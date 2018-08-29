Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bilim-kurgu dizisi The First'ün yeni fragmanı yayımlandı

Hulu, merakla beklenen bilim-kurgu dizisi The First için yeni bir fragman yayımladı. Mars'a düzenlenen insanlı ilk görevi anlatacak dizi, önümüzdeki ay izleyiciler ile buluşacak.
9 ay (Son Güncelleme: 9 ay)
3,8b
1
3
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bilim-kurgu dizisi The First'ün yeni fragmanı yayımlandı
Tam Boyutta Gör

Orijinal dizi alanında her geçen gün daha iddialı hale gelen Hulu, dikkat çekici yapımlarına bir yenisini daha ekliyor. House of Cards'ın yaratıcısı olan Beau Willimon'un kaleme aldığı bilim-kurgu dizisi The First, önümüzdeki ay izleyiciler ile buluşacak. Merakla beklenen yeni dizisi için tanıtım çalışmalarına hız veren Hulu, The First için yeni bir fragman yayımladı.
The First, yakın gelecekte geçiyor ve Mars'ta koloni kurmak için verilen mücadeleyi anlatıyor. Mars'a gidecek ilk astronotların ve sevdiklerinin hikayesine odaklanacak dizi, insanoğlunun uzak ufukları keşfetme isteğini ve bu istek uğruna göze aldığı fedakarlıkları işleyecek.
Usta oyuncu Sean Penn'in başrolünü üstlendiği dizinin başrollerinde Penn'e Natascha McElhone, Rey Lucas, LisaGay Hamilton, Hannah Ware, Oded Fehr ve James Ransone eşlik ediyor.
The First'ün 8 bölümden oluşan ilk sezonu 14 Eylül'de yayımlanacak.



Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 9 ay
Donanımhaber'de "MERAKLA BEKLENEN" deme modası çıktı.
Birçok haberde var...
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tommy Shelby 9 ay OverClocK1ng
Demek ki merakla bekleniyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 9 ay
her gün okuduğumuz haberlerin yanında
ne bilim ne kurgu !
1980 lerde 2000 ve ötesi bir kültürdü !
şimdi ise teknoloji sorun ve çözümsüzlük üreten bir üretim yöntemi gibi !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 ay OneDrive'a depolanan ses, video ve görsellerin içeriği yapay zeka ile taranabilecek 9 ay MediaMarkt, Teknosa'yı satın alma planını dövizdeki hareketlikten dolayı askıya aldı 9 ay Tenda nova MW3 özellikleri 9 ay General Mobile GM 9 Pro, 11 Eylül'de tanıtılıyor: Snapdragon 660 sesleri 9 ay Küçük çentikli ZTE nubia Z18, 5 Eylül'de geliyor 9 ay Livio AI fitness takibi yapabilen işitme cihazı 9 ay Dizüstü bilgisayara işkence testi: Uzaya giden bilgisayar Thinkpad 9 ay 2018 Lada Niva'nın Türkiye fiyatı sonunda belli oldu 9 ay Playstation 2 klasiği Onimusha, yeni nesil konsollara geliyor 9 ay YU Ace, 30 Ağustos'ta tanıtılacak 9 ay Sony, IFA 2018 teaser'ını yayınladı: Xperia XZ3 ve Xperia XA3 geliyor 9 ay AMD ve GlobalFoundries arasındaki 7nm ortaklığı bitti şimdi rota TSMC 9 ay Sony yeni dayanıklı SD bellek kartı serisini duyurdu 9 ay The Walking Dead 1.sezon Nintendo Switch'e geldi 9 ay Threadripper işlemcilerinin babası AMD’den ayrıldı 9 ay Türk Telekom hisselerinin bankalara devrine bakanlıktan onay çıktı 9 ay Yahoo ve AOL e-posta kutularını tarayarak reklam şirketlerine satıyor 9 ay Renault Arkana ortaya çıktı; işte Fransız üreticinin çok konuşulan coupe-SUV modeli 9 ay Huawei, 2018'in ikinci çeyreğinde Apple'dan daha fazla akıllı telefon sattı 9 ay Yandex, Rusya'da otonom araçlarının testine başladı 9 ay GÖRÜNTÜLENEN Bilim-kurgu dizisi The First'ün yeni fragmanı yayımlandı Sonraki Hava kirliliği insan zekâsını doğrudan ilgilendiriyor 9 ay LG yeni UltraGear oyuncu monitörlerini duyurdu 9 ay Mozilla, araştırma ve kamu kullanımı için Firefox kullanıcı verilerini paylaşıyor 9 ay Juno'dan yeni fotoğraflar geldi: İşte Jüpiter'in büyüleyici atmosferi 9 ay Xbox Live Gold Eylül ayı ücretsiz oyunları açıklandı 9 ay Bitcoin kazma oranı rekor düzeye ulaştı 9 ay Samsung yeni taşınabilir SSD'sini duyurdu 9 ay Facebook, 2020 yılı itibarıyla %100 yenilenebilir enerjiye geçecek 9 ay 3 fare bir arada "Razer Naga Trinity incelemesi" 9 ay Google Duo sonunda iPad desteği kazandı 9 ay Gboard’a eklenen Minis özelliği ile kendi selfielerinizi emojilere dönüştürebileceksiniz 9 ay Ters çalışan filtre üretildi 9 ay Pebble Beach'te sergilenen en etkileyici otomobiller [Galeri] 9 ay Samsung ve Panasonic’in 4K televizyonlarına HDR10+ sertifikası geliyor 9 ay Toyota’dan Uber’e 500 milyon dolarlık yatırım 9 ay 1.0 litrelik motor seçeneğine sahip 2019 Fiat 500X tanıtıldı 9 ay Facebook Arakan Katliamı'nı destekleyen tüm kişi ve kuruluşların hesaplarını kapattı 9 ay Sony Xperia XZ3 dört farklı renkte sızdı 9 ay Güney Koreli Daewoo'nun televizyonları Vestel City'de üretilecek 9 ay 6.1 inçlik LCD ekranlı iPhone daha geç piyasaya sürülecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim