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Facebook resimleriniz artık daha yüksek çözünürlükte ve daha hızlı

7 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Facebook resimleriniz artık daha yüksek çözünürlükte ve daha hızlı
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Google’ın popüler sosyal ağı Google+'ın da girişiyle iyice rekabetin arttığı sosyal ağ platformunda büyük oyuncular yenilik üzerine yenilik yaparak ilgiyi üzerinde tutmaya devam etmek istiyor. Son dönemlerde en çok yenilik duyuran sosyal ağ devi Facebook sevilen uygulamasından birinde daha yeniliğe gidiyor.

Facebook’un en çok kullanılan uygulaması Fotoğraflar'ın yeni versiyonu artık daha yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve daha hızlı açılış sunacak. Facebook geliştiricisi Justin Shaffer bir blog yazısında Facebook'ta paylaşılan fotoğrafların 960 piksel çözünürlüğe kadar büyüyebildiğini ve bu eskisinden iki kat daha hızlı geçiş yapılacağını duyurdu. Bundan sonra kullanıcıların yükleyeceği fotoğraflar en yüksek çözünürlükte gösterilecek.

Ek olarak fotoğraf görüntüleyicisi de elden geçiriliyor. Yeni görüntüleyici yüksek çözünürlüklü fotoğraflar için daha geniş bir alan sağlıyor ve dağınıklığı gideriyor. Sade ve beyaz bir arkaplan sayesinde kullanıcılar kenarda kalan ikonlar yerine daha çok fotoğrafa odaklanabiliyor. 

Facebook geliştirilmiş fotoğraf arayüzünü ve yüksek çözünürlüklü fotoğraf desteğini aslında Şubat ayında devreye almıştı. Bu yenilik ile de hazırlıklar tamamlanmış oldu.

Facebook yeni özelliği önümüzdeki haftadan itibaren kullanıcılara yayınlamaya başlayacak.

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fatihcanery 7 yıl en beğenilen
rekabetin gözünü seviyim,paçası tutuştu tabi
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DH Misafiri 7 yıl
That's rlelay thinking out of the box. Thanks!
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DH Misafiri 7 yıl
@coldashell daha kısa bi yol var siyah çerçeveyle açtığımız bi resimde linkdeki &heateri silip enterledikmi 3 sn normal çerçeveye geliyo :D
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ColDasHeLL 7 yıl
siyah çercevenin amacı kopyalayamamak degilmiydi
peki biz bunu nasıl cözkdük resmin httpisin idm ile indirip tekrar siteyi açınca siyah olmadan resmi yüklemiyormuyduk . :D siyah sadece 10 saniyemizi alıodu bunu bilmeyen 10 binlerce insan sadece bon bon bakıp kopyalamaya çalışmıyormuydu yapmayn arkadaşlar bunu ya siyah no problem :D
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mr.respect 7 yıl
Güzel hoşta belli bi boyut sınırı koyar diye düşünüyorum.
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savinelli 7 yıl
ohhhh be :D
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yc#1 7 yıl
Siyah çerçeveden kurtulduğumuz iyi oldu.
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Volkanbaba 7 yıl
Google+ olmasa bunları göremeyecektik hakikatten hiçbir sektörde tekel olmamalı.
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fatihcanery 7 yıl en beğenilen
rekabetin gözünü seviyim,paçası tutuştu tabi
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sleepnir 7 yıl
İyi olmuş. Az önce bir fotoğraf yükledim, altına büyütülmüş haline bakmak isteyenler için link koymak zorunda kaldım.
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sadtneverdie 7 yıl
iyi bit kadar fotograflar sıkıcı oluyordu.
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GuNTiS 7 yıl sadtneverdie
sadtneverdie

iyi bit kadar fotograflar sıkıcı oluyordu.


+1907 Deli ediyodu beni küçücük fotoğraflar
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Farwynd 7 yıl
Fotoğrafları yine boyutsal olarak yine sıkıştırıp sıkıştırmayacağını söylememişler.
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