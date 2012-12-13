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Facebook kullanıcılara son bir yılın güncellemelerini kolaj olarak sunuyor

6 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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2012 yılını geride bırakmaya hazırlandığımız bu günlerde Facebook da kullanıcılarına bir sürpriz hazırladı. 

Tüm yıl boyunca öne çıkan önemli durum güncellemelerinizin fotoğrafları artık bir kolaj olarak karşınıza geliyor. Kolaj dinamik olduğu için arka plandaki dokuz fotoğraf sürekli değişiyor. Kolaj için kullanıcı tarafından herhangi bir işlem yapmaya gerek kalmıyor. Sayfaya girdiğinizde zaten hazırlanmış oluyor. 

Google'ın 2012 yılının en çok arananları listesinden sonra Facebook en büyük veri kaynağı olan kullanıcıları temel aldığı bu sürprizi hazırlamış. 

Kolaj panosunu isterseniz arkadaşlarınızla paylaşabiliyorsunuz. Kendi panonuzu kaynak linkinden oluşturabilirsiniz. 
Ayrıca Facebook, 2012 yılında ABD'de ve belirli dünya ülkelerinde kullanıcıların en çok konuştuğu olayları da listeliyor. 

https://www.facebook.com/yearinreview Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ALAK_ 6 yıl
Gecikmiş haber, dünden beri var bu uygulama. Gözlerden kaçırmış olamaz DH editörleri.
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carter 6 yıl
Sene boyunca o kadar fotoğraf paylaşılıyor yetmiyor bir de bunları paylaşacağız.
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