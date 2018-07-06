Xbox One'ın yeni güncellemesi ile oyunlar tamamen indirilmeden de oynanabilecek

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Microsoft, Temmuz ayı ile birlikte yeni Xbox One sistem güncellemesini dağıtmaya başladı. Güncellemenin getirdiği en dikkat çekici özelliklerden biri olan FastStart, kullanıcıların iki kat daha hızlı oyun oynamaya başlamasını sağlıyor. Yani bu özellik sayesinde konsol sahipleri oyunun sadece bir kısmını indirdikten sonra hemen oynamaya başlayabiliyorlar.Ayrıca Bkz. "Microsoft'un ucuz Surface tableti Pentium işlemciyle gelebilir"
FastStart, oyunun başlatılabilmesi için gerekli olan dosyaları belirleyerek bunlara öncelik veren bir teknoloji. Oyun çalıştırıldığında ise indirme işleminin geri kalanı arka planda devam ediyor. FastStart şu an için sadece Xbox Game Pass kütüphanesindeki belirli oyunlar için kullanılabiliyor ancak Microsoft zamanla daha fazla oyunu kapsayacak şekilde genişletileceğini söyledi.
Destekleyen oyunlar yakında açıklanacak
Destekleyen oyunların tam listesi, "yakında" Xbox web sitesindeki FastStart sayfasında yayınlanacak ancak duyuru sayfasında yayınlanan bir GIF sayesinde, en azından hayatta kalma temalı The Flame in the Flood oyununun bu özelliği desteklediğini resmen öğrenmiş olduk. Bunun dışında Fuzion Frenzy, Screamride, Spelunky, Casey Powell, Casey Powell Lacrosse 16, Dovetail Games Euro Fishing ve The Golf Club oyunlarının da bu listeye dahil olacağı belirtiliyor.
https://news.xbox.com/en-us/2018/07/05/july-xbox-update-available-now/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Fakat faststart özelliği Xboxın "machine learning" özelliğini sayesinde oyunun %50 si değil de % 25 i indiğinde oynamaya başlamınızı sağlayacak. Xbox oyunu daha önce indiren oyuncuların hangi dosyaları çalıştırdığına bakarak dosya öncelik sırasını yeniden belirleyerek bu işlemi gerçekleştirecek.
Özellik galiba sadece gamepass de ekli oyunlarda olacak.