Facebook kullanıcılara son bir yılın güncellemelerini kolaj olarak sunuyor





2012 yılını geride bırakmaya hazırlandığımız bu günlerde Facebook da kullanıcılarına bir sürpriz hazırladı.





Tüm yıl boyunca öne çıkan önemli durum güncellemelerinizin fotoğrafları artık bir kolaj olarak karşınıza geliyor. Kolaj dinamik olduğu için arka plandaki dokuz fotoğraf sürekli değişiyor. Kolaj için kullanıcı tarafından herhangi bir işlem yapmaya gerek kalmıyor. Sayfaya girdiğinizde zaten hazırlanmış oluyor.





Google'ın 2012 yılının en çok arananları listesinden sonra Facebook en büyük veri kaynağı olan kullanıcıları temel aldığı bu sürprizi hazırlamış.





Kolaj panosunu isterseniz arkadaşlarınızla paylaşabiliyorsunuz. Kendi panonuzu kaynak linkinden oluşturabilirsiniz.

Ayrıca Facebook, 2012 yılında ABD'de ve belirli dünya ülkelerinde kullanıcıların en çok konuştuğu olayları da listeliyor.

https://www.facebook.com/yearinreview