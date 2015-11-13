Facebook, kendini yok eden mesajları test ediyor

Facebook, popüler anlık mesajlaşma uygulaması Messenger için "Snapchat" benzeri ilginç bir özelliği test etmeye başladı.

Facebook 2013 yılında yaklaşık 3 milyar dolara satın almak istediği ancak CEO Evan Spiegel'in reddetmesiyle alamadığı Snapchat, bildiğiniz üzere alışılmış anlık mesajlaşma uygulamalarından farklı şekilde çalışma gösteriyor ve gönderilen içeriklerin sadece bir kez ve gönderenin belirlediği süre boyunca görebilmeniz şekilde işliyor.

Buna benzer bir süreci şimdilik sadece Fransa merkezli Messenger kullanıcılarında test etmeye başlayan Facebook, kişilerin yollandıktan 1 saat sonra kendisini otomatik olarak silebilen mesajlar gönderebilmesine imkan tanıyor. Bunun için Messenger'ın sohbet penceresine kum saati şeklinde bir simge dahil eden servisin, özelliği kullanıcılar tarafından benimsenmesi halinde herkesin kullanımına açılabileceği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

http://www.engadget.com/2015/11/12/facebook-tests-snapchat-messages/?ncid=txtlnkusaolp00000595