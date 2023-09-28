Kendall Jenner, Snoop Dogg ve onlarca ünlü yapay zeka oldu: İşte Meta AI ve gelişmeler

Tam Boyutta Gör Meta, kendi asistanı ve WhatsApp, Instagram ve Messenger'da yayınlayacağı bir dizi yapay zeka karakteriyle başlayarak yapay zeka sohbet robotu savaşlarına resmen giriş yapıyor. Eğer ChatGPT’yi bir kez bile kullanmışsanız işleyişe tamamen hakimsiniz zira temel mantık aynı. Meta bunu, bir grup sohbetinde arkadaşlarınızla bir gezi planlamaktan normalde bir arama motoruna soracağınız soruları yanıtlamaya kadar her şey için genel amaçlı bir asistan olarak görüyor. Meta, gerçek zamanlı web sonuçları sağlamak için Microsoft'un Bing'i ile bir ortaklık kurduğunu duyurdu, bu da Meta AI'yı güncel bilgilere sahip olmayan diğer birçok ücretsiz AI'dan ayırıyor.

Meta AI

Meta AI'ın bir diğer önemli özelliği de Midjourney ya da DALL-E gibi görüntüler üretebilmesi. Meta Connect etkinliğinde gösterilen demoda ilgi çekici yüksek çözünürlüklü fotoğraflar üretildi. Meta'nın bu hafta duyurulan tüm yapay zeka özellikleri gibi, bu görüntü oluşturma özelliğinin kullanımı da tamamen ücretsiz. Meta bu yapay zekanın arkasındaki gücü tam olarak açıklamadı ancak firmanın Llama 2 gibi büyük dil modelleri bulunuyor. Muhtemelen bunların özel bir versiyonu kullanılıyor.

Tam Boyutta Gör Meta AI ile Llama 2 arasındaki farklar daha çok yanıtlarda saklanıyor. Meta AI daha konuşkan ve arkadaşça bir ton kullanıyor. Buna karşın mevcut yapay zekaların çoğu robotik veya mülayim olabiliyor.

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Onlarca ünlü sizi yapay zeka kişiliğiniz olacak

Tam Boyutta Gör Meta'nın yapay zeka asistanının yanı sıra şirket, mesajlaşma uygulamalarında 28 yapay zekâ karakterinden oluşan bir orduyu da kullanıma sunmaya başlıyor. Bu yapay zeka kişiliklerinin çoğu Dwyane Wade, Kendall Jenner, MrBeast, Snoop Dogg ve Paris Hilton gibi ünlülere dayanıyor. Bazıları ise belirli kullanım durumlarına yönelik kişilikler olacak. Bu arada doğrudan Dwyane Wade’in veya Kendall Jenner’ın yapay zekasıyla konuşmayacaksınız elbette. Bunlar bir kişiliği temsil edecek ve sesleri de benzer olacak. Mesela Dwyane Wade, Ironman triatloncusu Victor rolünde sizi en iyi haliniz olmaya motive edecek bir yapay zeka kişiliği olacak.

Öte yandan Meta AI, en azından şimdilik Instagram ve Facebook'taki herkese açık kullanıcı verileri üzerinde eğitilmedi ancak ilerde bu da olacak. Meta CEO’su Mark Zuckerberg, yapay zeka asistanlarının bugün itibariyle beta olarak sunulmaya başlanacağını ve önümüzdeki günlerde daha geniş bir şekilde piyasaya sürüleceğini söyledi.

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WhatsApp ve Instagram’a 28 ünlü yapay zeka asistanı geliyor