Facebook hesap doğrulama için yüz tanıma özelliğini test ediyor

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Facebook, yeni bir hesap kurtarma yöntemi olarak yüz tanıma teknolojisini test etmeye başladı. Şirket, özelliği normal iki faktörlü kimlik doğrulama yöntemine veya e-posta tabanlı hesap kurtarma seçeneğine alternatif olarak düşünüyor. Yeni özelliğe ait görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte Facebook testi doğruladı.Ayrıca Bkz. "Google Pixel 2 ve Pixel 2 XL'in teknik özellikleri sızdı"
Kimlik doğrulaması için yüz tanıma teknolojisinin kullanılması, parmak izi tarama gibi diğer biyometrik güvenlik seçeneklerinden daha popüler hale gelmiş durumda. Apple, kısa süre önce tanıtılan iPhone X modelinde parmak izi tarayıcısını kaldırıp, onun yerine Face ID yüz tanıma sistemine yer vermişti. Mobil cihazlara ve servislere entegre edilmeye başlanan yüz tanıma sistemi artık sıklıkla karşılaşacağımız bir teknoloji olmaya başladı.
Bir Facebook sözcüsü konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Hesap kurtarma işlemi sırasında hesabın sahibi olduğunu hızlı ve kolay bir şekilde doğrulamak isteyenler için yeni bir özellik test ediyoruz. Bu isteğe bağlı özellik, yalnızca önceden oturum açmak için kullandığınız cihazlarda kullanılabilir. Hesap sahibi kişilerin kimliğini doğrulayabilmelerini sağlamak için kullanılan SMS yoluyla iki faktörlü kimlik doğrulamanın yanında bir başka adımdır" dedi.
https://twitter.com/MattNavarra/status/913799306322305024 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Mark Z. ne zaman kendi bilgisayarindaki kameradaki banti soker bende o zaman goruntu ile dogrulamaya gececegim.
Allah askina bu adamlar aptal mi? o kadar yuz taramasini saklamazlar mi? Birde kendi elimle biometrik taranmis fotografimi vereyim olduuuuu
yeter be kardeşim ne yapacaksınız bizim bilgilerimizi bu kadar yeter !
internet kafedeyim müşteri geliyor , diyor ki hesabımın şifresini unuttum mail adresini de hatırlayamıyorum,
uğraşıyoruz ediyoruz yeni mail adresi alıp yeni hesap açmak zorunda kalıyoruz , herşeyi yaptıktan sonra birde ne soruyor dersiniz facebook bey ?
müşterinin kimliğini istiyor ! yuh artık ! alt tarafı facebook hesabı kardeşim adam yaşlı başlı insan, adama ben bunu yapmamız lazım yoksa hesap açılmayacak diyorum adam böyle iş olmaz ya diyip gidiyor.
sonuna kadar haklı.
Bedava olan her şeyde bir bit yeniği vardır.
Bilgi işlem devasa bir sektör. Bu bilgilerin işlendiği devasa ve depolandığı devasa sunucular var. Burada milyar dolarlık bir sektör söz konusu. Günümüze bilgi çağı diye boşuna demiyorlar.
Facebook kendince haklı tabi. Çünkü sahte hesap açıp, dolandıran vs. o kadar çok var ki...