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Facebook hisseleri tepetaklak, kayıp 100 milyar dolara dayandı

Kişisel verilerin sızdırılmasına seyirci kalmakla suçlanan sosyal ağ devi Facebook, ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir. Kurumlar birer birer soruşturmaya başladı.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Facebook tarihindeki en büyük veri sızıntısı olarak gösterilen Cambridge Analytica olayı giderek büyüyor. Büyük tepkiler alan Facebook’a soruşturmalar da art arda açılıyor. Firmanın borsa değeri adeta eridi.

Tepkiler büyüyor

Geçtiğimiz hafta gündeme gelen olayda bir üniversite araştırmacılarının kişilik testi yapmak için bir grup Facebook kullanıcısının bazı verilerini kullanmak için izin istemesi, Cambridge Analytica firmasının seçim manipülasyonu yapmak için 50 milyon kişinin verilerini kullandığı bir skandala dönüştü.

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Olayın ortaya çıkmasının ardından hesap silme kampanyaları başlatıldı ve Elon Musk şirketleri de dahil pek çok tüzel veya gerçek kişi hesaplarını sildi. Pek çok ülkede ise soruşturmalar başlatıldı. Sonra olarak ABD ticaret komisyonu da Facebook hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

Komisyon sosyal ağın kullanıcı verilerini nasıl paylaştığını inceleyecek ve 2011 yılındaki anlaşmaya uyup uymadığını tespit edecek. Bahse konu anlaşma Facebook ve komisyon arasında verilerin hukuki olarak paylaşımı üzerine yapılmıştı. Eğer anlaşma dışına çıkıldıysa on milyonlarca dolarlık tazminat cezası verileceği belirtiliyor.

Yaşanan gelişmeler elbette Facebook’a pahalıya patladı. Zuckerberg’in tam sayfa özür ilanına rağmen hisseler düşmeye devam ediyor. Komisyon açıklamasından sonra sosyal ağın 100 milyar dolardan fazla kayba uğradığı ifade ediliyor. Komisyon raporuna göre bu rakam daha da büyüyebilir.

 

https://wccftech.com/ftc-confirms-investigating-facebook/ Yorum Yaz
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murdocklawless 1 yıl en beğenilen
kapanıp gitmesi dileğiyle.
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***Leopard*** 1 yıl celeroni
celeroni
ülkemizin bu tür durumlar için önlemi veya tepkisi be boyutta acaba?resmi makamların bu durumdan haberleri var mı? varsa ne önlem alıyorlar?

