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Facebook sahte haberlerle baş edemiyor iddiası

Facebook’un son dönemde başını çok ağrıtan sahte haber problemi giderek büyüyor. Haber kontrol platformları firmanın istatistik paylaşmaktan çekindiğini dile getiriyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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3
sosyal medya
Ekrem71
Haber Editörü
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Kullanıcı sayısı iki milyarı geride bırakan sosyal ağ Facebook’ta, aldatıcı ve sahte haberler konusunda da aynı paralelde büyük bir artış yaşanıyor. Ne var ki firma bu kaynaklarla baş edebilecek durumda değil.

Problem sanılandan büyük

Özellikle Rusya’nın 2016 başkanlık seçimlerinde kullanıcıları manipüle edici reklamlar yayınladıklarının ve bunların da dolaylı veya doğrudan 200 milyon civarında kullanıcıyı etkilediğinin ortaya çıkmasının ardından medyanın bu konuya ilgisi yoğunlaştı. Facebook’un yeterince mücadele edemediği de böylece ortaya çıkmış oldu.

Geçen yıl sonlarında Facebook üzerinde yayınlanan sahte haberlerin kullanıcıları seçimler konusunda olumsuz etkilediğine dair ilk haberlerin gündeme gelmesi ile sosyal ağ önemli bir adım atmıştı. International Fact-Checking Network (IFCN) ile birlikte sahte olarak şikayet edilen içeriklerin gerçek olup olmadığı kontrol edilmeye başlanmıştı. Ayrıca tarama algoritmalarını da buna göre geliştirmişti.

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Ne var ki IFCN platformundan ismi açıklanmayan görevliler, Facebook’un çalışmalarla ilgili istatistikleri yayınlamaktan kaçındığını dile getiriyor. Makaleler hakkında ne sıklıkta şikayetler geldiği, içerikler üzerinde nasıl etkilerinin olduğu veya hangi sitelerin daha çok hedef alındığı gibi istatistikler hakkında Facebook bilgi vermekten kaçınıyor.

Diğer taraftan bir süre önce Politico platformu da Facebook’un sahte haberlerle ilgili mücadelesine dair istatistikleri paylaşmaktan kaçındığını dile getirmişti. Uzmanlar Facebook’un sahte haberle mücadelede ciddi biçimde yetersiz kaldığını ve bu yüzden de istatistik paylaşamadığını düşünüyor. 

 

https://www.engadget.com/2017/11/13/fact-checkers-say-facebook-is-losing-war-on-fake-news/?sr_source=Twitter Yorum Yaz
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interwap 2 yıl
Dün gece sözde bir bankanın reklamı vardı. Facebook reklamları içinde. Tıklıyorsun kart bilgilerini çalışyor.
Aman dikkat.
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thinkwithbrain 2 yıl
çıplak fotoğraflarınızı önce bize gönderin demeyi biliyon ama
1 Yanıt Yanıtla +3
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kadirirdem 2 yıl thinkwithbrain
Katılıyorum.
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