Facebook intihara meyilli kullanıcılar için önlem alacak

Bu yeni özellik için intihar etmeye meyilli kullanıcının arkadaşlarının da desteği gerekiyor. Eğer kullanıcılar kendine zarar verme ve intihar gibi düşünceler barındıran içerikler paylaşırsa arkadaşları bu durumu Facebook'a bildirebilecek. Daha sonra Facebook ile ortak çalışan klinik ve akademik ortaklar söz konusu kişi ile iletişime geçerek tedavi etmeyi deneyecek. Ayrıca kullanıcıya raporlandığı da iletilirken insanlarla iletişime geçmesi için de teşvik ediliyor. Yalnızca kullanıcı kabul ederse konudaki uzman kişiler onunla iletişime geçebiliyor.
Yeni uygulama kısa süre sonra ABD'de başlayacak ancak şirket dünya çapında genişletilmesi için çalışmalar yürüttüğünü belirtiyor.
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Milyarlarca insan ergen, sen yetişkinsin dimi ?
facebook şikayetinizi değerlendirdik, bunda hiç bir şey yok diyerekten
otomatik cevap veriyor ! facebook kendi değer yargılarına göre
topluma sözde haber diye sansürlenmemiş içeriklerin gösterilmesine
izin verdiği sürece, facebook tan her b*k beklenir !
zaten bu saçmalık yüzünden insanlar gereksiz içerik okumamak için
cep telefonu üzerinden kullanılan sosyal iletişim uygulamalarında
ciddi bir artış var !
Benzer bir yazı yazacaktım, yazdıklarını okuyunca vazgeçtim. Çok güzel yazmışın.
Ne için kullandığına bağlı durduk yere facebook'a karşı olmak saçma ben haberleri futbol sayfalarını falan takip ediyorum sadece ve 1-2 konuştuğum arkadaş var onun dışında yan sekme de açık duruyor hep bağımlılık falan da yapmıyor açıkcası yani sırf beğeni gelsin diye fotolar paylaşmıyorum ergen işleriyle uğraşmıyorum eğer bu yüzden karşıysanız facebook'a yanlışınız var
Beğeni sistemi ile egosunu pohpohluyor. Bunlara sahip olamayan(maddi, manevi..) insanların arasından elbet psikolojik sorunları olan ve fazlasıyla etkilenen çıkabiliyor.
Üniversite bölümümün paylaşım grubu için kullanıyorum yoksa direkt kapatacağım bu kadar yapmacık, itici ve gereksiz bir ortam yok.