Onlar VPN ile meşguller şu sıralar
celeroniülkemizin bu tür durumlar için önlemi veya tepkisi be boyutta acaba?resmi makamların bu durumdan haberleri var mı? varsa ne önlem alıy...
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Mr. Jingles 1 yıl
İlahi adalet. Instagram'ı aldın, WhatsApp'ı aldın. Her ne kadar sevmesem de Snapchat'i almaya kalktılar alamayınca da her şeyini kopyaladılar. İnşallah Facebook denen şey yavaş yavaş eriyip gider. Gün gelir de umarım WhatsApp'ı Instagram'ı satmak zorunda kalırsın Mark efendi.
İlahi adalet. Instagram'ı aldın, WhatsApp'ı aldın. Her ne kadar sevmesem de Snapchat'i almaya kalktılar alamayınca da her şeyini kopyaladılar. İnşallah Faceboo...
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Pijamalı Ninja 1 yıl
2009 yılında fotoğrafımın yüz kısmında Kare işareti gördüğümden beri hiçbir kişisel hesabım yok, kişisel fotoğrafım yok. Alayını sildim. Belliydi bunların olacağı. Yüz tanıma sistemini hafife aldılar umursamadılar. Ama basit bi yapay zeka yarattıklarını kimse görmedi. Yine 2012 yılında Facebook kişisel verileri tutma onayı istedi kullanıcılardan. Haberlerin altında tek tük durumdan gerçek anlamda haberdar olan insanlar vardı alayı Twitter lehine konusuyor sandı iplemedi. Son vaziyette bu. :) 3.1 milyar insan kullanıyor bu siteyi.
Şimdi size bir soru; Bu kadar kişinin bilgileri, okuduğu okullar çalıştığı yerler varsa fotoğraflarında beslediği kedi köpek kuş ve isimleri, doğum tarihleri, yakın akrabalarda bulunan anne babanın isimleri.. Beğendiği sayfa ve türevleri.. yazdığı yorumlar beğendiği paylaştığı gönderiler...
Paranoyak gibi gelse de gerçek olan tek şey bir insanın bir hayatı vardır. O hayata da emek vererek gelmiştir. Stalklamak zor bişy gibi gelse de sağlam bilgileri olanlara sağlam kazık atılabilir. Çünkü bu tür siteler bu tür olaylara kapı açar.
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Mete Can Karahasan 1 yıl
Bu adamın 2 numarası Sheryl Yenge'nin kocası evindeki koşu bandında boynunu kırdığından beridir geri planda garip işler döndüğünü düşünürüm.
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labtek38 1 yıl
sadece facebook değil ki. İnstagram da aynı şirket. Watsapp da aynı şirket. Hele watsap çok tehlikeli boyutlarda. Millet sadece aralarında konuştuklarını zannederek her şeyi konuşuyor. Devlet ve şirketlerin personeli hassas konuları bile dikkatsizlikle buradan konuşabiliyor. Adamların kucağına oturmuşuz tüm bilgilerimiz onların üzerinden geçiyor.
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nForcer 1 yıl labtek38
Orijinalden alıntı: labtek38
sadece facebook değil ki. İnstagram da aynı şirket. Watsapp da aynı şirket. Hele watsap çok tehlikeli boyutlarda. Millet sadece aralarında konuştuklarını zannederek her şeyi konuşuyor. Devlet ve şirketlerin personeli hassas konuları bile dikkatsizlikle buradan konuşabiliyor. Adamların kucağına oturmuşuz tüm bilgilerimiz onların üzerinden geçiyor.

Polislerin GBT sorgulaması sırasında nüfus cüzdanı fotoğraflarını WhatsApp üzerinden paylaştıklarını gözlerimle gördükten sonra artık devlet sırlarının da Facebook ve yan kuruluşları tarafından rahatça görülebildiğine şüphe duymuyorum.
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alito 1 yıl
Paralarının üstüne bir bardak soğuk su iç bayım. Daha sittin sene belini doğrultamazsın muhtemelen.
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Mr. Jingles 1 yıl
İlahi adalet. Instagram'ı aldın, WhatsApp'ı aldın. Her ne kadar sevmesem de Snapchat'i almaya kalktılar alamayınca da her şeyini kopyaladılar. İnşallah Facebook denen şey yavaş yavaş eriyip gider. Gün gelir de umarım WhatsApp'ı Instagram'ı satmak zorunda kalırsın Mark efendi.
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Thesix 1 yıl
Valla kapattım facebook zaten gereksizdi sizde kapatın gitsin son günlerini yaşıyor
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zolzauza 1 yıl
Whatsapp bunu beğendi :)
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celeroni 1 yıl
ülkemizin bu tür durumlar için önlemi veya tepkisi be boyutta acaba?resmi makamların bu durumdan haberleri var mı? varsa ne önlem alıyorlar?
1 Yanıt Yanıtla +2
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***Leopard*** 1 yıl celeroni
celeroni
ülkemizin bu tür durumlar için önlemi veya tepkisi be boyutta acaba?resmi makamların bu durumdan haberleri var mı? varsa ne önlem alıyorlar?

Onlar VPN ile meşguller şu sıralar
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murdocklawless 1 yıl en beğenilen
kapanıp gitmesi dileğiyle.
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