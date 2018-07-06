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Facebook, reality şov yapması için Ronaldo'ya 10 milyon dolar teklif etti

Real Madrid ve Portekiz'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, reality şov yapması için sosyal medya devi Facebook'tan 10 milyon dolarlık teklif aldı. Anlaşmanın yakın olduğu söyleniyor.
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Sinema ve Dizi
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Sosyal medya devi Facebook, bugüne kadarki en özel projelerinden birini, Real Madrid'in Portekiz'li yıldızı Cristiano Ronaldo ile gerçekleştirmek istiyor. Variety'nin haberine göre şirket, yıldız futbolcuya Facebook Watch'ta yayınlanmak üzere bir reality şov yapmasını teklif etti.

Anlaşmanın yakın olduğu iddia ediliyor

Haberde, Facebook'un Cristiano Ronaldo'ya 13 bölümlük bu reality şov projesi için 10 milyon dolarlık bir teklif sunduğu yer alıyor. Kaynakların aktardığına göre Portekiz'in Dünya Kupası'ndan elenmesi sonucu tatilde olan Ronaldo bu teklifi masaya yatırmış durumda ve iki taraf anlaşmaya çok yakın.
Cristiano Ronaldo'nun zaten halihazırda Facebook ile iş ortaklıklarının olması, bu projenin hayata geçirilme olasılığını güçlendiriyor. Yıldız futbolcunun teklifi kabul etmesinin ardından çekimlerine başlanacak olan reality şov, New York'taki çeşitli lise kız futbol takımlarındaki ırksal, etnik ve sınıf farklılıklarını konu alacak.

https://variety.com/2018/digital/news/cristiano-ronaldo-facebook-reality-show-1202865749/ Yorum Yaz
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drjacob 10 ay
yürü reis , hayat sana güzel
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fhrstw 10 ay
Çok sağlam para bizden biri kazansa hayatı kurtulur. Ronaldo için ise bir araba parası
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Omisis046 10 ay
Ne var Türk Telekom da 2 milyon euro mu ne vermişti reklam için.
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Paul Muaddib 10 ay
ben de bunu 6 ay taksitini zor ödediğim monitörle izleyeceğim
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The Ace of Spades 10 ay
Sözde çözülecek konu : Kızların ırksal , etnik nedenlerden dolayı futbol oynayamamasi .
Cukka : 10 milyon $
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Erwin-Rommel 10 ay
Allah verdikçe veriyor
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