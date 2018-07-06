Xbox One'ın yeni güncellemesi ile oyunlar tamamen indirilmeden de oynanabilecek

Microsoft, Temmuz ayı ile birlikte yeni Xbox One sistem güncellemesini dağıtmaya başladı. Güncellemenin getirdiği en dikkat çekici özelliklerden biri olan FastStart, kullanıcıların iki kat daha hızlı oyun oynamaya başlamasını sağlıyor. Yani bu özellik sayesinde konsol sahipleri oyunun sadece bir kısmını indirdikten sonra hemen oynamaya başlayabiliyorlar.

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FastStart, oyunun başlatılabilmesi için gerekli olan dosyaları belirleyerek bunlara öncelik veren bir teknoloji. Oyun çalıştırıldığında ise indirme işleminin geri kalanı arka planda devam ediyor. FastStart şu an için sadece Xbox Game Pass kütüphanesindeki belirli oyunlar için kullanılabiliyor ancak Microsoft zamanla daha fazla oyunu kapsayacak şekilde genişletileceğini söyledi.

Destekleyen oyunlar yakında açıklanacak

yakında" Xbox web sitesindeki FastStart The Flame in the Flood oyununun bu özelliği desteklediğini resmen öğrenmiş olduk. Bunun dışında Fuzion Frenzy, Screamride, Spelunky, Casey Powell, Casey Powell Lacrosse 16, Dovetail Games Euro Fishing ve The Golf Club oyunlarının da bu listeye dahil olacağı belirtiliyor. Destekleyen oyunların tam listesi, "" Xbox web sitesindeki FastStart sayfasında yayınlanacak ancak duyuru sayfasında yayınlanan bir GIF sayesinde, en azından hayatta kalma temalıoyununun bu özelliği desteklediğini resmen öğrenmiş olduk. Bunun dışında Fuzion Frenzy, Screamride, Spelunky, Casey Powell, Casey Powell Lacrosse 16, Dovetail Games Euro Fishing ve The Golf Club oyunlarının da bu listeye dahil olacağı belirtiliyor.

https://news.xbox.com/en-us/2018/07/05/july-xbox-update-available-now/