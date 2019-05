Bilim-kurgu dizisi The First'ün yeni fragmanı yayımlandı

Tam Boyutta Gör

Orijinal dizi alanında her geçen gün daha iddialı hale gelen Hulu, dikkat çekici yapımlarına bir yenisini daha ekliyor. House of Cards'ın yaratıcısı olan Beau Willimon'un kaleme aldığı bilim-kurgu dizisi The First, önümüzdeki ay izleyiciler ile buluşacak. Merakla beklenen yeni dizisi için tanıtım çalışmalarına hız veren Hulu, The First için yeni bir fragman yayımladı.

The First, yakın gelecekte geçiyor ve Mars'ta koloni kurmak için verilen mücadeleyi anlatıyor. Mars'a gidecek ilk astronotların ve sevdiklerinin hikayesine odaklanacak dizi, insanoğlunun uzak ufukları keşfetme isteğini ve bu istek uğruna göze aldığı fedakarlıkları işleyecek.

Usta oyuncu Sean Penn'in başrolünü üstlendiği dizinin başrollerinde Penn'e Natascha McElhone, Rey Lucas, LisaGay Hamilton, Hannah Ware, Oded Fehr ve James Ransone eşlik ediyor.

The First'ün 8 bölümden oluşan ilk sezonu 14 Eylül'de yayımlanacak.