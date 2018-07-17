Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Karşınızda Google’ın yeni uygulaması Seedbank

Google'ın yeni projelerinden biri olan Seedbank, Dünya genelinde kullanıma açıldı. Teknik bir ansiklopedi vazifesi görmeyi hedefleyen Seedbank'i gelin biraz daha yakından tanıyalım.
10 ay
4b
1
4
Web Siteleri
Zeynep Yolcu
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Geçtiğimiz Şubat ayında Machine Learning Crash Course ile iş birliği yapan Google, yapay zekanın kullanımı, ML(machine learning/makine öğrenimi) gibi teknik konular üzerine verimli materyaller yayınlayabilmek adına Seedbank isimli bir platform kuracağını açıklamıştı.

Cuma günü TensorFlow ekibi tarafından kullanıma açıldığı duyurulan Seedbank, “tohum” olarak adlandırılan verilerden oluşan bir internet platformu. Güncel teknolojik konular hakkında detaylı bilgilere, teknik makalelere ve daha pek çok konuya yer verilen tohumlardan oluşan Seedbank'ın en önemli yönlerinden biri, cihazlarda kurulum gerektirmemesi ve internet üzerinden rahatça erişilebilir olması.

Kullanıcılar platform üzerinden pek çok teknik konu hakkında işitsel ve görüntülü interaktif materyallere ulaşabiliyorlar. Platformun ara yüzünde her tohumun daha fazla araştırmak isteyip istemediğinizi hızlı bir şekilde değerlendirmenizi sağlayan  önizlemeleri mevcut. Ayrıca kullanıcılar tohumların sol üst köşesinde yer alan “CoLab not defterini “ kullanarak tohumların üzerine notlar alabiliyor, metinleri kendilerine uyarlayarak değiştirebiliyor ve bunları Google Drive'a kaydederek arkadaşlarıyla da paylaşabiliyorlar. Uygulamanın henüz Türkçe dil seçeneği bulunmamakta.
https://9to5google.com/2018/07/16/seedbank-google-machine-learning-tensorflow/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 10 ay
mi acaba ! ? yoksa kullanıcı verilerini daha derin inceleme ve analiz yapa bilme adına mı bir sistemdir belli değil !?
Seedbank dediğimde şu kutupta kurulan toğum bankası olarak bilinen bir yer var ya onun görselleri çıkıyor arama sonucu !
özetle dünyaya gelebilecek bir felaket sonrası
tüm kütüphaneler yok olursa diye var olan bilgilerin korunması gibi gözükse de
zaten hangi bilgi doğru ki !?
özetle yeni bir illuminati projesi karşımızda duruyor !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maxmania 10 ay
wikipedia' dan çok githtub' un yapay zeka üzerine yoğunlaşmış versiyonu gibi; bir yazılım, programlama bilgi bankası tarzında oluşumu bşlatmaya çabalıyorlar.
buradan elde edecekleri fikirleri ileride kullanmak için yetenek avına çıkarlar artık.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
olağan_şüpheli 10 ay
aklıma sperm bankası geldi


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ymhaslaman 10 ay
Bkz. Wikipedia.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 ay Google 5 milyar dolarlık cezayla karşı karşıya [Güncelleme: Ceza kesinleşti] 10 ay Bitcoin'in değeri 1 ay sonra yeniden 7000 doların üstünde 10 ay Gigabyte’dan şimdi de AORUS güç kaynağı 10 ay Samsung’dan taşınabilir cihazlara LPDDR5 RAM bellekler 10 ay Netflix‘in büyümesi tahminlerin altında kaldı 10 ay Sony Xperia XZ3, İngiliz e-ticaret sitesinde listelendi: Xperia XZ3'ün özellikleri detaylandı 10 ay Instapaper yuvaya geri döndü 10 ay Sony, IFA 2018 fuarında Xperia XZ3 amiral gemisini sahneye çıkarabilir 10 ay Drone kontrolünde yeni dönem: Vücut hareketleriyle drone'lar kontrol edilebilir 10 ay Güneydoğu Asya'daki insanların kökeni aydınlanıyor 10 ay Galaxy Note 9'un merak edilecek yanı kalmadı: İşte cihazın yeni görselleri 10 ay Facebook orijinal dizisi Sacred Lies'ın ilk fragmanı yayınlandı 10 ay Battlefield 5'in açık betası Eylül ayında yapılacak 10 ay Jüpiter'in 12 yeni uydusu keşfedildi: Birisi çok "tuhaf" 10 ay IBM, kupon sitesi Groupon'a patent davası açtı 10 ay Facebook kendi yongasını üretmek için Google’ın mühendisini işe aldı 10 ay Google'ın yenilikçi iki projesi şirket haline geliyor 10 ay WhatsApp uygulamasına çıkartma özelliği geliyor 10 ay MediaTek orta sınıf telefonlar için Helio A serisi yonga seti ailesini duyurdu 10 ay Atomik boyutlara sahip grafen filtre, gazları çok yüksek oranda birbirinden ayırabiliyor 10 ay GÖRÜNTÜLENEN Karşınızda Google’ın yeni uygulaması Seedbank Sonraki Atari VCS konsolu 8GB birleşik RAM ile gelecek 10 ay Yılın ilk yarısında 34 milyar dolar uygulama geliri 10 ay iOS 12 ile gelecek emojiler belli oldu: Nazar boncuğu ve 70 emoji daha 10 ay Gigabyte AORUS AC300W RGB Kasa İncelemesi 10 ay "İki teker üzerinde dünya rekoru" Range Rover Sport SVR ile kırıldı 10 ay Yeni iPhone'ların sızan ekran panelleri, modellerin boyut farkını ortaya koyuyor 10 ay Nike'ın yeni krampon modeli PhantomVSN ile tanışın 10 ay Rolls-Royce imzalı uçak motoruna sahip motosiklet: TMC Dumont 10 ay Jeff Bezos'un serveti 150 milyar doları aştı 10 ay Lansmanı ertelenen Nokia X5, 18 Temmuz'da tanıtılacak 10 ay iPhone 9 Plus'ın tasarımı sızdı: İşte şimdiye kadarki en büyük iPhone 10 ay Porsche'nin en çok satan modeli yenilenmeye hazırlanıyor; işte 2019 Porsche Macan 10 ay 60 yaşını geçkin Japonların %82’si kendini emekli olmaya hazır hissetmiyor 10 ay Elon Musk'ın ''pedofili'' suçlamasında bulunduğu dalgıç, Musk'a dava açmaya hazırlanıyor 10 ay Panama'daki bir grup maymun taş devrine girdi! 10 ay Xiaomi Mi Max 3'ün resmi görselleri yayınlandı 10 ay Tarih öncesinde mutfak: dünyanın en yaşlı ekmeği bulundu! 10 ay Yükseklik korkunuz mu var? Sanal Gerçeklik Terapisi yardımcınız olabilir 10 ay Stabilite testi: AMD ve Nvidia sürücüleri karşı karşıya! 10 ay G20 Zirvesi'nde konu yine kripto paralar Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim