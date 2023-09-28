Kendall Jenner, Snoop Dogg ve onlarca ünlü yapay zeka oldu: İşte Meta AI ve gelişmeler

Meta AI'ın bir diğer önemli özelliği de Midjourney ya da DALL-E gibi görüntüler üretebilmesi. Meta Connect etkinliğinde gösterilen demoda ilgi çekici yüksek çözünürlüklü fotoğraflar üretildi. Meta'nın bu hafta duyurulan tüm yapay zeka özellikleri gibi, bu görüntü oluşturma özelliğinin kullanımı da tamamen ücretsiz. Meta bu yapay zekanın arkasındaki gücü tam olarak açıklamadı ancak firmanın Llama 2 gibi büyük dil modelleri bulunuyor. Muhtemelen bunların özel bir versiyonu kullanılıyor.
Onlarca ünlü sizi yapay zeka kişiliğiniz olacak
Öte yandan Meta AI, en azından şimdilik Instagram ve Facebook'taki herkese açık kullanıcı verileri üzerinde eğitilmedi ancak ilerde bu da olacak. Meta CEO’su Mark Zuckerberg, yapay zeka asistanlarının bugün itibariyle beta olarak sunulmaya başlanacağını ve önümüzdeki günlerde daha geniş bir şekilde piyasaya sürüleceğini söyledi.
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.