
Twiter denilen'de eski blog sayfalarının yenilenmiş hali,Benim sosyal ağlar ile aram hiç iyi olmadı msn bile kullanmadım facebook hesabımıda bana kuzenim açmış, varlığını yokluğunu eksykliğinide hiç hissetmedim...