Facebook resimleriniz artık daha yüksek çözünürlükte ve daha hızlı

Google’ın popüler sosyal ağı Google+'ın da girişiyle iyice rekabetin arttığı sosyal ağ platformunda büyük oyuncular yenilik üzerine yenilik yaparak ilgiyi üzerinde tutmaya devam etmek istiyor. Son dönemlerde en çok yenilik duyuran sosyal ağ devi Facebook sevilen uygulamasından birinde daha yeniliğe gidiyor.





Facebook’un en çok kullanılan uygulaması Fotoğraflar'ın yeni versiyonu artık daha yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve daha hızlı açılış sunacak. Facebook geliştiricisi Justin Shaffer bir blog yazısında Facebook'ta paylaşılan fotoğrafların 960 piksel çözünürlüğe kadar büyüyebildiğini ve bu eskisinden iki kat daha hızlı geçiş yapılacağını duyurdu. Bundan sonra kullanıcıların yükleyeceği fotoğraflar en yüksek çözünürlükte gösterilecek.





Ek olarak fotoğraf görüntüleyicisi de elden geçiriliyor. Yeni görüntüleyici yüksek çözünürlüklü fotoğraflar için daha geniş bir alan sağlıyor ve dağınıklığı gideriyor. Sade ve beyaz bir arkaplan sayesinde kullanıcılar kenarda kalan ikonlar yerine daha çok fotoğrafa odaklanabiliyor.





Facebook geliştirilmiş fotoğraf arayüzünü ve yüksek çözünürlüklü fotoğraf desteğini aslında Şubat ayında devreye almıştı. Bu yenilik ile de hazırlıklar tamamlanmış oldu.





Facebook yeni özelliği önümüzdeki haftadan itibaren kullanıcılara yayınlamaya başlayacak.