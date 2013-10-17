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Facebook reklamları, iOS üzerinden Android'e göre %1790 daha fazla getiri sağlıyor

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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Facebook reklamları, iOS üzerinden Android'e göre %1790 daha fazla getiri sağlıyor

Facebook için önemli gelir kalemlerinden biri olan reklamlar, işletme sahiplerine hangi platformda daha fazla kazandırıyor?

Pazar araştırma ve mobil reklam şirketlerinden Naningans'ın 200 milyar Facebook reklamını kapsayan araştırması iOS ve Android platformlarının bu sefer de reklamlara yaptıkları geri dönüşe ışık tutuyor. Yapılan araştırmaya göre Facebook'a reklam veren işletmeler, iOS platformu üzerinden Android platformuna göre 6,1 kat daha fazla tıklama başına gelir elde ediyor. iOS - Android arasındaki bu fark, konu yatırıma geri dönüş olduğunda ise daha çok açılıyor ve 17,9 kata kadar yükseliyor. Diğer bir deyişle işletmeler, Android'e göre iOS platformu üzerinden %1790 daha fazla kar elde ediyorlar.

Araştırmanın bir diğer sonucuna göre ise perakende sektöründen gelen reklamlarda işletmeler, iOS platformu üzerinden reklam harcamalarının %162'si kadar nakit sağlarken; Android'de bu oran ise -%10 ile maliyetin de altında kalıyor.

Facebook reklamları, iOS üzerinden Android'e göre %1790 daha fazla getiri sağlıyor

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myhotyro 5 yıl en beğenilen
Facebook Andoid içinde adam gibi bir uygulama yapsın sonra kıyaslasın.
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myhotyro 5 yıl
M.M.G
Doğrudur dandroid de facebook uygulaması doğru düzgün bile çalışmıyoken nasıl reklam yapabilirki. Arada komedi olsun diye sırf play storea girip app kullanıcı yorumlarını okuyorum :D :D durum vahim dandoridciler için..

Ben bile 2 tane android cihaz kullanırken play storeda torum okumuyorum. Senin durumda vahim gözüküyor. Psikyatr önerim istersen :)
M.M.GDoğrudur dandroid de facebook uygulaması doğru düzgün bile çalışmıyoken nasıl reklam yapabilirki. Arada komedi olsun diye sırf play storea...
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myhotyro 5 yıl
Birde Shady kardeşim, napalım facebook reklamdan daha çok kazansın diye iPhone iPad mi alalım. Tek maaş aldığın şirket Apple değil sanırsam, bi taşla iki kuş vurucam diyorsun :)
Birde Shady kardeşim, napalım facebook reklamdan daha çok kazansın diye iPhone iPad mi alalım. Tek maaş aldığın şirket Apple değil sanırsam, bi taşla iki kuş vu...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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huseyintat 5 yıl
Bu isin mantigi sudur:Ios amerikada cok yaygin ve amerika reklam gelirleri cok yuksektir.Programcilar bilir androidin cok yaygin oldugu yerlerde reklam gelirleri 100 kat daha azdir.Sebbei budur
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atomcu 5 yıl
Android kullananlar reklama tıklamıyor işte
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antizero 5 yıl
Cokta umrumdaydi. Hic kazanmasinlar. Her yer reklam ...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
yıllardır adam gibi android uygulaması yapmayan facebooka bu kadar reklam cok bile
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Nerevarine 5 yıl
Ona yalan buna yalan.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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erdem3113 5 yıl
Adroid kullanıcısı olarak reklam önleyici kullanıyorum.Tek kullanan ben değilmişim galiba :D
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s.volkan 5 yıl
Bu android face uygulamasını ben beğeniyorum valla. Hızlı ve seri. Gönderi düzenlemede var attıktan sonra ipadte bunu yapamıyorum

Reklam tıklama olayına gelince
Haber sallamssyon belliki

Reklama herkes heryerde yıllar yada tiklamaz. Bunun ios ve androidi olmaz.

Geciniz
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C-AyaR 5 yıl
Üstünlük tartışması olarak algılanmasın,
Ios ve Android kullanıcıları arasında reklam tıklayan sazan miktarını kıyaslamak açısından çok anlamlı olmuş :-)
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*GameOver* 5 yıl C-AyaR
ama şu bir gerçek para kazanan platform dahada gelişir adam bakıyor android tarafından para mara yok ne uğraşacam diyip app store'a hazırlıyor sonra herşey ilk ios için tasarlanıp hazırlanıyor bu seferde android kullanıcıları kızıyor vay bize uygulama niye gelmedi diye. gelmez kardeşim adamlara paramı kazandırıyorsun ? kendinizi geliştirici yerine koyunda düşünün fanlığın alemi yok.
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burrnn 5 yıl
bu demek oluyor ki android kullananlar, apple kullanıcıları gibi ota boka tıklamıyor.
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myhotyro 5 yıl
Avienova
myhotyro Facebook Andoid içinde adam gibi bir uygulama yapsın sonra kıyaslasın.
Konuda belirtilene göre iOS üzerinden reklam veren işletmeler Androide verdikleri reklama göre daha fazla gelir etmiş. Yani örneğin bir e-ticaret sitesi bir ürünün reklamını verdiğinde bu reklama tıklayarak ürünü satın alanlar iOSta daha fazla. Burda olay Android uygulaması değil, Android kullanıcılarının reklama tıklayıp hiçbirşey satın almaması. Dolayısıyla uygulama sizin tabirinizle adam gibi bile yapılsa, değişen birşey olmayacaktır.

Tabi tabi. Toyota reklam veritor Facebooka, tıklıyorsun bi tane Corolla alıyorsun. iOS kullananların onda biri böyle Corolla almış mesela. Android kullananlarda bu oran binde bir bile değil :)
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Avienova 5 yıl myhotyro
myhotyro
Avienova
Orijinalden alıntı: myhotyro Facebook Andoid içinde adam gibi bir uygulama yapsın sonra kıyaslasın.
Konuda belirtilene göre iOS üzerinden reklam veren işletmeler Androide verdikleri reklama göre daha fazla gelir etmiş. Yani örneğin bir e-ticaret sitesi bir ürünün reklamını verdiğinde bu reklama tıklayarak ürünü satın alanlar iOSta daha fazla. Burda olay Android uygulaması değil, Android kullanıcılarının reklama tıklayıp hiçbirşey satın almaması. Dolayısıyla uygulama sizin tabirinizle adam gibi bile yapılsa, değişen birşey olmayacaktır.

Tabi tabi. Toyota reklam veritor Facebooka, tıklıyorsun bi tane Corolla alıyorsun. iOS kullananların onda biri böyle Corolla almış mesela. Android kullananlarda bu oran binde bir bile değil :)

Kendini cok bilgili falanmi saniyorsun? Bos konusacagina arastir. Facebookta oluk oluk sarjli kilif vb. e-ticaret urunlerinin reklami cikiyor. Gunumuzde internet reklamciligini seni gibi geri kafalilara anlatamam tabiki. Adamlar reklamin oldugu sayfadaki mouse hareketlerini izleyip fake tiklamami degilmi anlasin, bizim kendini akilli sanan Turk insanida kendi capinda espri yapip komik olmaya calissin.
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