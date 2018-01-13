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Facebook köklerine geri dönüyor

Facebook yavaş yavaş haber kaynağında markaların ve sayfaların hakimiyetine son veriyor. Artık haber kaynağında arkadaşlarınızdan gelen gönderiler ağırlık kazanacak.
1 yıl
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sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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2004 yılında Harvard Üniversitesi içerisinde öğrencilerin birbirleri ile bilgi paylaşımı yapması amacıyla kurulan Facebook’un hareket noktası kişiler arası ilişkilerdi. Sonrasında bölgesel üniversite ağı olan Facebook, yavaş yavaş sosyal bir ağ haline gelmeye başladı.

Kullanıcı etkileşimi

Bir üniversite projesi olmaktan çıkıp ana akım bir sosyal ağ haline gelmesi köklerinden uzaklaşmasına sebep oldu. Mali kaygılar işin içine girince artık insanlar arası ilişkilerden çok markaların ve reklam verenlerin kullanıcı ile ilişkisine döndü.

Facebook ana sayfası bu yeni strateji doğrultusunda yeniden tasarlandı ve arkadaşlar kadar markaların ve hayranların sayfalarının veya gruplarının gönderileri ile dolmaya başladı. Şimdi ise durum tersine dönüyor.

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Kullanıcılardan gelen eleştirileri dikkate aldıklarını ifade eden Zuckerberg, sosyal ağda artık kullanıcılar arası ilişkilerin daha fazla öne çıkacağını, marka ve sayfaların gönderilerinin geri plana atılacağını vurguladı. Ayrıca kullanıcılar arasındaki anlamlı sohbetler de ön plana çıkacak.

Örneğin kullanıcının beğendiği ve arkadaşları ile etkileşim kurmasına vesile olan gönderiler önemli hale gelecek. Sosyal ağın yapay zekâ algoritması buna göre yeniden optimize ediliyor. Firma yaptığı araştırmalarda, bir kullanıcının önem verdiği arkadaşları ile sosyal ağ üzerinden etkileşime geçmesinin onu mutlu ettiğini tespit etmiş. Eğlenceli bir içerik bile olsa sadece okuyarak veya izleyerek geçilen gönderilerin bir duygu oluşturmadığı ve hatta ters etki yaptığı görülmüş.

Önümüzdeki haftalardan itibaren kullanıcı gönderileri haber kaynağında daha çok öne çıkmaya başlayacak. Bunun tek istisnası canlı videolar. Normal videolara göre 7 kat daha fazla etkileşim sağlayan canlı videolar markalardan da gelse haber kaynağında ön planda olmaya devam edecek.

Diğer taraftan yerel haberler ve etkinlikler için Facebook üzerinde yeni bir sekme açılacağı da gündeme geldi. Hem yerel yayıncıları teşvik etmek hem de kullanıcıların yerel haberlere daha kolay ulaşmasını sağlamayı amaçlayan bu sekme Bugün Olanlar adını alacak.

Facebook’un bu sekmeden yapay zekâ algoritmalarını kullanarak içerikleri toplayacağı ifade ediliyor. Proje şimdilik birkaç ABD kentinde yaşayanlar ile pilot denemelere başlamış durumda.

 

https://www.engadget.com/2018/01/11/facebook-news-feed-2018-revamp-friends-over-businesses/ Yorum Yaz
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Public_Enemy 1 yıl en beğenilen
taa haber akışınına ilk müdahale ettiklerinden beri çok işim olmuyor, yeni paylaşılan şeyi gizliyor, 3 gün önceki saçma birşeyi gösteriyor vs.. kontrol bende değilde aptal bir algoritmada olursa bir anlamı olmuyor.
taa haber akışınına ilk müdahale ettiklerinden beri çok işim olmuyor, yeni paylaşılan şeyi gizliyor, 3 gün önceki saçma birşeyi gösteriyor vs.. kontrol bende de...
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Virinom 1 yıl
Yapılması gereken şey o kadar basit ki. Hiçbir algoritma falan da lazım değil. Tüm arkadaşlarımın paylaştığını yeniden eskiye sıralasın yeterli.
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cignenmiskumandapili 1 yıl
Bitti okeye donuyor. Dilenci gibi zorla arkadas onerisi yapiyor. Telefon rehberimdeki fayans ustasini arkadas onerilerinde gosterme pisligi yuzunden facebookta ne adimi, ne resmimi kullanabiliyorum. Fayans ustasi, yurtici kargo elemani diyor ki abi ekleme gonderdim kabul etmedin. Olm senin benim facebook hesabimla ne isin var. Kargomu ver git, sen de fayansini or parani al. Kullanici etkilesimi diye diye seviyeyi dusurdu zuckerberg
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Red_devil33 1 yıl
Eskiden kullanirdım faceyi ama artik baydi. Ne face ne instegram kullanmıyorum gibi
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Virinom 1 yıl
Yapılması gereken şey o kadar basit ki. Hiçbir algoritma falan da lazım değil. Tüm arkadaşlarımın paylaştığını yeniden eskiye sıralasın yeterli.
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Public_Enemy 1 yıl en beğenilen
taa haber akışınına ilk müdahale ettiklerinden beri çok işim olmuyor, yeni paylaşılan şeyi gizliyor, 3 gün önceki saçma birşeyi gösteriyor vs.. kontrol bende değilde aptal bir algoritmada olursa bir anlamı olmuyor.
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werty28 1 yıl
Sosyal medya platformlarının her biri bi gün tarihe karışacak yerine yenisi gelecek bu gerçek, yapısı gereği youtube biraz daha uzun dayanır sadece..
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Krone 1 yıl
En son ne zaman açıp baktığımı hatırlamıyorum. Instagram aldı yürüdü. Snapchati bile bitirdi.
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nehuse 1 yıl
Gençler kaçtı artık emekliler keşfettikten sonra zaten tadı kalmamıştı :) Neler gelip geçmedi ki Mirc İcq Messenger alternatifi daha iyisi çıkarsa insanlar bir anda ona geçiverir .
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sistemli adam 1 yıl
Facebook altın yıllarına dönme çabasında.
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Kerim5100 1 yıl
Gerçekten buna inanan var mı? Biz diyoruz diğer uygulamaları da Face'e benzetmesinler adamlar köklerine dönecekmiş he yersen ;)
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