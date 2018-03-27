Facebook hisseleri tepetaklak, kayıp 100 milyar dolara dayandı

Facebook tarihindeki en büyük veri sızıntısı olarak gösterilen Cambridge Analytica olayı giderek büyüyor. Büyük tepkiler alan Facebook’a soruşturmalar da art arda açılıyor. Firmanın borsa değeri adeta eridi.

Tepkiler büyüyor

Geçtiğimiz hafta gündeme gelen olayda bir üniversite araştırmacılarının kişilik testi yapmak için bir grup Facebook kullanıcısının bazı verilerini kullanmak için izin istemesi, Cambridge Analytica firmasının seçim manipülasyonu yapmak için 50 milyon kişinin verilerini kullandığı bir skandala dönüştü.

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Olayın ortaya çıkmasının ardından hesap silme kampanyaları başlatıldı ve Elon Musk şirketleri de dahil pek çok tüzel veya gerçek kişi hesaplarını sildi. Pek çok ülkede ise soruşturmalar başlatıldı. Sonra olarak ABD ticaret komisyonu da Facebook hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

Komisyon sosyal ağın kullanıcı verilerini nasıl paylaştığını inceleyecek ve 2011 yılındaki anlaşmaya uyup uymadığını tespit edecek. Bahse konu anlaşma Facebook ve komisyon arasında verilerin hukuki olarak paylaşımı üzerine yapılmıştı. Eğer anlaşma dışına çıkıldıysa on milyonlarca dolarlık tazminat cezası verileceği belirtiliyor.

Yaşanan gelişmeler elbette Facebook’a pahalıya patladı. Zuckerberg’in tam sayfa özür ilanına rağmen hisseler düşmeye devam ediyor. Komisyon açıklamasından sonra sosyal ağın 100 milyar dolardan fazla kayba uğradığı ifade ediliyor. Komisyon raporuna göre bu rakam daha da büyüyebilir.