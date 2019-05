Facebook orijinal dizisi Sorry for Your Loss'un ilk fragmanı yayımlandı

Tam Boyutta Gör

Netflix'in yakaladığı büyük başarının ardından teknoloji ve internet şirketlerinin de dikkatini çeken orijinal içerik alanı büyümeye devam ediyor. Amazon, Apple ve Google gibi dev şirketlerden sonra Facebook da orijinal içerik alanında iddialı hale gelmek için önemli yatırımlar yapıyor.



Five Points ve Strangers gibi süreleri 10 - 15 dakika arasında değişen, düşük bütçeli dizileri ile orijinal içerik alanına giriş yapan Facebook, son dönemde çok daha dikkat çekici yapımlara imza atıyor. Stephen Oakes'un çok satan romanından uyarlanan Sacred Lies'ı geçtiğimiz ay yayımlayan Facebook, önümüzdeki ay da yeni dizisi Sorry for Your Loss'u izleyicilerin beğenisine sunacak.

İlk sezonu yarım saatlik 10 bölümden oluşacak Sorry for Your Loss, şirketin diğer dizileri gibi Facebook Watch üzerinden yayımlanacak. Senaryosunu Kit Steinkellner (Z: The Beginning of Everything)'ın kaleme aldığı Sorry for Your Loss'un başrolünü Avengers filmleri ile tanınan Elizabeth Olsen üstleniyor.

The Spectacular Now, Smashed ve The End of the Tour gibi övgü toplayan bağımsız filmler ile adını duyuran James Ponsoldt'un yönetmenliğini üstlendiği dizi; bir yandan eşini kaybetmenin acısıyla boğuşurken bir yandan da geçmişte bıraktığı kişiler ile yeniden bir araya gelmek zorunda kalan genç bir kadının hikayesini anlatıyor.

İlk dört bölümü 18 Eylül'de yayımlanacak Sorry for Your Loss'un geri kalan bölümleri haftalık olarak yayımlanacak.