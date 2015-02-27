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Facebook intihara meyilli kullanıcılar için önlem alacak

4 yıl
2,1b
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24
Web Siteleri
Oğuz Avcı
Editör
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Facebook intihara meyilli kullanıcılar için önlem alacak
Facebook dünya üzerinde en çok kullanıcı sayısına sahip sosyal medya platformu, öyle ki Ocak ayının sonunda şirketin aylık 1.39 Milyar aktif kullanıcıya ulaştığını bu bağlantıda sizlere aktarmıştık. Ayrıca platform sürekli gelişmeye ve yeni özellikleri bünyesine de katmaya çalışıyor. Daha önce öldüğünüzde hesabınıza ne olacağını seçme imkanı sunan Facebook bu kez ise intihar etmeye meyilli kullanıcıları bu düşünceden vazgeçirmek için uğraşıyor.

Bu yeni özellik için intihar etmeye meyilli kullanıcının arkadaşlarının da desteği gerekiyor. Eğer kullanıcılar kendine zarar verme ve intihar gibi düşünceler barındıran içerikler paylaşırsa arkadaşları bu durumu Facebook'a bildirebilecek. Daha sonra Facebook ile ortak çalışan klinik ve akademik ortaklar söz konusu kişi ile iletişime geçerek tedavi etmeyi deneyecek. Ayrıca kullanıcıya raporlandığı da iletilirken insanlarla iletişime geçmesi için de teşvik ediliyor. Yalnızca kullanıcı kabul ederse konudaki uzman kişiler onunla iletişime geçebiliyor.

Yeni uygulama kısa süre sonra ABD'de başlayacak ancak şirket dünya çapında genişletilmesi için çalışmalar yürüttüğünü belirtiyor.
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doctor_bey 4 yıl
O akademik ve klinik ortaklar bizden para alacaklar dimi birde
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Elsa 4 yıl
Bence güzel bir olay olmuş, facebook ne kadar kullanmasam da sosyal sorumluluk proojeleri her zaman iyidir.
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By_MaRuL 4 yıl
İnsan gerçek hayattan kendini dışlarsa sonu iyi olmaz. Fazla kaptırmadan takip etmek lazım internet alemini.
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Türkiye Cumhuriyeti 4 yıl
Sosyal medya kadar saçma birşey yok. Facebook, twitter falan ergen işi
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Maxou 4 yıl Türkiye Cumhuriyeti
Türkiye Cumhuriyeti
Sosyal medya kadar saçma birşey yok. Facebook, twitter falan ergen işi

Milyarlarca insan ergen, sen yetişkinsin dimi ?
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HerkesMemnun 4 yıl
Süper bence. İnsan hayatının değeri her mecrada böyle ele alınmalı ve uygulama haline gelmeli.
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aspirin_00 4 yıl
maaşa bağlasın intihar etmezler :D :D
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Uzun zaman önce sosyal ağlarda ne kadar hesabım varsa kapattım. Kendine zarar vermek isteyen her şekilde verir. Bunu hiç bir şey önlemez.
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SEO-Uzmanı 4 yıl
sansürlenmemiş şiddet içerikli haberler hakkında facebook a şikayet ettik !
facebook şikayetinizi değerlendirdik, bunda hiç bir şey yok diyerekten
otomatik cevap veriyor ! facebook kendi değer yargılarına göre
topluma sözde haber diye sansürlenmemiş içeriklerin gösterilmesine
izin verdiği sürece, facebook tan her b*k beklenir !
zaten bu saçmalık yüzünden insanlar gereksiz içerik okumamak için
cep telefonu üzerinden kullanılan sosyal iletişim uygulamalarında
ciddi bir artış var !
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alp0007 4 yıl SEO-Uzmanı
playstyle

sansürlenmemiş şiddet içerikli haberler hakkında facebook a şikayet ettik !

facebook şikayetinizi değerlendirdik, bunda hiç bir şey yok diyerekten

otomatik cevap veriyor ! facebook kendi değer yargılarına göre

topluma sözde haber diye sansürlenmemiş içeriklerin gösterilmesine

izin verdiği sürece, facebook tan her b*k beklenir !

zaten bu saçmalık yüzünden insanlar gereksiz içerik okumamak için

cep telefonu üzerinden kullanılan sosyal iletişim uygulamalarında

ciddi bir artış var !

Benzer bir yazı yazacaktım, yazdıklarını okuyunca vazgeçtim. Çok güzel yazmışın.
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FlyingUnderpants 4 yıl
Bugüne kadar bir tane bile Facebook hesabı açmadım. Mutluyum, rahatım..
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The Red Devil 4 yıl FlyingUnderpants
FlyingUnderpants

Bugüne kadar bir tane bile Facebook hesabı açmadım. Mutluyum, rahatım..

Ne için kullandığına bağlı durduk yere facebook'a karşı olmak saçma ben haberleri futbol sayfalarını falan takip ediyorum sadece ve 1-2 konuştuğum arkadaş var onun dışında yan sekme de açık duruyor hep bağımlılık falan da yapmıyor açıkcası yani sırf beğeni gelsin diye fotolar paylaşmıyorum ergen işleriyle uğraşmıyorum eğer bu yüzden karşıysanız facebook'a yanlışınız var
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Feedbask 4 yıl FlyingUnderpants
İlginç,ne güzel.
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Arka Destroyer 4 yıl
naptın kendine ......
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Umutcan 4 yıl
İnsanların psikolojisini bozup intihara sürükleyen şey aslında ta kendisi. Herkes orada kendine sanal bir "avatar" yaratıp kendini olmasını istediği gibi, mükemmelmiş gibi gösteriyor. Hayatını, her yediğini, her yaptığını abartarak fotoğraflarla sergiliyor.
Beğeni sistemi ile egosunu pohpohluyor. Bunlara sahip olamayan(maddi, manevi..) insanların arasından elbet psikolojik sorunları olan ve fazlasıyla etkilenen çıkabiliyor.
Üniversite bölümümün paylaşım grubu için kullanıyorum yoksa direkt kapatacağım bu kadar yapmacık, itici ve gereksiz bir ortam yok.
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