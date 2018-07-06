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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Xbox One'ın yeni güncellemesi ile oyunlar tamamen indirilmeden de oynanabilecek

Dağıtımına başlanan Xbox One sistem güncellemesi FastStart özelliğini de beraberinde getiriyor. Artık konsol sahipleri oyunun sadece bir kısmını indirdikten sonra hemen oynamaya başlayabilecekler.
10 ay
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7
Oyun Konsolları
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft, Temmuz ayı ile birlikte yeni Xbox One sistem güncellemesini dağıtmaya başladı. Güncellemenin getirdiği en dikkat çekici özelliklerden biri olan FastStart, kullanıcıların iki kat daha hızlı oyun oynamaya başlamasını sağlıyor. Yani bu özellik sayesinde konsol sahipleri oyunun sadece bir kısmını indirdikten sonra hemen oynamaya başlayabiliyorlar.
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FastStart, oyunun başlatılabilmesi için gerekli olan dosyaları belirleyerek bunlara öncelik veren bir teknoloji. Oyun çalıştırıldığında ise indirme işleminin geri kalanı arka planda devam ediyor. FastStart şu an için sadece Xbox Game Pass kütüphanesindeki belirli oyunlar için kullanılabiliyor ancak Microsoft zamanla daha fazla oyunu kapsayacak şekilde genişletileceğini söyledi.

Destekleyen oyunlar yakında açıklanacak

Destekleyen oyunların tam listesi, "yakında" Xbox web sitesindeki FastStart sayfasında yayınlanacak ancak duyuru sayfasında yayınlanan bir GIF sayesinde, en azından hayatta kalma temalı The Flame in the Flood oyununun bu özelliği desteklediğini resmen öğrenmiş olduk. Bunun dışında Fuzion Frenzy, Screamride, Spelunky, Casey Powell, Casey Powell Lacrosse 16, Dovetail Games Euro Fishing ve The Golf Club oyunlarının da bu listeye dahil olacağı belirtiliyor.

https://news.xbox.com/en-us/2018/07/05/july-xbox-update-available-now/ Yorum Yaz
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Loopicaro 10 ay en beğenilen
Gördüğüm kadarıyla yanlış anlamışsınız. Oyunun tamamını indirmeden oynama özelliği zaten xboxta var. Oyun gelişticileri zaten hangi dosyaların öncelikli olarak indirileceğini belirliyor bu yüzden xboxta zaten oyunun %50 si civarı indiğinde oynayabiliyordunuz.
Fakat faststart özelliği Xboxın "machine learning" özelliğini sayesinde oyunun %50 si değil de % 25 i indiğinde oynamaya başlamınızı sağlayacak. Xbox oyunu daha önce indiren oyuncuların hangi dosyaları çalıştırdığına bakarak dosya öncelik sırasını yeniden belirleyerek bu işlemi gerçekleştirecek.
Özellik galiba sadece gamepass de ekli oyunlarda olacak.
Gördüğüm kadarıyla yanlış anlamışsınız. Oyunun tamamını indirmeden oynama özelliği zaten xboxta var. Oyun gelişticileri zaten hangi dosyaların öncelikli olarak...
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Loopicaro 10 ay en beğenilen
Gördüğüm kadarıyla yanlış anlamışsınız. Oyunun tamamını indirmeden oynama özelliği zaten xboxta var. Oyun gelişticileri zaten hangi dosyaların öncelikli olarak indirileceğini belirliyor bu yüzden xboxta zaten oyunun %50 si civarı indiğinde oynayabiliyordunuz.
Fakat faststart özelliği Xboxın "machine learning" özelliğini sayesinde oyunun %50 si değil de % 25 i indiğinde oynamaya başlamınızı sağlayacak. Xbox oyunu daha önce indiren oyuncuların hangi dosyaları çalıştırdığına bakarak dosya öncelik sırasını yeniden belirleyerek bu işlemi gerçekleştirecek.
Özellik galiba sadece gamepass de ekli oyunlarda olacak.
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Erwin-Rommel 10 ay
Zaten olması gereken bir şeydi.
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KalemKolik 10 ay
Ekranın içindemi çerçeve var nedir. Yanlarda ekran altında 4 taraf içinde siyah şeritler var.
Ayrıca mi mix serisi tanıtılanlar ve satılanlar arası nüyük sahtekarlıklara gebe
Adamlar mix 2 tanıtımda başka telefon tanıttılar, satarken başka telefon sattılar.
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JESKO 10 ay
O sizin dediğiniz ile bu farklı özellikler.

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mehmedaltair 10 ay
FastStart, oyunun başlatılabilmesi için gerekli olan dosyaları belirleyerek bunlara öncelik veren bir teknoloji.


Vay be teknoloji dünyasında kartlar yeniden dağıtılıyor. (Not: Google Play'deki bir çok 1-2 GB boyutundaki oyunda bu olay yıllardır var
)
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Anti Fanboy 10 ay mehmedaltair
Bildiğim kadarıyla Asphalt 8 de var,başka hangi oyunlarda var?
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