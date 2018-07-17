Facebook kendi yongasını üretmek için Google’ın mühendisini işe aldı

Facebook'a tecrübeli isim takviyesi

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-07-13/facebook-hires-a-head-of-chip-development-from-google

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Teknoloji devi olarak nitelendirdiğimiz firmalar son zamanlarda spesifik işlemler için kendiüretmek için kollarını sıvamış durumda. Görünüşe görebu alanda elini güçlendirmek istiyor.Gelen haberlere göre Google’da çeşitli cihazlarda kullanılan çiplerin üretiminde görevlitransfer edilmiş durumda.cihazlarda yer alanyongasının geliştirilmesinde emeği geçen Rabii Facebook’ta da benzer bir yer olan sanal gerçeklik merkezinde çalışacak.Her iki firma da konuya ilişkin detay vermekten kaçınırkenbu ay başlarında baştan sona kadarüretiminde görev alacak bir mühendis bulmak için verdiğidüşünecek olursakgibisayesinde sosyal ağ devinin kendi özelleşmiş yongasınısöyleyebiliriz.Teknoloji camiasındaki büyük firmalarıngeliştirmeye yönelik hamleleri son zamanlarda oldukça sık duyduğumuz bir durum. Hattayılından bu yanacihazlarında kendi imzasını taşıyan çiplere yer veriyor.Son olarak özelliştirilmiş yongalar sayesinde üretilen cihazların geliştirilmesi aşaması iyileştirilirken yazılım-donanım arası uyumluluk daha üst seviyelere çekilebiliyor. Ayrıcaüreteceği yarı iletkeni kendiya daçalışmalarında da kullanabilir. Örneğinvetespiti oldukça faydalı bir kullanım alanı olacaktır. İlerleyen günlerde gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.