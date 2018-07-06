Facebook, reality şov yapması için Ronaldo'ya 10 milyon dolar teklif etti

Sosyal medya devi Facebook, bugüne kadarki en özel projelerinden birini, Real Madrid'in Portekiz'li yıldızı Cristiano Ronaldo ile gerçekleştirmek istiyor. Variety'nin haberine göre şirket, yıldız futbolcuya Facebook Watch'ta yayınlanmak üzere bir reality şov yapmasını teklif etti.

Anlaşmanın yakın olduğu iddia ediliyor

Haberde, Facebook'un Cristiano Ronaldo'ya 13 bölümlük bu reality şov projesi için 10 milyon dolarlık bir teklif sunduğu yer alıyor. Kaynakların aktardığına göre Portekiz'in Dünya Kupası'ndan elenmesi sonucu tatilde olan Ronaldo bu teklifi masaya yatırmış durumda ve iki taraf anlaşmaya çok yakın.

https://variety.com/2018/digital/news/cristiano-ronaldo-facebook-reality-show-1202865749/

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Cristiano Ronaldo'nun zaten halihazırdaolması, bu projenin hayata geçirilme olasılığını güçlendiriyor. Yıldız futbolcunun teklifi kabul etmesinin ardındanolan reality şov,'taki çeşitliırksal, etnik ve sınıf farklılıklarını konu alacak.