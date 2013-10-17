Facebook reklamları, iOS üzerinden Android'e göre %1790 daha fazla getiri sağlıyor

Facebook için önemli gelir kalemlerinden biri olan reklamlar, işletme sahiplerine hangi platformda daha fazla kazandırıyor?

Pazar araştırma ve mobil reklam şirketlerinden Naningans'ın 200 milyar Facebook reklamını kapsayan araştırması iOS ve Android platformlarının bu sefer de reklamlara yaptıkları geri dönüşe ışık tutuyor. Yapılan araştırmaya göre Facebook'a reklam veren işletmeler, iOS platformu üzerinden Android platformuna göre 6,1 kat daha fazla tıklama başına gelir elde ediyor. iOS - Android arasındaki bu fark, konu yatırıma geri dönüş olduğunda ise daha çok açılıyor ve 17,9 kata kadar yükseliyor. Diğer bir deyişle işletmeler, Android'e göre iOS platformu üzerinden %1790 daha fazla kar elde ediyorlar.

Araştırmanın bir diğer sonucuna göre ise perakende sektöründen gelen reklamlarda işletmeler, iOS platformu üzerinden reklam harcamalarının %162'si kadar nakit sağlarken; Android'de bu oran ise -%10 ile maliyetin de altında kalıyor.