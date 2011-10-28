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Facebook ilk ABD dışı veri merkezini İsveç'e açıyor

7 yıl
5,8b
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8
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Veri depolama ile ilgili her türlü hizmeti sunan firmaların bir süre sonra en büyük problemi depolama sunucularının yetersizliği oluyor. Bu bakımdan Google gibi devler pek çok ülkede veri merkezi kurarak trafiği bu kanallar üzerinden yönetiyor. 

800 milyondan fazla kullanıcısı ve günde 25 milyardan fazla paylaşımıyla Facebook da dev bir veri merkezini ABD'de hizmete sokmuştu. ABD dışında da bir veri merkezi kurma kararı alan Facebook bu merkezi İsveç'te inşa etmeye başladı.

İsveç Lulea'da inşa edilecek veri merkezi Avrupa'nın en büyüğü olacak. Veri merkezi için görüşmeler Mayıs 2011 tarihinde başlamıştı. Resmi karar dün açıklandı.

Reuters'in haberine göre İsveç'in seçilme nedeni iklimi, temiz havası, soğutma kaynakları, saha yeterliliği ve yerel iş gücü. Veri merkezi Facebook'un dünyanın kuzey yarımküresindeki trafiğini üstlenecek.

Lulea, İsveç'in başkenti Stockholm'den 1000km uzaklıkta ve kutuplara 100km mesafede. 3 yeni sunucu binası yakınlardaki ırmak üzerine inşa edilmiş hidroelektrik santrallerinden elde edilen elektrikle çalışacak ve inşaata hemen başlanacak. Kullanılacak elektrik 16 000 evde kullanılan elektrik enerjisine eşdeğer olacak. 2014 yılında tamamlanması beklenen tesisin bir yıl sonra tamamen devreye alınması planlanıyor.

Tesisin yapım aşamalarını göstermek için yeni bir sayfa açan Facebook, Lulea belediye başkanı Karl Petersen ve Lulea iş ajansı CEO'su Matz Engman'dan bir hatıra fotoğrafı da ekledi.
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DH Misafiri 7 yıl
fazla paraya düşük internet. yaşasın herkes için kazık internet. teknoloji çağında bu hız fazla hız...
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engink 7 yıl
internet orda çok ucuz,elektrik ucuz, her şey uygun yatırım için.
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müntekim 7 yıl
berkkarabacak
Bu çevreci hareketinden dolayı facebooku tebrik ediyorum,aynısını diğer şirketlerden de bekliyorum.

Neresi çevreci ki bu davranışın, bişe değil sunucuların sıcağından buzulları eritmeseler bari:)
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IL EST MON COCAINE 7 yıl
facebook kullanma amaçları çok değişik türk gençliğini görünce keşke olmasaydı diyorum bir hocamın dediği gibi:
Bu ülkeyi bu hallerden facebook gençliği mi kurtaracak ? Yo hiç sanmıyorum :(
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Virinom 7 yıl
Orijinalden alıntı: Hadrian
Türkiyeye de bekleriz

Türkiyede adamlar sunucu açacak TTNet te 100Mbit internet bağlıcak sonra bağlantı kesilcek neden facebooka giremiyorum falan
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Hadrian 7 yıl
Türkiye'ye de bekleriz
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sema nur 7 yıl
sana katılıyorum
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berkkarabacak 7 yıl
Bu çevreci hareketinden dolayı facebook'u tebrik ediyorum,aynısını diğer şirketlerden de bekliyorum.
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