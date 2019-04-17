Facebook, İngiltere ve Fransa'da Messenger üzerinden para transferini sonlandıracak

Bildiğiniz üzere Facebook, Messenger üzerinden para transferi yapılabilmesini sağlıyor. Bu özellik ülkemizde henüz kullanılmasa da, bir süredir kullanıma sunulduğu İngiltere ve Fransa'da da durduruluyor. Gelen haberlere göre şirketin bu konuda başka planları var.

Facebook'un dijital para birimi geliyor

Facebook, Engadget'e verdiği demeçte Messenger ödemelerini 15 Haziran itibarıyla sonlandıracağını doğruladı. Yapılan açıklamada ise kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunmak istedikleri belirtilirken, şirketin uzun süredir üzerinde çalıştığı dijital para birimi hakkında ipuçları verildi. Facebook, Messenger üzerinden kendi dijital para biriminin transfer edilmesi için uğraşıyor.

Facebook'un bu dijital para birimi temelde WhatsApp için geliştiriliyor ve ABD dolarına bağlı bir sistemle çalışacak. Konuyla ilgili henüz bir bilgi yok ancak bu sistemin, kullanıcı deneyimini oldukça yükselteceği ve insanların birbirlerine para göndermelerinin çok kolaylaşacağı ifade ediliyor. Facebook bu yeni dijital para birimini ne zaman duyuracağını ise henüz açıklamış değil.

https://www.engadget.com/2019/04/16/facebook-discontinue-messenger-payment-uk-france/