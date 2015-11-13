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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Facebook, kendini yok eden mesajları test ediyor

Servislerini geliştirmeye devam eden Facebook, ortaya çıkan son gelişmeyen göre şimdilik sadece Fransa'da Shapchat gibi gönderildikten sonra otomatik olarak silinebilen mesajları test ediyor.
3 yıl
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6
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Facebook, kendini yok eden mesajları test ediyor

Facebook, popüler anlık mesajlaşma uygulaması Messenger için "Snapchat" benzeri ilginç bir özelliği test etmeye başladı.
Facebook 2013 yılında yaklaşık 3 milyar dolara satın almak istediği ancak CEO Evan Spiegel'in reddetmesiyle alamadığı Snapchat, bildiğiniz üzere alışılmış anlık mesajlaşma uygulamalarından farklı şekilde çalışma gösteriyor ve gönderilen içeriklerin sadece bir kez ve gönderenin belirlediği süre boyunca görebilmeniz şekilde işliyor.
Buna benzer bir süreci şimdilik sadece Fransa merkezli Messenger kullanıcılarında test etmeye başlayan Facebook, kişilerin yollandıktan 1 saat sonra kendisini otomatik olarak silebilen mesajlar gönderebilmesine imkan tanıyor. Bunun için Messenger'ın sohbet penceresine kum saati şeklinde bir simge dahil eden servisin, özelliği kullanıcılar tarafından benimsenmesi halinde herkesin kullanımına açılabileceği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

http://www.engadget.com/2015/11/12/facebook-tests-snapchat-messages/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
PG13 3 yıl
Bu tarz bir web hizmeti için 4u2 sitesini öneririm. 4u2.org/...
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efekancnbanaz 3 yıl
Facebook'u anlamıyorum. İnstagram, Whatsapp gibi platformları aldı şimdi de Snapchat peşinde, gerçekten anlam veremiyorum. Bu şekilde kendini uçuruma sürüklüyor diyebilirim galiba...
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EnemyDestroyeD 3 yıl
son dönemlerini yaşıyor facebook
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AndaCakan 3 yıl EnemyDestroyeD
EnemyDestroyeD

son dönemlerini yaşıyor facebook

Güldürdün
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