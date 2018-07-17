Karşınızda Google’ın yeni uygulaması Seedbank

Geçtiğimiz Şubat ayında Machine Learning Crash Course ile iş birliği yapan Google, yapay zekanın kullanımı, ML(machine learning/makine öğrenimi) gibi teknik konular üzerine verimli materyaller yayınlayabilmek adına Seedbank isimli bir platform kuracağını açıklamıştı.

Cuma günü TensorFlow ekibi tarafından kullanıma açıldığı duyurulan Seedbank, “tohum” olarak adlandırılan verilerden oluşan bir internet platformu. Güncel teknolojik konular hakkında detaylı bilgilere, teknik makalelere ve daha pek çok konuya yer verilen tohumlardan oluşan Seedbank'ın en önemli yönlerinden biri, cihazlarda kurulum gerektirmemesi ve internet üzerinden rahatça erişilebilir olması.

https://9to5google.com/2018/07/16/seedbank-google-machine-learning-tensorflow/

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Kullanıcılar platform üzerinden pek çok teknik konu hakkında işitsel ve görüntülü interaktif materyallere ulaşabiliyorlar. Platformun ara yüzünde her tohumun daha fazla araştırmak isteyip istemediğinizi hızlı bir şekilde değerlendirmenizi sağlayan önizlemeleri mevcut. Ayrıca kullanıcılar tohumların sol üst köşesinde yer alan ““ kullanarak tohumların üzerine notlar alabiliyor, metinleri kendilerine uyarlayarak değiştirebiliyor ve bunları'a kaydederek arkadaşlarıyla da paylaşabiliyorlar. Uygulamanın henüz Türkçe dil seçeneği bulunmamakta.