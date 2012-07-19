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Facebook, mobil bookmark servisi Spool'u satın aldı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Kullanıcı sayısı 1 milyara doğru giden Facebook, şirket satın almalara bir yenisini daha ekledi. Firma mobil bookmark servisi Spool'u satın aldığını duyurdu.

Spool, San Fransisco kaynaklı bir girişim ve mobil içerik tüketimi konusuna yoğunlaşmış durumda. Pocket ve Delicious benzeri bir hizmet sunan Spool, uzun süredir beta sürecindeydi.

Firma kendi teknolojileriyle mobil bookmark işlevlerini sağlıyordu ve girişim bünyesinde 5 kişi çalışıyordu. Spool, site üzerinden bir duyuru yaptı ve sonrasında siteyi kullanıma kapadı. Üyelere, yapmış oldukları bookmark'lar bir HTML dosyası içerisinde gönderilmeye başlandı.

Spool'un tüm çalışanları ve teknolojileri Facebook'a transfer oldu. Satın almanın ne kadara mal olduğu belirtilmedi. Facebook'un Spool ile ne gibi hizmetler sunacağını zamanla göreceğiz.

http://news.cnet.com/8301-1023_3-57472471-93/facebook-acquires-mobile-bookmarking-service-spool/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Recharged 6 yıl
Önüne ne çıkarsa parasını basıp alıyor Facebook.Böylece iş yapacak tüm sosyal ağlar bir çatı altında toplanıyor.Kazanan kim ? Sadece Facebook.
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jovanovic 6 yıl
Adamlarda para bol saçıyorlar...Zamanında yahoo da buna benzer şeyler yapıyordu sonrasını gördük hisse değeri zirvedekinden 10 kat daha az bugün. İlerde de yeni bir şey çıkacak facebook da aynısını yaşayacak.
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