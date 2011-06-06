Facebook odaklı HTC ChaCha'nın işlemci hızı 600 MHz'den 800 MHz'e yükseltildi

Akıllı telefon denildiğinde aklımıza gelen ilk üreticilerden HTC'nin, 14-17 Şubat tarihleri arasında Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde lanse ettiği Facebook odaklı ilk modeli ChaCha'nın işlemci hızının 600 MHz'den 800 MHz'e yükseltildiği ortaya çıktı. Akıllı telefon piyasaya sürülmeden işlemcide son anda değişikliğe mi gidildiği yoksa hız aşırtma ile mi 800 MHz'e ulaşıldığı şu an için belirsizliğini koruyor. Zira HTC'nin resmi sitesinde sadece saat hızıyla ilgili bilgi bulunmakta.

Teknoloji meraklılarının, üzerinde konumlandırılan Facebook kısayol tuşuyla Facebook dünyasına adım atmalarını sağlayan ve 114.4 x 64.6 x 10.7 mm boyutlarında - 120 gram ağırlığında dizayn edilen Android 2.3 işletim sistemli ChaCha, dört band GSM şebekesi (850, 900, 1800, 1900 MHz) ile kullanıcılara hızlı internet bağlantısı olanağı tanıyan HSPA alt yapısı desteği sunuyor. 2.4-inç boyutunda - 480 x 320 piksel dokunmatik ekrana ve QWERTY klavye donanımına yer verilen ChaCha, Wi-Fi 802.11 b/g/n, GPS, Bluetooth 3.0 bağlantılarıyla donatılmış. Ayrıca akıllı telefon, led flaşlı ve otomatik odaklama özellikli kamerasıyla 5 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor.



Son olarak telefonun 1230 mAh'lık bataryası 450 dakikaya varan konuşma, 430 saate varan bekleme süresi iddiası taşıyor.



http://www.htc.com/uk/product/chacha/specification.html