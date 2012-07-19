Facebook, mobil bookmark servisi Spool'u satın aldı

Kullanıcı sayısı 1 milyara doğru giden Facebook, şirket satın almalara bir yenisini daha ekledi. Firma mobil bookmark servisi Spool'u satın aldığını duyurdu.





Spool, San Fransisco kaynaklı bir girişim ve mobil içerik tüketimi konusuna yoğunlaşmış durumda. Pocket ve Delicious benzeri bir hizmet sunan Spool, uzun süredir beta sürecindeydi.





Firma kendi teknolojileriyle mobil bookmark işlevlerini sağlıyordu ve girişim bünyesinde 5 kişi çalışıyordu. Spool, site üzerinden bir duyuru yaptı ve sonrasında siteyi kullanıma kapadı. Üyelere, yapmış oldukları bookmark'lar bir HTML dosyası içerisinde gönderilmeye başlandı.





Spool'un tüm çalışanları ve teknolojileri Facebook'a transfer oldu. Satın almanın ne kadara mal olduğu belirtilmedi. Facebook'un Spool ile ne gibi hizmetler sunacağını zamanla göreceğiz.