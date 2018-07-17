Facebook kendi yongasını üretmek için Google’ın mühendisini işe aldı

Teknoloji devi olarak nitelendirdiğimiz firmalar son zamanlarda spesifik işlemler için kendi özellişmiş çözümlerini üretmek için kollarını sıvamış durumda. Görünüşe göre Facebook bu alanda elini güçlendirmek istiyor.
Gelen haberlere göre Google’da çeşitli cihazlarda kullanılan çiplerin üretiminde görevli Shahriar Rabii Facebook’a transfer edilmiş durumda. Google Pixel cihazlarda yer alan Visual Core yongasının geliştirilmesinde emeği geçen Rabii Facebook’ta da benzer bir yer olan sanal gerçeklik merkezinde çalışacak.
Her iki firma da konuya ilişkin detay vermekten kaçınırken Facebook’un bu ay başlarında baştan sona kadar SoC/ASIC üretiminde görev alacak bir mühendis bulmak için verdiği iş ilanını düşünecek olursak Rabii gibi tecrübeli bir çalışan sayesinde sosyal ağ devinin kendi özelleşmiş yongasını üretme sürecinin hız kazanacağını söyleyebiliriz.
Facebook'a tecrübeli isim takviyesi
Son olarak özelliştirilmiş yongalar sayesinde üretilen cihazların geliştirilmesi aşaması iyileştirilirken yazılım-donanım arası uyumluluk daha üst seviyelere çekilebiliyor. Ayrıca Facebook üreteceği yarı iletkeni kendi veri merkezlerinde ya da yapay zeka çalışmalarında da kullanabilir. Örneğin sahte hesapların ve saldırgan içeriklerin tespiti oldukça faydalı bir kullanım alanı olacaktır. İlerleyen günlerde gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-07-13/facebook-hires-a-head-of-chip-development-from-google Yorum Yaz Paylaş Tweetle
güvenlik kimin umrundaki, amerikanın derdi, ne kadar daha fazla kullanıcı verisi elde edebilirim ! gittikçe pazarı artan çin cihazları yüzünden amerikanın kontrolü hızla azalıyor, hatırlarsınız zte, huawei yüzünden hakimiyeti gittikçe zorlaşıyor, bunun önüne geçmek istiyor bence..