Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sosyal Medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Facebook kendi yongasını üretmek için Google’ın mühendisini işe aldı

Son dönemde bazı teknoloji devlerinin kendi yongalarını üretmeye dair planlarının duyar olduk. Son gelen haberlere göre Facebook bu konuda alt yapısını oluşturmaya çalışıyor.
10 ay
1,2b
1
5
sosyal medya
Metehan Göktaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Teknoloji devi olarak nitelendirdiğimiz firmalar son zamanlarda spesifik işlemler için kendi özellişmiş çözümlerini üretmek için kollarını sıvamış durumda. Görünüşe göre Facebook bu alanda elini güçlendirmek istiyor.

Gelen haberlere göre Google’da çeşitli cihazlarda kullanılan çiplerin üretiminde görevli Shahriar Rabii Facebook’a transfer edilmiş durumda. Google Pixel cihazlarda yer alan Visual Core yongasının geliştirilmesinde emeği geçen Rabii Facebook’ta da benzer bir yer olan sanal gerçeklik merkezinde çalışacak.

Facebook'a tecrübeli isim takviyesi

Her iki firma da konuya ilişkin detay vermekten kaçınırken Facebook’un bu ay başlarında baştan sona kadar SoC/ASIC üretiminde görev alacak bir mühendis bulmak için verdiği iş ilanını düşünecek olursak Rabii gibi tecrübeli bir çalışan sayesinde sosyal ağ devinin kendi özelleşmiş yongasını üretme sürecinin hız kazanacağını söyleyebiliriz.
Teknoloji camiasındaki büyük firmaların özelleşmiş yonga geliştirmeye yönelik hamleleri son zamanlarda oldukça sık duyduğumuz bir durum. Hatta Apple 2010 yılından bu yana İPhone cihazlarında kendi imzasını taşıyan çiplere yer veriyor.

Son olarak özelliştirilmiş yongalar sayesinde üretilen cihazların geliştirilmesi aşaması iyileştirilirken yazılım-donanım arası uyumluluk daha üst seviyelere çekilebiliyor. Ayrıca Facebook üreteceği yarı iletkeni kendi veri merkezlerinde ya da yapay zeka çalışmalarında da kullanabilir. Örneğin sahte hesapların ve saldırgan içeriklerin tespiti oldukça faydalı bir kullanım alanı olacaktır. İlerleyen günlerde gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-07-13/facebook-hires-a-head-of-chip-development-from-google Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mianfei 10 ay
Peki bu telefon ne kadar güvenilir olacak
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SeKSandDoRT 10 ay Mianfei

güvenlik kimin umrundaki, amerikanın derdi, ne kadar daha fazla kullanıcı verisi elde edebilirim ! gittikçe pazarı artan çin cihazları yüzünden amerikanın kontrolü hızla azalıyor, hatırlarsınız zte, huawei yüzünden hakimiyeti gittikçe zorlaşıyor, bunun önüne geçmek istiyor bence..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 10 ay
Patrick Stewart'a da ne kadar benziyormuş.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 10 ay
Bence doğru hamle. Facebook diye telefon çıksa milyonlarca kişi alır.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virinom 10 ay OverClocK1ng
Son kullanıcıya yönelik bir cihaz üreteceklerini düşünmüyorum. Telefon, gözlük vb. gibi. Muhtemelen şirket içinde bir kullanım alanı olacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 ay Honda Civic Sedan ve Hatchback'in dizel otomatik fiyatları açıklandı 10 ay Yeni iPhone'ların kutusundan çıkacak 18W USB-C hızlı şarj cihazı ayrı satılmayacak 10 ay Putin'in yeni otomobili: Ruslar, Porsche ile yaptı 10 ay iOS 11.4.1 güncellemesinden sonra uygulamalar hata vermeye başladı 10 ay Türk Hava Kurumu'ndan vatandaşlara yönelik İHA kursu 10 ay Google 5 milyar dolarlık cezayla karşı karşıya [Güncelleme: Ceza kesinleşti] 10 ay Bitcoin'in değeri 1 ay sonra yeniden 7000 doların üstünde 10 ay Gigabyte’dan şimdi de AORUS güç kaynağı 10 ay Samsung’dan taşınabilir cihazlara LPDDR5 RAM bellekler 10 ay Netflix‘in büyümesi tahminlerin altında kaldı 10 ay Sony Xperia XZ3, İngiliz e-ticaret sitesinde listelendi: Xperia XZ3'ün özellikleri detaylandı 10 ay Instapaper yuvaya geri döndü 10 ay Sony, IFA 2018 fuarında Xperia XZ3 amiral gemisini sahneye çıkarabilir 10 ay Drone kontrolünde yeni dönem: Vücut hareketleriyle drone'lar kontrol edilebilir 10 ay Güneydoğu Asya'daki insanların kökeni aydınlanıyor 10 ay Galaxy Note 9'un merak edilecek yanı kalmadı: İşte cihazın yeni görselleri 10 ay Facebook orijinal dizisi Sacred Lies'ın ilk fragmanı yayınlandı 10 ay Battlefield 5'in açık betası Eylül ayında yapılacak 10 ay Jüpiter'in 12 yeni uydusu keşfedildi: Birisi çok "tuhaf" 10 ay IBM, kupon sitesi Groupon'a patent davası açtı 10 ay GÖRÜNTÜLENEN Facebook kendi yongasını üretmek için Google’ın mühendisini işe aldı Sonraki Google'ın yenilikçi iki projesi şirket haline geliyor 10 ay WhatsApp uygulamasına çıkartma özelliği geliyor 10 ay MediaTek orta sınıf telefonlar için Helio A serisi yonga seti ailesini duyurdu 10 ay Atomik boyutlara sahip grafen filtre, gazları çok yüksek oranda birbirinden ayırabiliyor 10 ay Karşınızda Google’ın yeni uygulaması Seedbank 10 ay Atari VCS konsolu 8GB birleşik RAM ile gelecek 10 ay Yılın ilk yarısında 34 milyar dolar uygulama geliri 10 ay iOS 12 ile gelecek emojiler belli oldu: Nazar boncuğu ve 70 emoji daha 10 ay Gigabyte AORUS AC300W RGB Kasa İncelemesi 10 ay "İki teker üzerinde dünya rekoru" Range Rover Sport SVR ile kırıldı 10 ay Yeni iPhone'ların sızan ekran panelleri, modellerin boyut farkını ortaya koyuyor 10 ay Nike'ın yeni krampon modeli PhantomVSN ile tanışın 10 ay Rolls-Royce imzalı uçak motoruna sahip motosiklet: TMC Dumont 10 ay Jeff Bezos'un serveti 150 milyar doları aştı 10 ay Lansmanı ertelenen Nokia X5, 18 Temmuz'da tanıtılacak 10 ay iPhone 9 Plus'ın tasarımı sızdı: İşte şimdiye kadarki en büyük iPhone 10 ay Porsche'nin en çok satan modeli yenilenmeye hazırlanıyor; işte 2019 Porsche Macan 10 ay 60 yaşını geçkin Japonların %82’si kendini emekli olmaya hazır hissetmiyor 10 ay Elon Musk'ın ''pedofili'' suçlamasında bulunduğu dalgıç, Musk'a dava açmaya hazırlanıyor 10 ay Panama'daki bir grup maymun taş devrine girdi! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim