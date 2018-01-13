Facebook köklerine geri dönüyor

2004 yılında Harvard Üniversitesi içerisinde öğrencilerin birbirleri ile bilgi paylaşımı yapması amacıyla kurulan Facebook’un hareket noktası kişiler arası ilişkilerdi. Sonrasında bölgesel üniversite ağı olan Facebook, yavaş yavaş sosyal bir ağ haline gelmeye başladı.

Kullanıcı etkileşimi

Bir üniversite projesi olmaktan çıkıp ana akım bir sosyal ağ haline gelmesi köklerinden uzaklaşmasına sebep oldu. Mali kaygılar işin içine girince artık insanlar arası ilişkilerden çok markaların ve reklam verenlerin kullanıcı ile ilişkisine döndü.

Facebook ana sayfası bu yeni strateji doğrultusunda yeniden tasarlandı ve arkadaşlar kadar markaların ve hayranların sayfalarının veya gruplarının gönderileri ile dolmaya başladı. Şimdi ise durum tersine dönüyor.

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Kullanıcılardan gelen eleştirileri dikkate aldıklarını ifade eden Zuckerberg, sosyal ağda artık kullanıcılar arası ilişkilerin daha fazla öne çıkacağını, marka ve sayfaların gönderilerinin geri plana atılacağını vurguladı. Ayrıca kullanıcılar arasındaki anlamlı sohbetler de ön plana çıkacak.

Örneğin kullanıcının beğendiği ve arkadaşları ile etkileşim kurmasına vesile olan gönderiler önemli hale gelecek. Sosyal ağın yapay zekâ algoritması buna göre yeniden optimize ediliyor. Firma yaptığı araştırmalarda, bir kullanıcının önem verdiği arkadaşları ile sosyal ağ üzerinden etkileşime geçmesinin onu mutlu ettiğini tespit etmiş. Eğlenceli bir içerik bile olsa sadece okuyarak veya izleyerek geçilen gönderilerin bir duygu oluşturmadığı ve hatta ters etki yaptığı görülmüş.

Önümüzdeki haftalardan itibaren kullanıcı gönderileri haber kaynağında daha çok öne çıkmaya başlayacak. Bunun tek istisnası canlı videolar. Normal videolara göre 7 kat daha fazla etkileşim sağlayan canlı videolar markalardan da gelse haber kaynağında ön planda olmaya devam edecek.

Diğer taraftan yerel haberler ve etkinlikler için Facebook üzerinde yeni bir sekme açılacağı da gündeme geldi. Hem yerel yayıncıları teşvik etmek hem de kullanıcıların yerel haberlere daha kolay ulaşmasını sağlamayı amaçlayan bu sekme Bugün Olanlar adını alacak.

Facebook’un bu sekmeden yapay zekâ algoritmalarını kullanarak içerikleri toplayacağı ifade ediliyor. Proje şimdilik birkaç ABD kentinde yaşayanlar ile pilot denemelere başlamış durumda.